كيفية إنشاء نظام علامتك التجارية

يُعد الحفاظ على الاتساق من أهم عناصر بناء علامة تجارية يسهل تمييزها. تساعدك مجموعة العلامة التجارية في HeyGen على ذلك من خلال جمع جميع الأصول البصرية، والشعارات، والخطوط، والألوان، والوسائط في مكان واحد. بدلاً من إعادة إنشاء علامتك التجارية في كل مرة تبدأ فيها مشروعاً جديداً، يمكنك أنت وفريقك الاعتماد مباشرة على هذه المجموعة، مما يضمن أن يبدو كل فيديو متسقاً مع هويتك ويعكسها بوضوح.

أنشئ نظاماً للعلامة التجارية

من الصفحة الرئيسية في HeyGen، انتقل إلى علامة تبويب Brand System في اللوحة اليسرى ثم انقر على New Brand System.

يمكنك رفع رابط موقعك الإلكتروني، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء نظام علامة تجارية استناداً إلى موقعك. إذا كنت تفضّل مزيداً من التحكم، يمكنك إنشاء نظام العلامة التجارية يدوياً عن طريق رفع الشعارات والألوان والصور والخطوط ومقاطع الفيديو وضبطها كلٌّ على حدة.

إضافة أصول العلامة التجارية وإدارتها

إضافة الأصول أمر بسيط. يمكنك سحب الملفات وإفلاتها مباشرة في نظام العلامة التجارية أو رفعها من جهازك. يتم تخزين الشعارات والصور ومقاطع الفيديو والخطوط في مكان واحد وجاهزة للاستخدام.

لإضافة ألوان العلامة التجارية، انقر على أيقونة الإضافة في قسم الألوان. يمكنك اختيار لون باستخدام أداة اختيار الألوان أو إدخال رمز hex دقيق لمطابقة علامتك التجارية تمامًا.

استخدم نظام علامتك التجارية في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي

بمجرد إنشاء نظام علامتك التجارية، يصبح متاحًا مباشرة داخل AI Studio. عند العمل على فيديو، يكون نظام علامتك التجارية متاحًا دائمًا، مما يسهل تطبيق الشعارات والألوان والخطوط والوسائط بشكل متسق عبر المشاهد.

تحوّل أنظمة العلامة التجارية عملية بناء العلامة إلى عملية تلقائية بدلاً من كونها متكررة، مما يتيح لك التركيز بشكل أكبر على المحتوى.

طبّق الهوية البصرية لعلامتك التجارية على مقاطع الفيديو الخاصة بك

عند فتح مشروع في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي، يكون نظام الهوية البصرية لعلامتك التجارية متاحًا تلقائيًا. يمكنك تطبيق ألوان العلامة التجارية على الخلفيات والنصوص، وإضافة الشعارات، واستخدام العناصر البصرية الخاصة بالعلامة، والحفاظ على اتساق الخطوط في كامل الفيديو.

أي تحديثات تجريها على نظام علامتك التجارية ستُطبَّق على المشاريع المستقبلية، مما يضمن بقاء هويتك البصرية متسقة مع تطورها.