كل كلمة.
كل إيماءة.
بطريقتك.
يحوّل محرر النصوص استخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى تجربة سهلة مثل كتابة مستند. يمكنك التحكّم في النبرة، وطريقة الإلقاء، والإيماءات، والمشاعر، كل ذلك في منصة واحدة سلسة. الفكرة كلها تدور حول حلول فيديو مُنشأة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتجربة سرد قصصي تضع الإنسان أولًا. لن تحتاج بعد الآن للاختيار بين السرعة والجودة.
التعليقات
أضف التعليقات مباشرة داخل المنصة للتعاون بسلاسة مع فريقك، مع ضمان تسجيل الملاحظات ودمجها في الوقت الفعلي.
الوسم
قم بالإشارة إلى المستخدمين في الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، لجعل التعاون سهلاً وضمان توافق أعضاء الفريق وتلقيهم الإشعارات حول التحديثات والملاحظات المهمة.
التحرير متعدد المستخدمين
يتيح التحرير متعدد المستخدمين للفرق العمل معًا، وتبادل الأفكار، وإجراء التعديلات، وتحسين فيديوهات الذكاء الاصطناعي بشكل جماعي.
صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يمنحك تحكماً كاملاً في الإبداع
امنح فريقك القوة الكاملة لـ HeyGen مع الخصوصية والحَوْكمة والأمان المدمجة في المنصة. وسّع مساحة عملك بسهولة من خلال مقاعد مرنة، وأرصدة، وأدوات تحكّم إدارية.
أنشئ فورًا بجودة استوديو احترافية
ادخل في أدق التفاصيل لكيفية إلقاء النصوص الخاصة بك. مع تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، يمكنك التحكّم في التأكيد والتنغيم لكل كلمة وعبارة، مما يتيح لك صياغة أداء صوتي مميز وقوي لأفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك لا يستطيع أي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي آخر مجاراته.
أنشئ فورًا بنتائج بجودة الاستوديو
أضف لمسة من الأصالة إلى فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي من خلال عكس الصوت (من كلام إلى كلام). ارفع تسجيلاً لصوتك للتحكم في سرعة حديث التوأم الرقمي الخاص بك، وانفعالاته، ونبرته، بحيث يبدو طبيعياً ومتوافقاً مع شخصيتك.
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
اجعل الأفاتارات أكثر إنسانية مع صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا. الأفاتارات الخالية من المشاعر والحياة لم تعد كافية. مع ميزة Gesture Control، يمكنك ربط الحركات الطبيعية بالنص المكتوب — من إيماءات اليد إلى تعابير الوجه — لضمان أن تبدو فيديوهاتك المُنشأة بالذكاء الاصطناعي ديناميكية وجذابة.
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
كن واثقًا قبل الإرسال. من أكبر التحديات في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي أنك لا تعرف كيف سيبدو الفيديو النهائي إلا بعد إنشائه. المعاينات الواقعية تحل هذه المشكلة من خلال عرض حركة الأفاتار داخل المعاينة، مما يتيح لك ضبط التفاصيل قبل عملية الإخراج النهائي.
كل احتياجاتك من الفيديو في مكان واحد
مع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا، ستحصل على كل ما تحتاج إليه لإنشاء فيديوهات تدريبية احترافية وجذابة بسرعة وسهولة. إليك لماذا تُعد هذه المنصة خيارك الأفضل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي:
ترجمة تلقائية للنصوص
أضِف تلقائياً ترجمات نصية مُصمَّمة مع خطوط وأحجام وألوان قابلة للتخصيص لزيادة التفاعل. يتم سحب الترجمات مباشرة من النص الخاص بك في AI Studio، مما يمنحك تحكماً كاملاً في التوقيت ودقة النص.
مجموعة العلامة التجارية
حمّل العناصر الأساسية لعلامتك التجارية مثل الشعارات، والألوان، والخطوط، والصور، ومقاطع الفيديو. حافظ على الاتساق في جميع مشاريعك من خلال تمكين مستخدمي الحساب من تطبيق هوية علامتك التجارية بسهولة على مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
عناصر B-Roll
أضف إحساسًا احترافيًا عالي الجودة إلى فيديوهاتك باستخدام عناصر b-roll المدمجة. أنشئ فيديوهات عالية الجودة من البداية إلى النهاية دون الحاجة للتنقّل بين أدوات مختلفة. يضم المحرر الجديد مزايا مثل انتقالات المشاهد، وصورًا جاهزة من Getty، وموسيقى خلفية، وغير ذلك الكثير.
الأسئلة الشائعة حول استوديو الذكاء الاصطناعي
ما المزايا التي يقدّمها AI Studio لإنشاء الفيديوهات؟
يوفّر AI Studio مزايا مثل تحريك الأفاتار، والتحكم في الإيماءات، وتخصيص الصوت الطبيعي لتجربة إنشاء فيديو سهلة وقوية. استكشف هذه المزايا وغيرها لتكتشف كيف يمكن لـ AI Studio أن يطوّر مشاريع الفيديو الخاصة بك.
كيف يمكنني التأكد من أن الفيديو الذي أنشأه بالذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه بصوتي؟
مع ميزة عكس الصوت، يمكنك رفع تسجيل لمطابقة سرعة حديث التوأم الرقمي الخاص بك وعاطفته ونبرة صوته مع صوتك أنت.
ما هي ميزة التحكم بالإيماءات في الاستوديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
تتيح لك ميزة التحكم بالإيماءات ربط الحركات الطبيعية، مثل إيماءات اليد وتعبيرات الوجه، بنص الفيديو الخاص بك للحصول على فيديوهات أكثر تعبيرًا.
كيف يساعد AI Studio في تسهيل تعاون الفريق؟
يوفّر AI Studio تعاوناً فعّالاً بين أعضاء الفريق من خلال مزايا مثل التعليقات، والوسوم، والتحرير المتعدد المستخدمين لضمان تواصل سلس وتبادل مستمر للملاحظات. اكتشف كيف يمكن لأدوات التعاون الجماعي في الوسائط الرقمية أن تعزّز الإنتاجية والإبداع.
هل يمكنني تخصيص الترجمات في فيديوهاتي؟
نعم، يمكنك إضافة ترجمة تلقائية مع إمكانية تخصيص الخطوط والأحجام والألوان مباشرة من النص في AI Studio، مما يمنحك مرونة وإبداعاً أكبر في مشاريع الفيديو الخاصة بك.
ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.