آپ نے شاید اسے Instagram پر دیکھا ہوگا۔ ایک گنجا راہب نرم، پُرسکون آواز میں آپ کی فیڈ پر زندگی کے بارے میں مشورے دیتا ہے۔ لاکھوں ویوز، ہزاروں کمنٹس، ایسے لوگوں کے جو واقعی دل سے متاثر ہوئے ہیں۔
یانگ من کوئی حقیقی انسان نہیں ہے۔ وہ ایک AI کردار ہے جو مکمل طور پر HeyGen کے ساتھ تخلیق کار Shalev Hani نے بنایا ہے۔ اور اس جیسے اکاؤنٹس اس وقت Instagram، TikTok، اور YouTube پر تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں۔
Shalev نے ایک سادہ فارمولا استعمال کرتے ہوئے Yang Mun کے Instagram فالوورز کو 2.5 ملین سے بھی زیادہ تک بڑھایا: ایک واضح آئیڈیا، تقریباً 20 منٹ کی پروڈکشن ٹائم، اور HeyGen۔ نہ کیمرہ، نہ اسٹوڈیو، نہ روایتی ٹیلنٹ اور نہ ہی پروڈکشن ٹیم۔
کون دیکھتا ہے
ینگ من 25-50 سال کے بالغ افراد سے بات کرتا ہے جو Instagram پر اس امید میں اسکرول کرتے ہیں کہ انہیں کچھ ایسا ملے جو زیادہ تر فیڈز فراہم نہیں کر سکتیں۔ ینگ من کے خالق، شالیو ہانی، اپنی آڈینس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ“ایسے بالغ افراد ہیں جو سکون، جذباتی وضاحت اور روحانی استحکام کی تلاش میں ہیں۔” وہ شور نہیں چاہتے۔ وہ ٹھہراؤ کا ایک لمحہ چاہتے ہیں۔ اور وہ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسے ویلنَس شفٹ سے گزر رہے ہیں جہاں رفتار کم کرنا اور ذہنی صحت کو ترجیح دینا محدود دلچسپیوں سے نکل کر مرکزی ترجیحات بن چکے ہیں۔
ویڈیو پوری حکمتِ عملی کو سنبھالتی ہے۔ “ویڈیو موجودگی، لہجے اور اعتماد پہنچانے کا بنیادی ذریعہ ہے،” شیلیو وضاحت کرتے ہیں۔ “ایک ٹیکسٹ پوسٹ دانائی بانٹ سکتی ہے۔ ویڈیو آپ کو اسے محسوس کرواتی ہے۔” اسی لیے وہ ہر چیز کو ویڈیو کے گرد بناتے ہیں اور کسی اور چیز پر انحصار نہیں کرتے۔
مسئلہ
HeyGen سے پہلے، ہر ویڈیو کو اسکرپٹ لکھنے، ریکارڈ کرنے، ایڈیٹ کرنے اور شائع کرنے کے لیے بہت زیادہ دستی محنت درکار ہوتی تھی۔ شالیو اپنے پرانے طریقہ کار کو یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ “سست اور زیادہ وسائل خرچ کرنے والا تھا، جس سے تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔” وہ ہر ہفتے چند ویڈیوز تو بنا لیتے تھے، جو بظاہر مناسب لگتا ہے، جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ Instagram حقیقت میں کیسے کام کرتا ہے۔ الگورتھم روزانہ کے مستقل پوسٹس کو ترجیح دیتا ہے۔ ہفتے میں چند پوسٹس کا مطلب ہے کم رسائی، سست رفتار سے بڑھوتری، اور ایک ایسی حد جسے شالیو محسوس تو کر سکتے تھے مگر توڑ نہیں پا رہے تھے۔
اصل اور گہرا چیلنج پائیداری تھا۔ “بغیر تھکن اور برن آؤٹ کے باقاعدہ پوسٹنگ جاری رکھنا” ایک خاص اور تکلیف دہ مسئلہ تھا۔ مواد کی مراقبہ جیسی کیفیت کے لیے لہجے اور رفتار میں انتہائی درستگی درکار تھی۔ اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اتنی کثرت سے شائع کرنا کہ اکاؤنٹ بڑھے، ایک مسلسل مشقت تھی جو زیادہ دیر تک چل ہی نہیں سکتی تھی۔
“پیغام کی خدمت کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کریں، اس سے توجہ نہ ہٹائیں۔”— شالیو ہانی، Yang Mun کے خالق
کیوں HeyGen؟
شالیو نے ایک AI ویڈیو حل کی تلاش شروع کی جب اسے احساس ہوا کہ اسے “ایسا مواد بڑھانا ہے جو اصلیت کو برقرار رکھے۔” وہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں ایسے ٹول کی ضرورت تھی جو پروڈکشن کے بوجھ کو سنبھال سکے، بغیر اس کے کہ حتمی ویڈیو میں غیر فطری یا عجیب سا احساس پیدا ہو۔
اس نے کئی پلیٹ فارمز کا جائزہ لیا اور ایک وجہ سے HeyGen کو منتخب کیا۔ اس کے اپنے الفاظ میں، “یہ سب سے زیادہ انسانی اور غیر مداخلت محسوس ہوا، جس نے توجہ کو پیغام پر مرکوز رکھا۔” دیگر ٹولز نے بصری یا آوازی عناصر شامل کر دیے جو توجہ کو ٹیکنالوجی کی طرف لے گئے۔ HeyGen نے اس کے برعکس کیا۔ یہ خود مواد کے اندر گم ہو گیا۔
آن بورڈنگ بہت تیز تھی۔ شالیو اور ان کی ٹیم نے ٹولز کے اس پورے سیٹ کے ساتھ بہت جلدی آسانی محسوس کرنا شروع کر دی“چند ہی دنوں سے بھی کم وقت میں۔” کوئی مشکل یا طویل سیکھنے کا مرحلہ نہیں تھا۔ نہ ہی لمبی تجربہ کاری کی ضرورت پڑی۔ وہ پہلی بار استعمال سے تقریباً فوراً ہی پروڈکشن معیار کے نتائج تک پہنچ گئے۔
یہ کیسے کام کرتا ہے
Yang Mun اکاؤنٹ کے لیے خیالات دو جگہوں سے آتے ہیں: ناظرین کی بار بار سامنے آنے والی مشکلات اور لازوال روحانی موضوعات سے۔ Shalev کا کہنا ہے کہ وہ ٹرینڈز کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، وہ صدیوں سے سچ چلی آ رہی باتوں سے کہاں ملتی ہے۔ یہی امتزاج ہر ویڈیو کو بیک وقت تازگی بھی دیتا ہے اور گہرائی بھی۔
وہ مختصر، سادہ اسکرپٹس لکھتے ہیں۔ یہی وہ سب سے اہم سبق ہے جو شالیو نے شروع میں سیکھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے تھے کہ شروع ہی سے جانتے ہوتے، تو ان کا جواب بالکل واضح تھا:“سادہ اسکرپٹس سب سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں۔” AI ویڈیو ٹولز کے ساتھ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ لمبا اور زیادہ پیچیدہ مواد لکھیں کیونکہ ٹیکنالوجی اسے سنبھال سکتی ہے۔ لیکن ناظرین کو پیچیدگی نہیں چاہیے۔ انہیں ایک ہی خیال چاہیے، جو صاف اور واضح انداز میں پیش کیا جائے۔ جب ان کے پاس اسکرپٹ تیار نہ ہو، تو وہ HeyGen کے اسکرپٹ رائٹر کا استعمال کر کے ایک اسکرپٹ بناتے ہیں۔
دیگر فیچرز جن پر وہ سب سے زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ ہیں “avatar delivery and voice.” کوئی پیچیدہ گرافکس نہیں، نہ ہی تہہ در تہہ ایڈیٹنگ۔ فارمیٹ سادہ اور پیغام-مرکوز رہتا ہے کیونکہ جیسا کہ شالیو کہتے ہیں، “minimal، message-first ویڈیوز ہی لوگوں سے جڑتی ہیں۔” چونکہ HeyGen پر ویڈیوز بنانا بہت آسان ہے، وہ بیچز میں کانٹینٹ تیار کرتے ہیں؛ ایک ہی سیشن میں اسکرپٹنگ کر کے کئی ویڈیوز بناتے ہیں، پھر انہیں پورے ہفتے میں شیڈول کر دیتے ہیں۔
کیا ناظرین کو پرواہ ہے کہ وہ AI ہے؟
یہ شالیو کی سب سے بڑی تشویش تھی لانچ سے پہلے۔ وہ مانتے ہیں کہ “اصل پن ہی تشویش تھی” شروع سے ہی۔ اگر ناظرین کو دھوکا محسوس ہوتا تو پورا پروجیکٹ دھڑام سے گر جاتا۔
جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ “ناظرین کے ردِعمل نے یہ مسئلہ حل کر دیا،” شیلیو کہتے ہیں۔ لوگ ٹیکنالوجی کے بجائے پیغام پر توجہ دیتے ہیں۔ تبصروں اور انگیجمنٹ کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناظرین جذباتی اور روحانی سطح پر جڑتے ہیں۔ کوئی یہ جانچنے نہیں بیٹھتا کہ راہب حقیقی ہے یا نہیں۔ وہ تعلیم کو جذب کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اسے آگے شیئر کرتے ہیں۔
جب ان سے HeyGen استعمال کرنے کے سب سے حیران کن فائدے کے بارے میں پوچھا گیا تو Shalev نے رفتار یا لاگت میں بچت کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ تعلق کی طرف اشارہ کیا: "کہ ناظرین کس قدر فطری انداز میں مواد کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔" جب پیغام سچا ہو اور پیشکش مستقل مزاجی کے ساتھ ہو تو ٹیکنالوجی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔
نتائج
“ہم نے ہر ہفتے چند ویڈیوز سے روزانہ کے کنٹینٹ پر منتقل ہو گئے،” شیلیو تصدیق کرتے ہیں۔ اسی ایک تبدیلی نے یانگ من کی پوری سمت بدل دی۔
پوسٹنگ کی فریکوئنسی، رسائی اور انگیجمنٹ سب بڑھ گئے۔ لیکن اس سے بھی گہرا اثر یہ تھا کہ روزانہ پبلشنگ ایک مائنڈفلنیس برانڈ کے لیے حقیقت میں کیا معنی رکھتی ہے۔ روحانی رہنمائی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی لوگ صرف ہفتے میں ایک بار تلاش کریں۔ وہ ہر صبح، ہر شام، اور جب بھی انہیں ذہنی وقفہ اور سکون کی ضرورت ہو، اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ روزانہ پبلشنگ نے یانگ من کو اپنی آڈینس کے لیے اسی طرح دستیاب کر دیا جس طرح انہیں واقعی اس کی ضرورت تھی۔
مجموعی طور پر، HeyGen ویڈیوز نے روایتی طریقے سے بنائے گئے مواد جتنی یا اس سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی۔ شالیو اس کا بڑا سبب تسلسل کو قرار دیتے ہیں:“تسلسل کی وجہ سے کارکردگی برابر یا اس سے بھی زیادہ مضبوط رہی۔” الگورتھم روزانہ شائع کرنے کو انعام دیتا ہے۔ ناظرین قابلِ اعتماد ہونے کو سراہتے ہیں۔ HeyGen نے معیار میں کسی کمی کے بغیر دونوں کو ممکن بنا دیا۔
“یہ کہ ناظرین کس قدر فطری انداز میں مواد سے جڑتے ہیں، ہمارے لیے سب سے حیران کن فائدہ رہا ہے۔”— شالیو ہانی، خالق Yang Mun
پلے بک
یانگ من کوئی غیر معمولی استثنا نہیں ہیں بلکہ ایک نمونہ ہیں۔ یہی سسٹم جس نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے، ہر اُس کریئیٹر یا برانڈ کے لیے کام کرتا ہے جو ایک مستقل، پہچانی جانے والی AI سے بنی ویڈیو موجودگی چاہتا ہو۔
اصول براہِ راست لاگو ہوتے ہیں۔ ایک واضح آڈینس اور واضح پیغام سے شروع کریں۔ HeyGen کے اواتار اور آواز کے ٹولز استعمال کریں تاکہ آپ ایسا کردار بنا سکیں جسے لوگ پہچانیں اور اس پر اعتماد کریں۔ سادہ اسکرپٹس لکھیں۔ اپنی پروڈکشن کو بیچز میں تیار کریں۔ روزانہ شائع کریں۔ ٹیکنالوجی کو پروڈکشن کے بوجھ کا زیادہ تر حصہ سنبھالنے دیں تاکہ آپ ان تخلیقی فیصلوں پر توجہ دے سکیں جو واقعی اہم ہیں: کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، اور آپ کی آڈینس کو یہ بات کیوں سننی چاہیے۔
اب شیلیو یہی نظام خود سکھاتے ہیں۔ “وہی نظام جس سے Yang Mun کو بنایا اور بڑھایا گیا، اب ایک خصوصی کورس میں سکھایا جاتا ہے جو اُن تخلیق کاروں اور برانڈز کے لیے ہے جو AI سے چلنے والے کردار بنا رہے ہیں۔” اس میں کردار تخلیق اور اسکرپٹنگ سے لے کر پروڈکشن ورک فلو اور پبلشنگ اسٹریٹیجی تک ہر چیز شامل ہے۔
آگے کیا آنے والا ہے؟
شالیو کا منصوبہ ہے کہ وہ یانگ من کو آگے بڑھائیں “تاکہ وہ مزید گہرے اسباق اور وسیع تر رسائی کی طرف جائے۔” وہ HeyGen کی جس فیچر کے بارے میں سب سے زیادہ پُرجوش ہیں وہ ہے “یانگ من کے ساتھ مختلف ماحول اور سیٹنگز میں اظہار کے دوران جذباتی باریکیوں کو اور بھی بہتر بنانا”۔ یہ وہ صلاحیت ہے جس سے لہجے میں نہایت ہلکی تبدیلیاں بھی منتقل ہو جاتی ہیں ، جو مواد کو اور زیادہ زندہ اور موجود محسوس کراتی ہیں۔
لیکن بنیادی فلسفہ وہی رہتا ہے۔ ٹیکنالوجی پیغام کی خدمت کرتی ہے۔ پیغام سامعین کی خدمت کرتا ہے۔ باقی سب شور ہے۔