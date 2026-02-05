یہ School of AI ایک تعلیمی پلیٹ فارم ہے جس کی بنیاد Vivian Aranha نے رکھی، جو ویب، موبائل اور نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں 20 سے زیادہ سال کے تجربے کے حامل ٹیکنالوجسٹ ہیں۔ اس سال کے شروع میں لانچ ہونے والا School of AI اس لیے بنایا گیا کہ طلبہ کو مشکل جاب مارکیٹ میں راستہ بنانے میں مدد مل سکے، تاکہ وہ مصنوعی ذہانت، بشمول جنریٹو AI، ایجنٹ پر مبنی سسٹمز اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ٹولز میں عملی مہارت حاصل کر سکیں۔
جو کام چھوٹے، لائیو انٹرن شپ طرز کے سیشنز سے شروع ہوا تھا، اس نے بہت جلد ایک بڑی موقع کو ظاہر کر دیا: ویڈیو پر مبنی تعلیم کے ذریعے زیادہ سیکھنے والوں تک زیادہ مؤثر انداز میں پہنچنا۔ لیکن AI جتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اسی رفتار سے اعلیٰ معیار کی ویڈیو مواد بنانا ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا، یہاں تک کہ Vivian کو HeyGen ملا۔
کام کے بوجھ کو بڑھائے بغیر تعلیم کو وسعت دینا
شروع سے ہی ویڈیو، Vivian کے پڑھانے کے طریقے کا مرکزی حصہ رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، “میں وہ شخص نہیں ہوں جو کتابوں سے سیکھتا ہے، مجھے چیزوں کو عمل میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہینڈز آن لیبز اور ویڈیوز جو سمجھاتی ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔”
شروع میں، School of AI نے لائیو آن لائن سیشنز پر انحصار کیا۔ جلد ہی طلبہ نے Vivian سے درخواست کی کہ وہ اسباق ریکارڈ کریں تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے شیڈول پر سیکھ سکیں۔ اگرچہ تدریسی نقطۂ نظر سے یہ بالکل مناسب تھا، لیکن اس نے پروڈکشن کے کام کا بہت بڑا بوجھ پیدا کر دیا۔
HeyGen سے پہلے، کورسز بنانا سست، تھکا دینے والا اور غیر لچکدار تھا۔ Vivian نے 2024 میں ایک فلیگ شپ AI کورس بنانے کا ذکر کیا جس میں تقریباً 60 گھنٹے کا مواد شامل تھا۔
”میں نے پورا کورس خود ریکارڈ کیا،“ ویوین نے کہا۔ ”اس میں مجھے تین مہینے لگے، ہر ہفتے تقریباً 40 گھنٹے کام کرتے ہوئے۔“
مزید یہ کہ AI ٹولز بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ ویوین کو اکثر پتہ چلتا تھا کہ جو مواد وہ ایک دن ریکارڈ کرتی تھیں، وہ اگلے ہی دن نئے ماڈل ریلیز یا فیچر اپ ڈیٹس کی وجہ سے پرانا ہو جاتا تھا۔
“کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میں رات کو سب کچھ تیار کرلیتی، اگلے دن ریکارڈنگ شروع کرتی اور پتہ چلتا کہ کچھ نہ کچھ پہلے ہی بدل چکا ہے،” ویوین نے کہا۔ “مجھے سب کچھ دوبارہ کرنا پڑتا تھا۔”
اس رفتار سے Vivian سال میں صرف تقریباً چار کورس ہی بنا سکتا تھا، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ کتنا محدود ہے جب تک اس نے ایک متبادل راستہ نہیں دیکھا۔
HeyGen کی دریافت اور امکانات پر نئے سرے سے غور
Vivian نے پہلی بار HeyGen سے اس وقت ملاقات کی جب وہ اپنے کورسز کو بین الاقوامی سطح پر پھیلانے کے لیے مترجمین تلاش کر رہے تھے۔ وہ AI اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے ایک کورس کا ہسپانوی میں ترجمہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ایک انسانی مترجم کو ملازم رکھا۔
دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی ترجمہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران، Vivian نے HeyGen کا ٹرائل آزمایا۔ اس نے اپنا کورس اپ لوڈ کیا، اور 15 منٹ کے اندر اندر ترجمہ مکمل ہو گیا۔
ویوین نے کہا، "چند گھنٹوں کے اندر میں نے کورس کا ترجمہ کر کے اسے اپ لوڈ کر دیا اور اپنی ہسپانوی ناظرین کے لیے دستیاب بنا دیا۔"
اس لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ Vivian نے HeyGen کی مدد سے 20-30 کورسز کا ترجمہ کیا اور انہیں اپ لوڈ کیا، اور پھر دوسرے فیچرز کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں HeyGen صرف ترجمہ کے لیے نہیں، بلکہ خود مواد تخلیق کرنے کے لیے بھی مرکزی ٹول بن گیا۔
اسکرپٹس اور اسکرین ریکارڈنگز استعمال کرتے ہوئے، ویوین تدریس پر توجہ دے سکتے تھے جبکہ HeyGen ڈیلیوری سنبھالتا تھا۔ انہوں نے 2025 میں وہی 60 گھنٹے کا AI کورس HeyGen کی مدد سے دوبارہ تیار کیا، اور فرق حیران کن تھا۔
“مجھے تین مہینے کے بجائے صرف دو ہفتے لگے،” ویوین نے کہا۔ “مہینوں تک ہر ہفتے 40 گھنٹے نہیں، بس کل ملا کر تقریباً دو ہفتے۔”
جو پہلے سال میں چار کورس ہوا کرتے تھے، وہ اب مہینے میں چار کورس بن گئے۔ “اس کا مطلب ہے کہ اچانک میرے پاس 11 اضافی مہینے آگئے جن میں میں اور کام کر سکتی تھی،” ویوین نے کہا۔
انہوں نے ترکی کے سفر کے دوران بھی، جہاز میں موجود in-flight Wi-Fi کے ساتھ خاموشی سے کام کرتے ہوئے، مکمل دو گھنٹے کا پورا کورس تیار کر لیا۔
ویوین کے لیے فیصلہ کن موڑ وہ تھا جب اس نے اپنا ڈیجیٹل جڑواں بنایا۔
اس کے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب میں نے اسے ایک اسکرپٹ دیا اور اس کے تاثرات کو ابھرتے دیکھا، اس نے کہا۔ جب یہ پُرجوش ہوتا ہے تو واقعی میری طرح ہی پُرجوش نظر آتا ہے۔
مصنوعی لگنے کے بجائے، اواتار ذاتی اور جذباتی محسوس ہوا۔ “یہ بس کوئی عام سا اواتار نہیں لگتا”، ویوین نے کہا۔ “یہ تو میرے ڈیجیٹل جڑواں جیسا لگتا ہے۔”
اس جذباتی حقیقت پسندی نے Vivian کو یہ اعتماد دیا کہ وہ HeyGen کو اپنی تدریس کو بڑے پیمانے پر تخلیق کرنے اور پہنچانے کے بنیادی طریقے کے طور پر استعمال کریں۔
وقت کی بچت کو کاروباری ترقی میں بدلنا
Vivian کے اندازے کے مطابق، HeyGen اس کا پہلے کے مقابلے میں ویڈیو مواد تیار کرنے کا 80–90% وقت بچا دیتا ہے۔ سال میں چار کورسز بنانے کے بجائے، اب وہ مہینے میں چار کورسز بنا سکتا ہے، یعنی پیداوار میں مؤثر طور پر 10 گنا اضافہ۔
پیداوار میں اس اضافے کا براہِ راست اثر آمدنی پر پڑتا ہے۔ “یہ صرف وقت بچانے کی بات نہیں ہے،” ویوین نے کہا۔ “یہ تو میری آمدنی کو کئی گنا بڑھا رہا ہے۔”
HeyGen نے بے حد وسیع عالمی رسائی بھی ممکن بنائی۔ School of AI اب 70 سے زائد ممالک میں سیکھنے والوں کو سروس فراہم کر رہا ہے، جہاں طلبہ 60 سے زیادہ مختلف زبانیں بولتے ہیں۔
سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ جہاں ویوین کو پہلے ہر ماہ بتدریج اور مستحکم اضافہ نظر آتا تھا، اب وہ صرف پچھلے آٹھ مہینوں میں مستقل، کثیر لسانی مواد کی بدولت لاکھوں ویوز اور سبسکرائبرز حاصل کر چکے ہیں۔
اعداد و شمار سے ہٹ کر، HeyGen نے تخلیقی عمل میں سے رکاوٹیں دور کر دیں۔ ویوین نے کہا، “میں تو بالکل بھول ہی گیا ہوں کہ پہلے ویڈیو بنانا کتنا مشکل لگتا تھا۔ اب میں بس اس پر توجہ دیتا ہوں کہ مجھے کیا سکھانا ہے۔”
دوسروں کے لیے اس کا مشورہ سادہ ہے: اس پر توجہ دیں جس میں آپ اچھے ہیں۔
“ویڈیو بنانا خود اپنی جگہ ایک مہارت ہے،” ویوین نے کہا۔ “یہ کام HeyGen پر چھوڑ دیں تاکہ آپ سیکھنے، پڑھانے اور قدر فراہم کرنے پر توجہ دے سکیں۔”
جیسے جیسے School of AI بڑھتی جا رہی ہے، HeyGen وہ بنیاد بنی ہوئی ہے جو Vivian کو تیزی سے پڑھانے، زیادہ لوگوں تک پہنچنے اور اُن ٹیکنالوجیز کی رفتار کے ساتھ چلنے کے قابل بناتی ہے جن پر وہ دوسروں کو مہارت دلانے میں مدد کر رہے ہیں۔
“HeyGen آپ کو صرف اپنے اسکرپٹ کے ساتھ پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے،” اس نے کہا۔ “آپ کو اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔”