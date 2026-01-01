اہم معلومات تیزی سے پہنچائیں۔
The Weather Network دن میں 24 گھنٹے، سال کے 365 دن مختلف مارکیٹس میں ہر ماہ 40 ملین سے زیادہ صارفین کو موسم کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ چونکہ موسم مقام پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے The Weather Network کو ہر کمیونٹی تک زیادہ مقامی نوعیت کی موسم کی پیش گوئیاں پہنچانے کا ایک طریقہ درکار تھا۔
یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے The Weather Network نے اپنا پہلا AI کی مدد سے چلنے والا اواتار HeyGen کی مدد سے بنایا۔ یہ آن ایئر موسم بتانے والے پریزینٹرز کی جگہ نہیں لیتا بلکہ انہیں اسپانسرڈ پیغامات میں اواتار استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اپنے ماہرِ موسمیات کی واضح رضامندی کے ساتھ، کمپنی AI سے فائدہ اٹھا کر بڑے پیمانے پر نہایت مقامی سطح کی پیش گوئیاں فراہم کر سکتی ہے اور کمیونٹیز اور مقامی معیشتوں کو موسم سے متعلق واقعات کے لیے تیاری اور ردِعمل کا موقع دے سکتی ہے۔
موسمیاتی میڈیا اور معلوماتی سروسز کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیاں غیر معمولی طاقت رکھنے والی AI سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں تاکہ جان بچانے والی معلومات کو بہتر انداز میں پہنچا سکیں، دل چسپ کہانیاں سنا سکیں اور لوگوں کو روزمرہ فیصلے کرنے میں مدد دے سکیں،" نانا بنرجی، صدر اور سی ای او، Pelmorex Corporation کہتے ہیں۔