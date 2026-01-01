كيفية إنشاء مسرد لمصطلحات علامتك التجارية

اتساق العلامة التجارية لا يقتصر على مظهر المحتوى فحسب، بل يشمل أيضًا طريقة صوته. يضمن قاموس العلامة التجارية نطق الأسماء والعبارات والمصطلحات التقنية وترجمتها بالطريقة التي تريدها في كل مرة. من خلال تحديد قواعد للنطق والترجمة، تبقى مقاطع الفيديو الخاصة بك دقيقة ومتسقة مع هوية علامتك التجارية عبر جميع المنشئين واللغات والجماهير.

ما الذي يقدمه Brand Glossary

يتيح لك Brand Glossary التحكم في قواعد النطق والترجمة بحيث تتم معالجة المصطلحات المهمة بشكل صحيح في كل مرة. تُطبَّق هذه القواعد تلقائياً أثناء ترجمة الفيديو وسرد المحتوى، مما يساعد على تجنّب عدم الاتساق أو الأخطاء في النطق.

يمكنك إنشاء قواعد المسرد يدويًا أو رفعها دفعة واحدة باستخدام ملف CSV.

أنشئ قواعد المسرد يدويًا

من شريط التنقل الأيسر، انقر على Brand لفتح Brand Hub، ثم اختر علامة التبويب Brand Glossary. انقر على Add New Brand Glossary.

سترى خيارين: تحميل ملف CSV أو إضافة المصطلحات يدويًا. لإضافة المصطلحات يدويًا، انقر على إضافة جديد. أدخل الكلمة أو العبارة الأصلية، ثم حدّد كيفية نطقها أو ترجمتها. يمكن أن يتضمن ذلك التهجئة الصوتية إذا لزم الأمر.

بعد حفظها، تُطبَّق هذه القواعد تلقائيًا في كل مرة يُترجَم فيها الفيديو الخاص بك إلى اللغة المقابلة. يمكنك تعديل المصطلحات أو حذفها في أي وقت مع تطور رسائلك.

حمّل قواعد المسرد باستخدام ملف CSV

إذا كنت تريد إضافة عدة مصطلحات دفعة واحدة، فجهّز ملف CSV يحتوي على الكلمات المفتاحية الخاصة بك وقواعد نطقها أو ترجمتها. انقر على Upload CSV واتبع التعليمات لتعيين الأعمدة، مع تأكيد أي عمود يحتوي على المصطلحات الأصلية وأيها يحتوي على النطق أو الترجمة.

تُعد هذه الطريقة مثالية إذا كان فريقك يدير المصطلحات بالفعل في جداول بيانات أو أنظمة خارجية.

تطبيق مسرد العلامة التجارية في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي

بعد إعداد مسرد العلامة التجارية، يصبح تطبيقه على الفيديو أمرًا سهلًا. في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي، انقر زر Brand في الزاوية العلوية اليسرى للوصول إلى كل من مجموعة العلامة التجارية (Brand Kit) ومسرد العلامة التجارية (Brand Glossary).

من هنا، يمكنك التبديل بين القواميس واختيار ما إذا كنت تريد تطبيق أو إزالة قواعد النطق والترجمة من النص الخاص بك. عند تفعيل قواعد النطق، ستظهر الكلمات المتأثرة مميزة باللون البنفسجي بحيث يمكنك بسهولة رؤية ما يتم التحكم فيه.

يمكنك أيضًا إضافة قواعد نطق جديدة مباشرة أثناء تعديل النص الخاص بك. يتم حفظ أي إدخالات جديدة تلقائيًا في مسرد العلامة التجارية النشط.

استخدم مسرد العلامة التجارية للترجمات

يصبح Brand Glossary قويًا بشكل خاص عند ترجمة مقاطع الفيديو. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بإنشاء مسرد منفصل لكل لغة مستهدفة، نظرًا لاختلاف قواعد الترجمة غالبًا من لغة إلى أخرى.

هناك نوعان رئيسيان من قواعد الترجمة. تتيح لك قاعدة Force Translate تحديد الطريقة الدقيقة لترجمة مصطلح ما، مثل تحويل عبارة “الذكاء الاصطناعي” دائمًا إلى “AI”. أما قاعدة Don’t Translate فتعطّل ترجمة الكلمات حتى لا تتغيّر أبدًا، وهو ما يناسب أسماء العلامات التجارية أو أسماء المنتجات أو العلامات المسجّلة.