أفاتارات
كيفية استخدام استبدال الوجوه

كيفية استخدام استبدال الوجوه

الخطوة 1: افتح Face Swap

افتح التطبيقات، ثم مرّر لأسفل إلى كل التطبيقات، واختر Face Swap.

الخطوة 2: اختر صورة المصدر الخاصة بك

اختر صورة المصدر التي تريد تعديلها.

الخطوة 3: حمّل الوجه المستهدف

حمّل صورة واضحة للوجه من الأمام للوجه الذي تريد تطبيقه. تأكد أن الصورة:

  • مضاءة جيدًا
  • خالية من العوائق

الخطوة 4: تنفيذ عملية الاستبدال

انقر على «Process». سترى معاينة للتحويل.

الخطوة 5: مراجعة النتيجة

إذا كنت راضيًا عن النتيجة، فاحفظها في الأفاتار الخاص بك. وإذا لم تكن كذلك، فارجع وغيّر أيًا من الصورتين قبل المعالجة مرة أخرى.

الخطوة 6: تسمية الأفاتار وحفظه

امنح الأفاتار الخاص بك اسمًا، ثم انقر على Save Avatar لإتمام الأفاتار المخصص لك.

الخطوة 7: استخدم الأفاتار الخاص بك

يمكنك الآن استخدام هذا الأفاتار في مشاريع الاستوديو بالذكاء الاصطناعي أو في تطبيقات HeyGen الأخرى.