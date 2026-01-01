يمكنك تغيير مظهر الأفاتار بالكامل دون البدء من الصفر. إليك كيفية تحديث ملابس الأفاتار ومظهره خطوة بخطوة.
الخطوة 1: اختر الأفاتار الخاص بك
انتقل إلى قسم الأفاتار في الشريط الجانبي الأيسر. من قائمة Switch Avatar، اختر الأفاتار الذي تريد تحديثه.
الخطوة 2: اختر المظهر المبدئي
اختر مظهراً موجوداً كنقطة بداية، انقر عليه، ثم اضغط على تعديل المظهر.
الخطوة 3: صف مظهرك الجديد
لديك خياران لتحديد النمط الذي تريده:
إذا رأيت شيئًا يعجبك في مكتبة النماذج، انقر على Remix Photo وسيضع HeyGen الأفاتار الخاص بك في المشهد نفسه.
الخطوة 4: أضف عناصر المشهد (اختياري)
يمكنك أيضًا إضافة منتجات محددة باستخدام عناصر المشهد. سيتم تناول هذه الميزة بمزيد من التفصيل في فيديو منفصل.
الخطوة 5: اختر الاتجاه وقم بالإنشاء
اختر الاتجاه المفضل لديك، ثم اضغط على إنشاء. سيقوم HeyGen بإنشاء ثلاث نسخ مختلفة لتختار من بينها.
الخطوة 6: راجع النسخ المتعددة التي تم إنشاؤها
مرّر مؤشر الفأرة فوق أي نسخة من النسخ لـ: