كيفية إنشاء أفاتار باستخدام الصور

في هذا الدرس، ستتعلّم كيفية إنشاء أفاتار مخصص باستخدام صورك الخاصة. هذه طريقة سريعة وبسيطة لإضفاء الحيوية على التوأم الرقمي الخاص بك، دون الحاجة إلى تسجيل فيديو أو إعداد أي معدات.

ابدأ من صفحة الأفاتار

من لوحة تحكم HeyGen الخاصة بك، انقر على Avatars في شريط التنقل الأيسر. اختر Create New Avatar، ثم Start with Photo.

حمّل صورك

حمّل صوراً حديثة وعالية الجودة تُظهر ملامحك بوضوح وأنت وحدك فقط. للحصول على أفضل النتائج، احرص على تضمين مزيج من الصور القريبة وصور كاملة للجسم، ملتقطة من زوايا مختلفة وبمجموعة من التعابير مثل الابتسام أو الوجه الحيادي أو الجاد. استخدم صوراً تعكس مظهرك الحالي بدقة.

يجب إنشاء أفاتارات الصور من وجوه شبيهة بالبشر تتمتع بملامح وتناسبات وجه واقعية. إذا كانت صورتك رسماً كرتونياً أو توضيحاً، فإن Avatar IV هو الخيار الأنسب.

أنشئ أفاتارًا جديدًا أو أضِف إلى أفاتار موجود

بعد تحميل صورك، اختر ما إذا كنت تريد إضافتها إلى مظهر (Look) موجود أو إنشاء أفاتار جديد تمامًا. إذا كنت تنشئ أفاتارًا جديدًا، أدخل اسمًا، وحدد العمر والجنس والعرق، وراجع الشروط، ثم انقر على متابعة.

اختر صوتاً

بعد ذلك، اختر صوتًا لأفاتارك. يمكنك الاختيار من مكتبة الأصوات في HeyGen، أو استخدام أحد أصواتك المخصصة، أو تصميم صوت جديد.

بعد الاختيار، سيبدأ HeyGen في إنشاء الأفاتار الخاص بك.

إدارة الأفاتار الخاص بك

عند اكتمال عملية الإنشاء، سيظهر الأفاتار الصوري الخاص بك في قائمة الأفاتارات لديك. من هناك يمكنك إضافة إطلالات جديدة، أو تعديل الإطلالات الحالية، أو إعادة تسمية الأفاتار في أي وقت.

إذا احتجت في أي وقت إلى حذفه، انقر على قائمة النقاط الثلاث في الأفاتار ثم اختر حذف.