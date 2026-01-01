الملكية والاستخدام

تُعد أصول علامة HeyGen التجارية ملكية فكرية قيّمة مملوكة حصريًا لشركة HeyGen. باستخدام أي أصل من أصول علامة HeyGen التجارية أو الإشارة إليه، فإنك توافق على ما يلي:



اتّبع هذه الإرشادات وشروط خدمة HeyGen.

أقِرّ بأن HeyGen هي المالك الوحيد لجميع الأصول الخاصة بالعلامة التجارية.

تجنّب الطعن في حقوق HeyGen أو التدخّل فيها.

التأكّد من أن جميع السمعة الطيبة المتولدة عن استخدام أصول علامة HeyGen التجارية تعود بالنفع على HeyGen.



تحتفظ HeyGen بالحق في مراجعة كيفية استخدامك لأصول علامتها التجارية في أي وقت، ويجوز لها إلغاء أو تعديل الأذونات وفقًا لتقديرها الخاص.

إذا كان لديك اتفاقية مكتوبة منفصلة مع HeyGen — مثل اتفاقية شراكة أو اتفاقية برنامج تابع — فإن شروط تلك الاتفاقية تسود على هذه الإرشادات في حال حدوث أي تعارض.