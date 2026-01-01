كيفية استخدام Avatar IV

في هذا الدرس، ستتعلّم كيف تجعل الأفاتار الخاص بك نابضًا بالحياة باستخدام Avatar IV، نموذج الأفاتار التعبيري الأكثر تطورًا من HeyGen.

يتيح لك Avatar IV إنشاء عروض حوارية واقعية انطلاقًا من صورة أو فيديو، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تصوير أو تجهيزات استوديو.

أنشئ فيديو باستخدام ميزة Photo to Video

من الصفحة الرئيسية في HeyGen، افتح قسم التطبيقات واختر Photo to Video.

حمّل صورة أو اختر صورة نموذجية. ثم أضف محتواك بكتابة نص السكربت أو برفع ملف صوتي. إذا كنت بحاجة إلى إلهام، انقر على Surprise Me لإنشاء نص سكربت تلقائياً.

للحصول على أفضل النتائج، اجعل مدة الفيديو أقل من 180 ثانية.

إذا كنت تستخدم نصًا مكتوبًا، فاختر صوتًا. يمكنك اختيار أحد أصواتك الحالية، أو الاختيار من مكتبة HeyGen، أو إنشاء صوت جديد باستخدام Voice Design عبر إدخال موجّه مخصص.

اضبط الحركة والتعبيرية

بعد ذلك، اختر وضع إنشاء الحركة. اختر Faster للحصول على نتائج أسرع أو Quality للحصول على مخرجات أعلى دقة. ضع في اعتبارك أن وضع Quality يستهلك ضعف عدد الاعتمادات.

اضبط مستوى التعبير على منخفض أو عادي أو مرتفع، بحسب الدرجة التي تريد أن يبدو بها الأفاتار متحركًا.

في حقل Custom Motion، يمكنك إدخال تلميحات للحركة أو الاختيار من الخيارات الجاهزة لتوجيه حركة الأفاتار.

يمكنك أيضًا ضبط الدقة من 720p إلى 1080p.

عندما يكون كل شيء جاهزًا، انقر على إنشاء. سيظهر الفيديو في مشاريعك بعد اكتمال المعالجة.

استخدم Avatar IV في استوديو الذكاء الاصطناعي

يمكنك أيضًا تطبيق Avatar IV مباشرة داخل AI Studio.

اختر الأفاتار الذي تريده، ثم افتح قائمة محرك الأفاتار في محرر النص بجانب محدد الصوت. من هناك، يمكنك التبديل بين Avatar Unlimited و Avatar IV.

اختر Avatar IV، ثم حدد وضع الإنشاء، واضبط مستوى التعبير، وأضف موجّهات أو إعدادات حركة مخصصة. يمكنك تحديث الإعدادات الجاهزة لاستكشاف تنويعات جديدة.

بعد الانتهاء من إعداداتك، انقر على إنشاء لتجهيز الفيديو.

إنهاء وتقديم

تستخدم مقاطع فيديو Avatar IV أرصدة توليدية، والتي تقوم HeyGen بحسابها تلقائياً.

راجع إعداداتك ثم انقر على إرسال لإنشاء الفيديو النهائي.

لقد تعلّمت الآن كيفية إنشاء أفاتارات متحدثة واقعية ومعبرة باستخدام Avatar IV. تُعد هذه الميزة مثالية للرسائل الشخصية، وسرد القصص الإبداعي، ومحتوى عالي الجودة بالذكاء الاصطناعي، يتم تقديمه بسرعة وبسهولة.