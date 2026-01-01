background leftbackground right
اواتار ویڈیولوکلائزیشنانٹرپرائز

The Weather Network کس طرح AI اواتارز کے ساتھ انتہائی مقامی موسم کی پیش گوئیاں فراہم کرتا ہے

صنعت:انٹرپرائز
محکمہ:لوکلائزیشن
مقام:🌍 اوک وِل، اونٹاریو
دیکھیں HeyGen آپ کے لیے کیا نتائج لا سکتا ہے۔
مزید جانیں

اہم معلومات تیزی سے پہنچائیں۔

The Weather Network دن میں 24 گھنٹے، سال کے 365 دن مختلف مارکیٹس میں ہر ماہ 40 ملین سے زیادہ صارفین کو موسم کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ چونکہ موسم مقام پر منحصر ہوتا ہے، اس لیے The Weather Network کو ہر کمیونٹی تک زیادہ مقامی نوعیت کی موسم کی پیش گوئیاں پہنچانے کا ایک طریقہ درکار تھا۔

یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے The Weather Network نے اپنا پہلا AI کی مدد سے چلنے والا اواتار HeyGen کی مدد سے بنایا۔ یہ آن ایئر موسم بتانے والے پریزینٹرز کی جگہ نہیں لیتا بلکہ انہیں اسپانسرڈ پیغامات میں اواتار استعمال کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اپنے ماہرِ موسمیات کی واضح رضامندی کے ساتھ، کمپنی AI سے فائدہ اٹھا کر بڑے پیمانے پر نہایت مقامی سطح کی پیش گوئیاں فراہم کر سکتی ہے اور کمیونٹیز اور مقامی معیشتوں کو موسم سے متعلق واقعات کے لیے تیاری اور ردِعمل کا موقع دے سکتی ہے۔

موسمیاتی میڈیا اور معلوماتی سروسز کے شعبوں میں کام کرنے والی کمپنیاں غیر معمولی طاقت رکھنے والی AI سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں تاکہ جان بچانے والی معلومات کو بہتر انداز میں پہنچا سکیں، دل چسپ کہانیاں سنا سکیں اور لوگوں کو روزمرہ فیصلے کرنے میں مدد دے سکیں،" نانا بنرجی، صدر اور سی ای او، Pelmorex Corporation کہتے ہیں۔

تجویز کردہ کسٹمر اسٹوریز

Resource Image
Interactive Avatar

Copient.ai ایک جدید AI ٹریننگ پلیٹ فارم ہے جو ایک محفوظ ماحول میں حقیقی، بغیر اسکرپٹ کے کسٹمر انٹرایکشنز کی نقل بناتا ہے تاکہ سیلز کی مشق کو تیز اور مؤثر بنایا جا سکے۔

مزید جانیں
Resource Image
Personalized Video

AI سے چلنے والی ویڈیو مارکیٹنگ کی طاقت دریافت کریں، جہاں VideoImagem، HeyGen کے جدید ٹولز استعمال کر کے باآسانی مؤثر اور دلکش مواد تخلیق کرتا ہے۔ ہم سے ملیں۔

مزید جانیں
Resource Image
Video Translation

جانیے کہ World Economic Forum نے HeyGen کی AI کو کس طرح استعمال کیا تاکہ وہ کثیر لسانی تقاریر پیش کر سکے، زبان کی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے عالمی ناظرین تک رسائی حاصل کرے۔

مزید جانیں

AI کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں

دیکھیں کہ آپ جیسے کاروبار سب سے جدید AI ویڈیو سے کس طرح مواد کی تخلیق بڑھاتے اور ترقی کرتے ہیں۔

میٹنگ بک کریں
CTA background