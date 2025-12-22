اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے مطلوبہ ویڈیو چند منٹوں میں بنائیں، مہینوں میں نہیں
اپنی اپ ڈیٹس کو ایسی ویڈیوز میں بدلیں جو لوگ واقعی دیکھیں۔ اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کے ساتھ آپ تیزی سے انٹرپرائز معیار کی فاؤنڈر ویڈیو اعلانات، پروڈکٹ ایکسپلینرز، سوشل پوسٹس اور ٹریننگ تیار کر سکتے ہیں۔ نہ اسٹوڈیو کی ضرورت، نہ دوبارہ شوٹنگ۔
خود کو وسعت دیں، رفتار کم کیے بغیر
HeyGen اسٹارٹ اپ بانیوں کو کم وسائل میں زیادہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے، تاکہ وہ کم لاگت اور کم وقت میں بڑی مقدار میں، اعلیٰ معیار کی اور اسکیل ایبل ویڈیو مواد بنا سکیں۔ اپنی توانائیاں اور وسائل کو ویڈیو بنانے کے بجائے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور گروتھ پر مرکوز رکھیں۔
چست اور پھرتیلی برتری
روایتی ویڈیو پروڈکشن مہنگی اور وقت طلب ہوتی ہے۔ HeyGen ان رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے۔
ہر جگہ موجود رہیں
اپنے چہرے اور آواز کو ڈیجیٹل ٹوئن اور وائس کلون کے ساتھ اسکیل کریں۔ پہلے دن سے ہر چینل پر اپنے کسٹمرز، سرمایہ کاروں اور اپنی ٹیم کے سامنے موجود رہیں۔
اسٹارٹ اپ کی رفتار سے آگے بڑھیں
صرف ایک اسکرپٹ یا پرامپٹ کے ساتھ چند منٹ میں بانی کی ویڈیو اعلانات، وضاحتی ویڈیوز، سوشل کلپس اور ٹریننگ مواد بنائیں۔ کسی اسٹوڈیو یا ٹیم کی ضرورت نہیں۔
ہمیشہ برانڈ کے مطابق
Brand Kit کے ساتھ فونٹس، رنگ، لوگوز اور لوئر تھرڈز کو لاک کریں تاکہ ہر ویڈیو پہلے دن سے ہی ایک جیسی اور پروفیشنل نظر آئے۔
آپ کی فاؤنڈر لیڈ ویڈیو حکمتِ عملی، HeyGen کی طاقت کے ساتھ
ہر اپ ڈیٹ ایک ویڈیو کی حقدار ہے۔ اب یہ مہینوں نہیں، چند منٹوں میں ہو جاتا ہے۔
بانی کی اعلانات
نئی فیچرز لانچ کریں، اہم سنگِ میل شیئر کریں یا اپنی ٹیم کو CEO ویڈیو میسج کے ساتھ متحرک کریں۔ ایک بار اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کے ساتھ ریکارڈ کریں، پھر چند منٹوں میں کمیونی کیشن ویڈیوز بھیجیں۔
پروڈکٹ کی وضاحت کرنے والی ویڈیوز
پیچیدہ فیچرز کو سادہ، دیکھنے کے قابل ڈیموز میں بدلیں۔ اسکرین شاٹس تبدیل کریں یا اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور جب چاہیں دوبارہ ویڈیو بنائیں تاکہ آپ کی پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو کی مثالیں ہمیشہ تازہ ترین بلڈ کے مطابق رہیں۔
سوشل ویڈیوز
ایسے مختصر کلپس شائع کریں جو آپ کی پہنچ اور اعتماد بڑھائیں۔ خودکار کیپشنز اور ایک کلک سائزنگ کے ساتھ پورے مہینے کی پوسٹس بیچ میں تیار کریں، Product Hunt، LinkedIn، X، YouTube Shorts اور TikTok کے لیے۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
کم پروڈکشن، زیادہ کمیونی کیشن، تیز تر ترقی۔ یہ ہمارے صارفین کے اصل نتائج ہیں
وہ اہم صلاحیتیں جو بانیوں کو پسند ہیں
ڈیجیٹل ٹوئن
اپنی ایک حقیقت کے قریب اواتار شکل بنائیں جو آپ کی ویڈیوز میں قدرتی حرکات اور تاثرات کے ساتھ نظر آئے۔ اعلانات، تعارفی ویڈیوز اور اسٹارٹ اپ کی وضاحتی ویڈیوز کے لیے بہترین۔
آواز کی کاپی
اپنی اصل آواز کو اعلیٰ معیار کے ساتھ میچ کریں۔ کسی بھی جملے میں ترمیم کریں یا پورا پیراگراف دوبارہ ریکارڈ کیے بغیر اپ ڈیٹ کریں تاکہ تمام ویڈیوز میں لہجے اور توانائی کی یکسانیت برقرار رہے۔
آسان اپ ڈیٹس
اسکرپٹ میں ترمیم کریں، اسکرین بدلیں، اور جنریٹ پر کلک کریں۔ نہ نئی شوٹنگ کی ضرورت، نہ انتظار۔ دستاویزات، ٹورز اور ٹریننگ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں تاکہ آپ کے پاس ہر وقت بہترین پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز ہوں۔
ٹیمپلیٹس اور ریشوز
لانچ نوٹس، انویسٹر اپڈیٹ ویڈیوز، فیچر ایکسپلینرز اور سوشل کلپس کے لیے آزمودہ لےآؤٹس سے شروع کریں۔ صرف ایک کلک میں ویڈیو کو ورٹیکل، اسکوائر یا لینڈ اسکیپ فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں۔
خودکار کیپشنز اور سب ٹائٹلز
مختلف چینلز، میٹنگز اور جغرافیائی علاقوں میں سمجھ بوجھ اور رسائی کو بہتر بنائیں۔
برانڈ کِٹ
اپنا لوگو، رنگ، فونٹس، لوئر تھرڈز اور انٹرو/آؤٹرو اسلیٹس اپ لوڈ کریں۔ اپنی پوری ویڈیو لائبریری میں یکسانیت کو یقینی بنائیں۔
خیال سے ویڈیو تک فوراً
اپنی فاؤنڈر آواز کو بغیر اسٹوڈیو یا دوبارہ شوٹنگ کے، دیکھنے کے قابل اور برانڈ کے مطابق ویڈیوز میں بدلیں۔
ایک بار ریکارڈ کریں
اپنا ڈیجیٹل جڑواں اور آواز کی کاپی ایک سادہ، رہنمائی شدہ فلو میں بنائیں۔ اپنی موجودگی کو صرف ایک بار ریکارڈ کریں، پھر جب بھی اور جہاں بھی ضرورت ہو، ہر جگہ موجود رہیں۔
اسکرپٹ (یا پرامپٹ) لکھیں
ایک پرامپٹ لکھیں، اپنا ڈرافٹ پیسٹ کریں، یا اسکرپٹ اسسٹنٹ استعمال کر کے پیغام کو مزید مؤثر بنائیں۔ اسے مختصر، انسانی انداز میں، اور ناظرین کو متاثر کرنے کے لیے تیار رکھیں۔
برانڈ کریں اور تخلیق کریں
اپنا برانڈ کِٹ لاگو کریں، اسکرینز یا اثاثے شامل کریں، ایسپیکٹ ریشو منتخب کریں، اور Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں اسٹوڈیو معیار کے نتائج حاصل کریں۔
شائع کریں اور اپ ڈیٹ کریں
4k کوالٹی میں ڈاؤن لوڈ کریں، ایمبیڈ کریں یا اپنی چینلز پر بھیجیں۔ بعد میں کوئی لائن ایڈٹ کریں، دوبارہ ویڈیو بنائیں، اور جیسے ہی آپ کی پروڈکٹ شپ ہو، ہر ویڈیو کو تازہ اور موجودہ رکھیں۔
وسائل
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
HeyGen for Founders کیا ہے؟
Founders کے لیے HeyGen اسٹارٹ اپ لیڈرز کو یہ مدد دیتا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت سے چلنے والی ویڈیو جنریشن کے ذریعے چند منٹوں میں اسٹوڈیو معیار کی بانی، پروڈکٹ اور ٹیم ویڈیوز بنائیں۔
بانیان HeyGen کو بہترین پروڈکٹ ڈیمو ویڈیوز اور پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیوز بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
Founders فیچر اوورویوز، انویسٹر اپڈیٹ ویڈیوز یا یوزر گائیڈز کو صرف ایک اسکرپٹ یا سادہ پرامپٹ کے ذریعے دلکش ڈیمو اور ایکسپلینر ویڈیوز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔
کن اقسام کی اسٹارٹ اپ ویڈیوز HeyGen کے ساتھ سب سے بہتر کام کرتی ہیں؟
HeyGen بانیوں کی ویڈیوز، پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیوز، انویسٹر اپڈیٹ ویڈیوز، اور پروڈکٹ لانچ ویڈیوز کے لیے بہترین ہے جو اسٹارٹ اپس کو نمایاں اور مستقل مزاج رکھتی ہیں۔
کیا HeyGen کم بجٹ والی ابتدائی مرحلے کی اسٹارٹ اپس کے لیے موزوں ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen مہنگی پروڈکشن ٹیموں کی جگہ اسکیل ایبل AI ویڈیو ٹولز فراہم کرتا ہے، جس سے اسٹارٹ اپس کو مؤثر انداز میں بات چیت کرنے میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ہی وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوتی ہے۔
HeyGen بانیوں کی شکل و صورت اور ڈیٹا کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟
HeyGen SOC 2 Type II، GDPR، اور CCPA کے معیارات پر پورا اترتا ہے تاکہ ہر ڈیجیٹل ٹوئن اور ویڈیو نجی، محفوظ اور تعمیل کے مطابق رہے۔
اسٹارٹ اپس HeyGen کو سرمایہ کاروں کے لیے اپ ڈیٹ ویڈیوز بنانے میں کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟
اسٹارٹ اپس چند منٹ میں عام انویسٹر رپورٹس کو دل چسپ ویڈیو اپ ڈیٹس میں بدل سکتی ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، فاؤنڈرز ایک بار ریکارڈ کر کے خودکار طور پر پروفیشنل، انویسٹر کے لیے تیار ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو سنگ میل، میٹرکس اور اہداف کو واضح طور پر بیان کریں۔
HeyGen دوسرے اسٹارٹ اپ ویڈیو میکرز سے مختلف کیسے ہے؟
HeyGen مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتا ہے تاکہ حقیقت کے قریب ڈیجیٹل جڑواں اور برانڈڈ ٹیمپلیٹس بنائے جائیں، جس سے فاؤنڈرز بغیر کسی پروڈکشن ٹیم پر انحصار کیے اسٹارٹ اپ ایکسپلینر ویڈیوز، پروڈکٹ ڈیموز اور CEO ویڈیو پیغامات تیار کر سکیں جو ان کی برانڈ شناخت سے مکمل مطابقت رکھتے ہوں۔
کیا HeyGen پروڈکٹ لانچ ویڈیوز اور ڈیموز میں مدد کر سکتا ہے؟
جی ہاں۔ فاؤنڈرز HeyGen کا استعمال کرکے فوراً پروڈکٹ لانچ ویڈیوز یا پروڈکٹ ڈیمو ویڈیو کی مثالیں بنا سکتے ہیں، بس اپنے اثاثے اپ لوڈ کریں، اسکرپٹ شامل کریں، اور AI سے چلنے والی ویڈیوز تخلیق کریں جو ہر چینل پر آپ کے برانڈ کے عین مطابق رہتی ہیں۔