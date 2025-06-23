TechMix دنیا بھر میں جانوروں کی صحت اور غذائیت کے شعبے میں ایک سرکردہ ادارہ ہے جو ایسے پروڈکٹس فراہم کرتا ہے جو جانوروں کو دباؤ کے ادوار میں سہارا دینے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جیسے پیدائش، دودھ چھڑانے، نقل و حمل اور موسم سے متعلق دباؤ۔ ان کے پروڈکٹس کی رینج ڈیری، بیف، سوائن اور ساتھی جانوروں جیسے کتوں اور گھوڑوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ کسانوں اور ڈسٹری بیوشن پارٹنرز کو تعلیمی مواد فراہم کر کے، جو انہیں اپنے پروڈکٹس کے فوائد اور استعمال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، TechMix دنیا بھر میں مویشیوں کی صحت اور پائیداری کو بہتر بنانے کا ہدف رکھتا ہے۔
TechMix اور اس کے بین الاقوامی ڈسٹری بیوشن پارٹنرز کے درمیان زبان اور سیکھنے کے فرق کو کم کرنے کے لیے، TechMix نے HeyGen کا انتخاب کیا تاکہ وہ مقامی سطح پر موزوں، دل چسپ ویڈیو مواد فراہم کرے جو اس کی مصنوعات کے بارے میں جاری تعلیم کی معاونت کرتا ہے۔
ایک مربوط، کثیر لسانی نظام تشکیل دینا
ماضی میں TechMix کو اپنے بین الاقوامی پارٹنرز کو تربیت دینے میں چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر جب زبان کی رکاوٹوں اور متحرک تعلیمی ٹولز کی کمی کی بات آتی تھی۔ روایتی طریقہ کار تحریری دستاویزات اور زبانی معلومات پر منحصر تھا، جو اکثر پروڈکٹ کے استعمال کے بارے میں واضح بصری رہنمائی فراہم نہیں کرتا تھا۔ TechMix کو ایسے حل کی ضرورت تھی جس سے مختلف ممالک میں موجود پارٹنرز اعلیٰ معیار کی، مقامی ضرورتوں کے مطابق تیار کی گئی ٹریننگ مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔
“ہم جو چاہتے تھے وہ ایک ایسا حل تھا جو ہمارے بین الاقوامی ڈسٹری بیوشن پارٹنرز کو متحرک رکھ سکے، زبان کی رکاوٹوں کو ختم کرے، اور انہیں پروڈکٹ کے بارے میں معلومات ایک دلچسپ اور پروفیشنل انداز میں فراہم کرے،” جان سوکانسکی، مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر، TechMix نے کہا۔
HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے، TechMix نے اپنی موجودہ پروڈکٹ اور تعلیمی ویڈیوز کو اواتارز اور ترجموں کی مدد سے متحرک، مقامی نوعیت کے کنٹینٹ میں تبدیل کرنا شروع کیا۔ یہ ویڈیوز، جو پارٹنرز کی مادری زبان میں فراہم کی جاتی ہیں، وضاحت کو یقینی بناتی اور سمجھ بوجھ کو بہتر بناتی ہیں۔
TechMix نے یہ بھی تسلیم کیا کہ تعلیمی مواد کو زیادہ دل چسپ بنانا کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔ ان کے شعبے میں صرف تحریر سے بھرپور ٹریننگ دینا کافی نہیں۔ انہیں یہ یقینی بنانا تھا کہ ڈسٹری بیوشن پارٹنرز نہ صرف مصنوعات کو اچھی طرح سمجھیں بلکہ اپنی ٹیموں کو تربیت دینے کے لیے پُرجوش اور بااختیار بھی محسوس کریں۔
“ہمیں معلوم تھا کہ صرف تحریری مواد فراہم کرنا ہمارے پارٹنرز کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے مؤثر نہیں ہوگا،” جان نے کہا۔ “HeyGen کے اواتارز استعمال کرکے ہم ایسا مواد بنا سکتے تھے جو معلوماتی، دلچسپ اور انٹرایکٹو ہو۔ اس سے سیکھنے کا عمل کہیں زیادہ متحرک تجربہ بن جاتا ہے۔”
حسبِ ضرورت اواتارز اور ویڈیو بنانے کا ورک فلو
متعدد ممالک میں ڈسٹری بیوشن پارٹنرز کے ساتھ، TechMix کو ایسی حل کی ضرورت تھی جو انہیں اپنی تعلیمی مواد کی پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کی اجازت دے۔ HeyGen کے اواتار ٹول کا استعمال کرتے ہوئے، ٹیم اپنے ٹیکنیکل اسٹاف کو اسٹوڈیو میں فلم کرتی ہے، جہاں وہ مخصوص پروڈکٹ ایپلیکیشنز کے بارے میں تقاریر ریکارڈ کرتے ہیں، جیسے بچھڑوں میں اسٹریس سے متعلق بیماریوں کا علاج۔ ان ویڈیو سیگمنٹس کو بعد میں اواتارز میں تبدیل کیا جاتا ہے اور HeyGen کی ترجمہ کرنے کی صلاحیتوں کے ذریعے مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔
“اواتارز استعمال کرکے، ہم نے لائیو ایکشن شوٹس کی ضرورت ختم کر دی ہے، جو نہ صرف وقت بچاتا ہے بلکہ ہمارے اُس اسٹاف کا دباؤ بھی کم کرتا ہے جو کیمرے کے سامنے آنے میں خود کو آرام دہ محسوس نہیں کرتا،” جان وضاحت کرتے ہیں۔ “اب وہ بس اسکرپٹ فراہم کرتے ہیں، اور باقی سارا کام ہم پس منظر میں سنبھال لیتے ہیں۔”
ترجمہ مکمل ہونے کے بعد، TechMix کی ٹیم بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر مختلف مقامی علاقوں کے لیے مواد کو مزید بہتر بناتی ہے، تاکہ ترجمہ ہدفی ناظرین کے لیے بالکل فطری اور مقامی محسوس ہو۔ HeyGen کے پلیٹ فارم کی بدولت، TechMix اپنے پارٹنرز کو ان کی ضرورت کے مطابق تعلیمی ویڈیوز فراہم کر رہا ہے، جس سے وہ اعلیٰ معیار برقرار رکھتے ہوئے خاطر خواہ وقت اور وسائل بچا رہے ہیں۔
”HeyGen نے ہمیں تعلیمی ویڈیوز کا ایک ذخیرہ بنانے کے قابل بنایا ہے جس تک ہمارے پارٹنرز کسی بھی وقت آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے انہیں وہ اعتماد اور معلومات ملتی ہیں جو انہیں ہماری مصنوعات اپنی مادری زبان میں فروخت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں،“ جان نے کہا۔
TechMix کی بین الاقوامی پارٹنر کمیونی کیشن میں انقلاب
TechMix کے HeyGen کے استعمال نے اندرونی ورک فلو کو بہتر بنایا اور تعلیمی مواد کو زیادہ قابلِ رسائی، قابلِ فہم اور دل چسپ بنا کر ان کے عالمی ڈسٹری بیوشن پارٹنرز کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دی۔ اس کے نتیجے میں ڈسٹری بیوٹرز کو TechMix کی مصنوعات کی مارکیٹنگ اور استعمال کے بارے میں زیادہ اعتماد محسوس ہوتا ہے، جس سے فروخت میں اضافہ اور شراکت داری مزید مضبوط ہوتی ہے۔
امریکہ کی مارکیٹ میں HeyGen کے استعمال کو بڑھانے اور گائے اور سور کے فارموں پر کام کرنے والے ملازمین کے لیے تعلیمی تجربے کو بہتر بنانے کے منصوبوں کے ساتھ، TechMix ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے جہاں اس کی بین الاقوامی اور مقامی ٹیمیں جدید ترین AI ٹولز کے ذریعے بااختیار ہوں گی۔
اہم خصوصیات:
- انٹرایکٹو لرننگ: HeyGen کے اواتارز عالمی ڈسٹری بیوٹرز کے لیے متحرک اور دل چسپ ٹریننگ فراہم کرتے ہیں، جس سے وہ صرف معلومات کے غیر فعال وصول کنندہ نہیں رہتے بلکہ سیکھنے کے عمل میں فعال شریک بن جاتے ہیں۔
- اسکیل ایبل لوکلائزیشن: HeyGen کی کثیر لسانی صلاحیتوں کی بدولت، TechMix اپنے ٹریننگ کنٹینٹ کو بآسانی اسکیل کر کے مختلف عالمی مارکیٹس کے متنوع سیٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔
- کسٹمائزیشن: TechMix، HeyGen کے حسبِ ضرورت اواتارز اور ویڈیو ورک فلو سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے وہ ایسا تعلیمی مواد تیار کر سکتے ہیں جو ہر ہدفی ناظرین کی مخصوص ضروریات کے عین مطابق ہو۔
HeyGen کے ساتھ، TechMix اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا بھر میں جانوروں کی صحت کے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ اور استعمال کے طریقے میں انقلاب لے آئے۔ مصنوعی ذہانت سے چلنے والے کمیونی کیشن ٹولز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، TechMix نہ صرف اپنے ڈسٹری بیوشن پارٹنرز کے لیے تعلیمی تجربہ بہتر بناتا ہے بلکہ مضبوط، زیادہ مؤثر کمیونی کیشن چینلز بھی بناتا ہے جو مختلف مارکیٹس میں کامیابی کو آگے بڑھاتے ہیں۔