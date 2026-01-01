أفاتار الذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي فائق الواقعية لإنسان، يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأفاتارات تقديم كلام يشبه كلام البشر، وتعبيرات وجه، وإيماءات طبيعية، مما يجعلها مثالية لإنشاء الفيديوهات على نطاق واسع، والتواصل الافتراضي، والمحتوى الرقمي. في HeyGen، يتم إنشاء أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام بيانات مُصرَّح بها من ممثلين ومواهب حقيقيين. نحن نضمن ممارسات أخلاقية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعويض الممثلين عن كل فيديو يتم إنشاؤه باستخدام صورتهم، لنمزج بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإنشاء محتوى مسؤول.