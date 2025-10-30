1843 میں قائم ہونے والا The Economist دنیا کی سب سے معتبر خبروں کی اشاعتوں میں سے ایک ہے اور اپنی گہری تجزیاتی رپورٹنگ، اداریہ جاتی معیار اور عالمی نقطۂ نظر کے لیے مشہور ہے۔ لندن میں شائع ہونے والا یہ میگزین بین الاقوامی سیاست، کاروبار، سائنس اور ثقافت کا احاطہ کرتا ہے اور پرنٹ، ڈیجیٹل، پوڈکاسٹ اور ویڈیو اسٹوری ٹیلنگ کو یکجا کرتا ہے۔
جیسے جیسے میڈیا کے استعمال کے طریقے زیادہ متنوع اور عالمی ہوتے جا رہے ہیں، The Economist نے ایسے طریقے تلاش کیے جن کے ذریعے وہ مختلف زبانوں اور پلیٹ فارمز پر اپنی رسائی بڑھا سکے، بغیر اداریہ جاتی معیار پر سمجھوتہ کیے یا پروڈکشن لاگت میں اضافہ کیے بغیر۔ اس کوشش کی قیادت Ludwig Siegele کر رہے ہیں، جو AI Initiatives کے سینئر ایڈیٹر ہیں۔
“میرا کام یہ سمجھنا ہے کہ نیوز روم میں جنریٹو AI کو کیسے استعمال کیا جائے،” لُڈوِگ نے کہا۔ “اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔”
لیکن جب بات ویڈیو لوکلائزیشن کی آئی تو جواب بہت جلد واضح ہو گیا: HeyGen۔
AI سے چلنے والے ویڈیو ترجمے کے ساتھ عالمی رسائی حاصل کریں
The Economist باقاعدگی سے مختصر، اداریہ سے بھرپور ویڈیوز تیار کرتا ہے جو Instagram، TikTok اور YouTube جیسے پلیٹ فارمز کے لیے ہوتی ہیں۔ تاہم، روایتی طور پر یہ ویڈیوز صرف انگریزی میں ہی شائع کی جاتی تھیں کیونکہ متعدد زبانوں میں ویڈیو مواد کا ترجمہ اور دوبارہ تیار کرنا مہنگا اور پیچیدہ تھا۔
“کسی ویڈیو کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہی، صرف ایک دو ویڈیوز جاری کرنا شروع کرنے پر بھی اتنا زیادہ خرچ آ جاتا تھا کہ یہ ممکن نہیں رہتا تھا،” لوڈوِگ نے کہا۔ “خود یہ تجربات ہی بہت مہنگے پڑتے تھے۔”
یہ سب اس وقت بدل گیا جب لوڈوِگ کی ملاقات HeyGen سے ہوئی۔ لوڈوِگ نے کہا، “میں نے پہلی بار HeyGen کے بارے میں ہمارے برلن آفس میں ایک ساتھی کے بیٹے سے سنا۔ اس نے اپنی ٹیم کے لیے مشرقی یورپ میں ٹریننگ ویڈیوز کا ترجمہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا۔ میں نے اسے دیکھا اور سوچا، ‘یہ تو کمال ہے۔’”
ٹیم نے اپنی مختصر دورانیے کی سوشل ویڈیوز پر HeyGen کے ترجمہ پائپ لائن کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا، جن میں وہ انگریزی اصل ویڈیوز کو جرمن، فرانسیسی، ہسپانوی اور مینڈیرن میں ترجمہ کر رہے تھے۔ لڈوِگ نے کہا، “جس طرح ہم HeyGen استعمال کرتے ہیں وہ بہت سادہ ہے۔ ہم ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہیں، یہ ہمیں ایک ابتدائی ترجمہ دے دیتا ہے، اور پھر ہم پروف ریڈنگ فیچر استعمال کر کے اسے بالکل درست بنا لیتے ہیں۔”
وہ پروف ریڈنگ کی صلاحیت ایک گیم چینجر ثابت ہوئی۔ دیگر پلیٹ فارمز خودکار ترجمہ تو فراہم کرتے تھے لیکن اد संपادیاتی کنٹرول کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لڈوِگ نے کہا، “آپ مکمل طور پر الگورتھم کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمارے صحافتی معیار پر پورا نہیں اترتا۔” HeyGen کی یہ صلاحیت کہ ترجموں کو اِن لائن ایڈٹ کیا جا سکے اور انہیں مقامی زبان بولنے والے ماہرین سے ریویو کرایا جا سکے، اس بات کی ضمانت بنی کہ The Economist اپنا لہجہ، درستگی اور آواز برقرار رکھ سکے۔
نتائج فوراً سامنے آگئے۔ کچھ ترجمہ شدہ ویڈیوز نے اپنی انگریزی اصل ویڈیوز سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی، اور لاکھوں ویوز حاصل کیے۔ لڈوِگ نے کہا، “یہ ہمارے لیے بہت اہم لمحہ تھا۔”
تجربات کو وسعت دینا اور اندرونی ثقافت میں تبدیلی لانا
HeyGen کی کامیابی نے نیوز روم کے اندر ثقافتی تبدیلی کو بھی جنم دیا۔ لڈوِگ نے کہا، “میرا مقصد یہ ہے کہ ساتھی واقعی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں۔ سب کے پاس رسائی تو ہے، لیکن ورک فلو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ HeyGen جیسے ٹولز یہ کام آسان بنا دیتے ہیں کیونکہ نتائج خود اپنی گواہی دیتے ہیں۔”
ابتدائی ڈیمو میں سے ایک فیصلہ کن ثابت ہوا۔ لڈوِگ نے یاد کرتے ہوئے کہا، “جب میں نے پہلی بار ہمارے ایک ایڈیٹر کو روانی سے فرانسیسی بولتے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ لبوں کی حرکتیں بالکل ہم آہنگ تھیں، آواز کا لہجہ بھی ایک جیسا تھا۔ یہ بالکل حقیقی لگ رہا تھا۔”
HeyGen کے ترجمے کی حقیقت پسندی نے The Economist کے صحافیوں کو AI کو کسی نئی چیز کے طور پر نہیں بلکہ ایک عملی نیوز روم ٹول کے طور پر دیکھنے میں مدد دی۔ اسی ساکھ نے تجربات کی نئی شکلوں کے دروازے کھول دیے۔
اس کے بعد سے ٹیم نے اواتار پر مبنی وضاحتی ویڈیوز کی آزمائش شروع کر دی ہے، جن میں تاریخی مفکرین کی تصاویر کو AI سے تیار کردہ حرکت اور بیانیہ کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ پروجیکٹ لبرل ازم پر ایک نئی سیریز کا حصہ ہے جو اس بات کو نئے سرے سے پیش کرتی ہے کہ تاریخی تصورات کو بصری انداز میں کیسے سکھایا جا سکتا ہے۔
“صحافت کا مستقبل سیال ہے،” لوڈوِگ نے کہا۔ “آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں، پھر اسے ویڈیو میں بدلتے ہیں، پھر آڈیو میں۔ صارف خود طے کرتا ہے کہ اسے اسے کس طرح تجربہ کرنا ہے۔” HeyGen نے The Economist کے پروڈکشن ورک فلو کو اوورہال کیے بغیر اس وژن کو قابلِ عمل بنانے میں مدد کی۔
کثیر لسانی AI ویڈیو کے ذریعے صحافت میں انقلاب
HeyGen کو نافذ کرنے کے بعد، The Economist نے نئی کثیر لسانی صلاحیتیں حاصل کی ہیں، اپنی ناظرین تک رسائی کو وسیع کیا ہے، اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والی صحافت میں اپنی سرمایہ کاری کو درست ثابت کیا ہے۔
- ویڈیو کی پہنچ میں اضافہ: کچھ ترجمہ شدہ ویڈیوز کو لاکھوں ویوز ملے—جو انگریزی اصل ویڈیوز کی کارکردگی کے برابر یا اس سے بھی زیادہ تھے۔
- لوکلائزیشن کا نیا دروازہ کھل گیا： پہلی بار The Economist بڑے پیمانے پر کثیر لسانی ویڈیو کے ساتھ تجربہ کر سکا۔ “یہ تب ہی ممکن ہوا جب لاگت اتنی کم ہو گئی کہ تجربہ کرنا قابلِ عمل بن گیا،” لڈوِگ نے کہا۔
- ادارتی معیار برقرار: HeyGen کی پروف ریڈنگ فیچر نے مقامی بولنے والوں کو تراجم کو بہتر بنانے کی سہولت دی، جس سے درستگی یقینی بنی اور The Economist کے اعلیٰ اداریہ معیار برقرار رہے۔
اعداد و شمار سے ہٹ کر، انسانی اثر بھی اتنا ہی معنی خیز رہا ہے۔ لُڈوِگ نے کہا، “HeyGen کے ذریعے پروفیشنل ویڈیوز بنانا بہت دلچسپ ہے۔ آخر میں آپ کہہ سکتے ہیں، ‘یہ میں نے بنایا ہے۔’ یہ آپ کو وہ کام کرنے کا اختیار دیتا ہے جو آپ عام طور پر نہیں کر پاتے۔”
آج، The Economist ویڈیو، ترجمہ، اور اداریہ جاتی پروڈکشن میں اپنی AI صلاحیتوں کو مزید آگے بڑھا رہا ہے۔ جو لوگ اسی طرح کے ٹولز پر غور کر رہے ہیں، ان کے لیے اس کا مشورہ سادہ ہے۔
“اگر آپ HeyGen کے بارے میں متجسس ہیں تو بس اسے آزما کر دیکھیں،” لوڈوِگ نے کہا۔ “ایک ویڈیو اپ لوڈ کریں، ترجموں کو ٹیسٹ کریں، پروف ریڈنگ کے ساتھ کھیلیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی حقیقت میں کتنی طاقتور اور سب کے لیے قابلِ رسائی ہے۔”