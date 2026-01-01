كيفية ترجمة الفيديو الخاص بك

لم يعد الوصول إلى جماهير عالمية يتطلّب إعادة التصوير أو الدبلجة. مع HeyGen يمكنك ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك وتعريبها مباشرة داخل المنصة باستخدام أدوات مدمجة بالذكاء الاصطناعي للصوت والترجمة النصية ومزامنة الشفاه. سواء كنت تنشئ فيديو جديداً من الصفر أو تعدّل محتوى موجوداً، فقد صُممت الترجمة لتكون سريعة ومرنة ومتسقة مع هوية علامتك التجارية.

ابدأ ترجمة فيديو

من لوحة تحكم HeyGen، انقر على إنشاء، ثم اختر ترجمة فيديو. ستظهر لك خياران للترجمة: الترجمة فائقة الواقعية والدبلجة الصوتية.

اختر الترجمة فائقة الواقعية عندما يكون وجه المتحدث واضحًا بوضوح، لأنها تتضمن مزامنة متقدّمة لحركة الشفاه. اختر الدبلجة الصوتية عندما يكون المتحدث صغيرًا في الصورة، خارج الكادر، أو عندما تكون السرعة هي الأولوية، لأنها تركّز على ترجمة الصوت دون مزامنة الشفاه.

حمّل ملف الفيديو مباشرة أو الصق رابط YouTube أو Google Drive. إذا كنت تستخدم رابطًا، فتأكد من أنه متاح للوصول بشكل عام. للحصول على أفضل النتائج، استخدم لقطات عالية الدقة مع صوت واضح.

اختر محرك ترجمة

بمجرد تحميل الفيديو الخاص بك، ستظهر لك خيارات محرك الترجمة: سريع وجودة.

يستخدم خيار Quality نموذجاً أكثر تقدماً لتقديم دقة أفضل في مزامنة الشفاه، وتوقيتاً وحركة فم أكثر سلاسة، وصوتاً أوضح، وقدرة أعلى على التعامل مع اللقطات الصعبة مثل الزوايا الجانبية أو الإضاءة الضعيفة. يستغرق وقتاً أطول في المعالجة ويستهلك عدداً أكبر من الرصيد، لكنه يقدّم نتائج أكثر واقعية وجودة عالية.

يُعد خيار Fast مثاليًا إذا كنت تحتاج إلى إنجاز أسرع أو لا تتطلب مزامنة شفاه دقيقة.

اختر الترجمة السريعة أو المتقدمة

بعد اختيار المحرك الذي تريده، قرّر بين الترجمة السريعة والترجمة المتقدمة.

الترجمة السريعة هي الخيار الأسرع. اختر اللغة الأصلية، وحدد ما يصل إلى خمس لغات مستهدفة، ثم انقر على ترجمة.

يمنحك Advanced Translate تحكماً أكبر. يمكنك اختيار اللغات أو رفع ملف الترجمة الخاص بك، وإضافة مسرد خاص بالعلامة التجارية للحفاظ على اتساق المصطلحات، وضبط المدة الديناميكية بحيث يبدو الإيقاع طبيعياً عبر مختلف اللغات. يمكنك أيضاً تفعيل أو إيقاف مزامنة الشفاه، وإزالة الضوضاء الخلفية، ومطابقة مواصفات إخراج الفيديو الأصلي، وتجميع الترجمات في مجموعة واحدة، وتشغيل أو إيقاف عرض الترجمات، وتطبيق تحسين الصوت للحصول على سرد أوضح.

أنشئ الترجمات وراجعها

عندما تنتهي من إعداد الإعدادات، انقر على ترجمة. ستظهر مقاطع الفيديو المترجمة في مكتبتك وفي صفحة المشاركة، حيث ستكون جاهزة للمراجعة أو التنزيل أو المشاركة.