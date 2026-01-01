إرشادات علامة HeyGen التجارية
توضّح هذه الصفحة كيفية الاستخدام الصحيح لعناصر علامة HeyGen التجارية والعلامات التجارية والمواد المحمية بحقوق النشر. وهي موجّهة للشركاء ووسائل الإعلام وأي جهة تنشئ محتوى يتضمّن أو يشير إلى HeyGen. يساعد الالتزام بهذه الإرشادات على ضمان تمثيل علامتنا التجارية بدقة وبشكل متّسق في جميع المواد الصادرة عن الأطراف الثالثة.
شعار HeyGen الكامل
تجميع شعار HeyGen الكامل هو النسخة الأساسية ويجب استخدامه في معظم الحالات. استخدم التجميع العمودي فقط عندما تكون المساحة محدودة أو يتطلّب التصميم تنسيقًا أكثر إحكامًا — مثل المساحات الضيقة، أو منشورات السوشيال ميديا، أو الشاشات الرقمية — حيث لا يزال من الضروري أن يكون الشعار الكامل واضحًا وسهل الرؤية.
شعار HeyGen الثانوي
بدأت HeyGen بفكرة بسيطة: جعل إنشاء الفيديو عملية سهلة بلا تعقيد. اليوم، نعيد ابتكار سرد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي، لنمكّن أي شخص من إنشاء فيديوهات عالية الجودة بلا حدود.
شعار HeyGen الثالثي
رمز HeyGen
الشراكات
عند عرض شعار HeyGen بجانب شعار شريك، يجب أن يبدوا متوازنين بصريًا ومتساويين في الحجم. حافظ على مسافة ثابتة بين الشعارين تعادل تقريبًا عرض أيقونة HeyGen واحدة. يجب أن يظهر شعار HeyGen دائمًا على اليسار، بينما يكون شعار الشريك أو الراعي على اليمين. يجب أن تكون الشعاران في المنتصف أفقيًا داخل التصميم. كلما أمكن، استخدم معالجة لونية موحّدة لكلا الشعارين لخلق انسجام بصري. إذا كان من الضروري أن يبقى شعار الشريك بألوانه الأصلية، فاستخدم شعار HeyGen باللون الأبيض على خلفية مأخوذة من لوحة ألوان الشريك للحفاظ على التباين والتناسق.
إرشادات العلامة التجارية لـ HeyGen
تهدف إرشادات العلامات التجارية هذه ("الإرشادات") إلى مساعدة الشركاء، وأصحاب التراخيص، ووسائل الإعلام، وغيرهم من الأطراف الثالثة المخوّلة ("أنت") على استخدام أصول علامة HeyGen التجارية بشكل صحيح — بما في ذلك شعاراتنا، والعلامات التجارية، وعلامات الخدمة، وأسماء المنتجات، وأي تسميات أخرى تُعرِّف منتجات أو خدمات HeyGen ("أصول علامة HeyGen التجارية").
يمكنك استخدام أصول علامة HeyGen التجارية فقط وفقًا لهذه الإرشادات ودليل أسلوب HeyGen. أي استخدام خارج هذه الشروط غير مسموح به. تحتفظ HeyGen بالحق في تحديث هذه الإرشادات أو تعديلها في أي وقت.
الملكية والاستخدام
تُعد أصول علامة HeyGen التجارية ملكية فكرية قيّمة مملوكة حصريًا لشركة HeyGen. باستخدام أي أصل من أصول علامة HeyGen التجارية أو الإشارة إليه، فإنك توافق على ما يلي:
- اتّبع هذه الإرشادات وشروط خدمة HeyGen.
- أقِرّ بأن HeyGen هي المالك الوحيد لجميع الأصول الخاصة بالعلامة التجارية.
- تجنّب الطعن في حقوق HeyGen أو التدخّل فيها.
- التأكّد من أن جميع السمعة الطيبة المتولدة عن استخدام أصول علامة HeyGen التجارية تعود بالنفع على HeyGen.
تحتفظ HeyGen بالحق في مراجعة كيفية استخدامك لأصول علامتها التجارية في أي وقت، ويجوز لها إلغاء أو تعديل الأذونات وفقًا لتقديرها الخاص.
إذا كان لديك اتفاقية مكتوبة منفصلة مع HeyGen — مثل اتفاقية شراكة أو اتفاقية برنامج تابع — فإن شروط تلك الاتفاقية تسود على هذه الإرشادات في حال حدوث أي تعارض.
تتضمن أصول علامة HeyGen التجارية:
- الشعار النصي HeyGen
- شعار HeyGen (الإصداران الأفقي والرأسي)
- أيقونة HeyGen
- أسماء منتجات HeyGen والشعارات والعبارات التسويقية
جميع العلامات التجارية والشعارات ومعرّفات العلامة ذات الصلة هي ملك لشركة HeyGen Inc. وقد تكون مسجّلة في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية.
ما يجب فعله وما يجب تجنّبه
افعل:
- استخدم فقط أحدث الإصدارات المعتمدة من أصول علامة HeyGen التجارية الموجودة في دليل أسلوب HeyGen.
- اعرض شعار HeyGen مع الحفاظ على المسافات والنِّسَب الصحيحة.
- وضّح بوضوح طبيعة علاقتك مع HeyGen عند الإشارة إلى علامتنا التجارية.
لا تفعل ما يلي:
- تعديل أصول علامة HeyGen التجارية بأي شكل من الأشكال (مثل تغيير الألوان، تشويه النِّسَب، القص، أو إضافة المؤثرات).
- ادمج أصول علامة HeyGen التجارية مع شعارك أو علامتك التجارية الخاصة — لكن يجب أن تظهر دائمًا منفصلة ومتميزة.
- استخدم علامات HeyGen التجارية أو شعاراتها كجزء من اسمك أو منتجك أو خدمتك أو نطاقك.
- تقليد المظهر أو الإحساس أو تصميم موقع HeyGen الإلكتروني أو واجهته أو المواد التسويقية الخاصة به.
- استخدام أي من أصول علامة HeyGen التجارية بطريقة توحي بوجود رعاية أو تأييد أو شراكة دون الحصول على إذن كتابي.
- لا تستخدم العلامات التجارية الخاصة بـ HeyGen كأسماء أو أفعال. احرص دائماً على إقرانها بوصف عام (مثل: "منصة HeyGen® لفيديوهات الذكاء الاصطناعي").
الأسئلة
إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استخدام أصول العلامة التجارية الخاصة بـ HeyGen، أو إذا كنت بحاجة إلى موافقة على حالة استخدام محددة، تواصل مع [email protected].
