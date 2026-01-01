HeyGen MCP:
إنشاء الفيديو
لأي وكيل ذكاء اصطناعي
وصّل HeyGen بـ Claude Web وClaude Code وGemini CLI وCursor وغيرها عبر Model Context Protocol (MCP). يقوم وكيلك بإنشاء الفيديوهات وإدارتها واسترجاعها باستخدام خطة HeyGen الحالية الخاصة بك، بدون أي فواتير إضافية.
HeyGen MCP يجعل الفيديو قدرة أساسية مدمجة في الوكلاء
وكلاء الذكاء الاصطناعي هم بالفعل جزء من سير عملك. خادم MCP من HeyGen يتيح إنشاء فيديو احترافي لأي وكيل متوافق مع MCP، بدون خطوة منفصلة وبدون تكامل منفصل.
بدون عبء تكامل
اتصل بجميع إمكانات الفيديو في HeyGen من دون الحاجة إلى إنشاء أو صيانة أي تكاملات API. لا سجلات تغييرات تحتاج إلى متابعتها.
يعمل حيث تعمل بالفعل
تستخدم بالفعل Claude Web أو Claude Code أو Claude Desktop أو Gemini CLI أو Cursor؟ HeyGen يتكامل مع الأدوات التي يستخدمها فريقك يوميًا.
آمن بشكل افتراضي
مصادقة OAuth مرتبطة بحسابك على HeyGen. لا حاجة لتدوير أو كشف مفاتيح API. فيديوهاتك، حسابك، أرصدتك.
أفاتاراتك وأصواتك
أي أفاتار مخصص أو صوت متاح في حسابك على HeyGen يكون متاحًا من خلال Remote MCP، بما في ذلك الأصول الخاصة بالعلامة التجارية.
أكثر من 175 لغة ولهجة
يمكن للوكلاء إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات مع مزامنة شفاه وترجمة مدعومتين بالذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع وعند الطلب بأكثر من 175 لغة ولهجة.
لا توجد فواتير إضافية
يتم استخدام أرصدة إنشاء الفيديو من ضمن باقتك الحالية على HeyGen. الميزة متاحة في جميع الباقات، بما في ذلك الحسابات المجانية.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
هل أحتاج إلى مفتاح API؟
لا. يستخدم Remote MCP مصادقة OAuth المرتبطة بحسابك على HeyGen (خطة الويب)، ولا تحتاج إلى مفتاح API.
هل استخدام MCP في HeyGen يتطلّب تكلفة إضافية؟
لا. يعتمد إنشاء الفيديو على الرصيد المميز المضمَّن في باقة HeyGen الحالية الخاصة بك. لا توجد رسوم API منفصلة أو فواتير إضافية.
ما هي خطط HeyGen التي تدعم MCP؟
ميزة MCP متاحة في جميع خطط HeyGen. للاستخدام الكثيف، يُنصح بالترقية إلى خطة Creator أو أعلى.
هل يمكنني استخدام الأفاتارات والأصوات المخصّصة الخاصة بي؟
نعم. أي أفاتار أو صوت متاح في حسابك على HeyGen، بما في ذلك الأصول المخصّصة التي أنشأتها، يكون متاحاً من خلال HeyGen MCP.
ما الفرق بين هذا وبين HeyGen API؟
واجهة HeyGen API تمنحك نقاط REST مباشرة للتحكم البرمجي. طبقة Remote MCP تغلّف هذه الإمكانات بحيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدامها بشكل حواري من دون أن تكتب أي كود تكامل بنفسك.