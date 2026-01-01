كيفية إنشاء الإطلالات

يمكنك تغيير مظهر الأفاتار بالكامل دون البدء من الصفر. إليك كيفية تحديث ملابس الأفاتار ومظهره خطوة بخطوة.

الخطوة 1: اختر الأفاتار الخاص بك

انتقل إلى قسم الأفاتار في الشريط الجانبي الأيسر. من قائمة Switch Avatar، اختر الأفاتار الذي تريد تحديثه.

الخطوة 2: اختر المظهر المبدئي

اختر مظهراً موجوداً كنقطة بداية، انقر عليه، ثم اضغط على تعديل المظهر.

الخطوة 3: صف مظهرك الجديد

لديك خياران لتحديد النمط الذي تريده:

اكتب وصفاً في مربع الموجّه يوضّح الأجواء التي تريدها

تصفّح مكتبة النماذج في HeyGen للحصول على الإلهام

إذا رأيت شيئًا يعجبك في مكتبة النماذج، انقر على Remix Photo وسيضع HeyGen الأفاتار الخاص بك في المشهد نفسه.

الخطوة 4: أضف عناصر المشهد (اختياري)

يمكنك أيضًا إضافة منتجات محددة باستخدام عناصر المشهد. سيتم تناول هذه الميزة بمزيد من التفصيل في فيديو منفصل.

الخطوة 5: اختر الاتجاه وقم بالإنشاء

اختر الاتجاه المفضل لديك، ثم اضغط على إنشاء. سيقوم HeyGen بإنشاء ثلاث نسخ مختلفة لتختار من بينها.

الخطوة 6: راجع النسخ المتعددة التي تم إنشاؤها

مرّر مؤشر الفأرة فوق أي نسخة من النسخ لـ: