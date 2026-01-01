برنامج سفراء HeyGen
برنامج HeyGen Ambassador هو فرصة انتقائية قائمة على التقديم، مخصّصة لروّاد الأعمال المتميّزين، والمسوّقين، والمعلّمين، ومنشئي المحتوى المعرفي ليصبحوا روّاداً في مستقبل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
نظرة عامة على البرنامج
ندعو مجموعة مختارة من أصحاب الرؤى ليصبحوا سفراء. ستكون جزءًا من دائرة من المبدعين الذين يعيدون تخيّل طريقة تواصل العالم. ستعمل على تنمية مجتمع فعّال، وإشعال الأفكار، والمساهمة في تشكيل ما سيأتي بعد ذلك.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
ما الذي ستقوم به
استضف فعاليات ملهمة وواقعية
من ورش عمل الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى فعاليات التواصل الاجتماعي، اجمع المبتكرين في مجتمعك لاستكشاف مستقبل سرد القصص البصرية.
روّج HeyGen داخل شبكتك
ساعد زملاءك وفرقك والمؤسسات من حولك على اكتشاف طرق عملية لدمج فيديو بالذكاء الاصطناعي في أعمالهم التعليمية والإبداعية وسير العمل في أعمالهم.
قدّم مجتمعات محلية أو افتراضية نابضة بالحياة
كوّن مجموعات محلية من صُنّاع المحتوى والتقنيين ورواة القصص المتحمسين لاستكشاف فيديوهات الذكاء الاصطناعي معًا من خلال لقاءات دورية، أو منتديات إلكترونية، أو مشروعات تعاونية.
أنشئ وشارك محتوى مبتكرًا
استخدم أحدث مزايا HeyGen لعرض ما هو ممكن وإلهام الآخرين للابتكار، مع مشاركة ملاحظاتك مع فريق منتج HeyGen.
كوني سفيرة لم يمنحني أدوات إبداعية جديدة فحسب، بل قدّم لي أيضًا منصة لتمكين الآخرين وإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل سرد القصص والتعليم وريادة الأعمال أكثر إتاحة للجميع.
الفوائد
تقدير مهني
احصل على تقدير مهني من خلال شارة سفير رسمية يمكنك مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
خبرة قيادية
خبرة قيادية تعزّز سيرتك الذاتية في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي وبناء المجتمعات.
منح للرعاية
قدّم طلباً للحصول على منح لتمويل ورش عملك وفعالياتك الخاصة بالفيديو بالذكاء الاصطناعي.
رصيد HeyGen
احصل على رصيد HeyGen توليدي مجاني لإنشاء المزيد من مقاطع الفيديو.
عضوية حصرية
عضوية حصرية في مجتمع خاص للسفراء للتواصل المهني والحصول على الدعم.
فرص للظهور في الواجهة
فرص للظهور في HeyGen عبر المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والنشرات البريدية.
فرص التحدّث
دعوات لحضور فعاليات HeyGen الحصرية عبر الإنترنت وفي الموقع، أو للمشاركة فيها كمتحدّث.
وصول مباشر إلى فريق HeyGen
احصل على وصول مباشر إلى فريق HeyGen
قدّم ملاحظاتك حول المنتج
فرص لتقديم ملاحظات المستخدم حول المنتجات والميزات.
قدّم طلبك الآن
نحن نختار بعناية مجموعة صغيرة وذات تأثير كبير من السفراء. إذا كنت مستعداً لتصبح قائداً في مجال إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، قدّم طلبك اليوم. يتم مراجعة الطلبات بشكل مستمر، وعادة خلال 4 أسابيع من تاريخ التقديم.