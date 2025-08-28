Ratava ایک AI میڈیا ایجنسی ہے جو روایتی فلم سازی کو AI اواتارز اور جنریٹو ٹولز کے ساتھ ملا کر B2B کمیونی کیشنز، مارکیٹنگ، سیلز اور اندرونی پیغامات کے لیے ویڈیوز بناتی ہے۔ تخلیقی ڈائریکٹرز Maximus Jenkins اور Kaleb Manske کی قیادت میں، Ratava مارکیٹنگ ایجنسیز، بروکریجز اور فرنچائزز سمیت ایسے کلائنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے جنہیں روایتی پروڈکشن کے بھاری بوجھ کے بغیر متحرک، بڑی تعداد میں ویڈیو کنٹینٹ درکار ہوتا ہے۔
HeyGen کو شامل کرنے سے پہلے، Ratava کو بار بار آنے والی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ ہر کلائنٹ شوٹ، خاص طور پر ایگزیکٹوز کے ساتھ، کے لیے نہایت درست شیڈولنگ، متعدد ٹیکز اور وسیع ہم آہنگی درکار ہوتی تھی۔ میکسمس نے کہا، “ہم کسی CEO کے ساتھ شوٹ کرتے اور ہمیں اسی دن سب کچھ بالکل پرفیکٹ کرنا ہوتا تھا۔” اگر کچھ درست طریقے سے ریکارڈ نہ ہو پاتا تو واپس جا کر اسے دوبارہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ایگزیکٹوز کے پاس عموماً وقت کم ہوتا، وہ کیمرے کے سامنے بےچین محسوس کرتے یا ری شوٹس کے لیے دستیاب نہیں ہوتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی موقع ضائع ہونے سے پورا پروجیکٹ رک سکتا تھا۔
پروڈکشن کا عمل خود ہی دباؤ میں اضافے کا باعث بنتا تھا۔ محدود شوٹ دنوں کی وجہ سے ڈیڈ لائنز بہت تنگ ہو جاتی تھیں، جبکہ گھبرائے ہوئے یا کیمرے سے جھجھکنے والے ٹیلنٹ کی وجہ سے رفتار سست پڑ جاتی تھی۔ پوسٹ پروڈکشن نے پروجیکٹس کو مزید طول دے دیا، جس سے تیزی سے نیا مواد فراہم کرنا مشکل ہو گیا۔ میکسمس نے بتایا، “سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک تو بس کسی کو کیمرے کے سامنے لانا تھا۔” جن کلائنٹس کو مسلسل، ذاتی نوعیت کی ویڈیو آؤٹ پٹ درکار تھی، ان کے لیے یہ پابندیاں اس کام کو بڑے پیمانے پر بڑھانا تقریباً ناممکن بنا دیتی تھیں۔
بڑے پیمانے پر تخلیق کے لیے اواتارز کی قابلِ استعمال لائبریری بنانا
HeyGen نے Ratava کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بار ایگزیکٹوز کو ریکارڈ کر کے اور اواتارز کی لائبریری بنا کر، Ratava جب چاہے نئی ویڈیو مواد آن ڈیمانڈ بنا سکتا تھا، بغیر کسی اضافی شوٹ کے، چاہے وہ چند دن بعد ہو، مہینوں بعد یا حتیٰ کہ برسوں بعد۔ “اب ہم 15 سے 30 اواتارز کی لائبریری بنا سکتے ہیں اور جب بھی انہیں ضرورت ہو نیا مواد تخلیق کر سکتے ہیں،” میکسمس نے بتایا۔ جو کام پہلے لائیو فلم بندی کی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ مسلسل ویڈیو پروڈکشن کے لیے ایک لچکدار، کھلا سسٹم بن گیا۔
تخلیقی دائرہ کار میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا۔ ویڈیو پچز سادہ ڈیکس سے آگے بڑھ کر ایگزیکٹو اواتارز پر مشتمل متحرک پریزنٹیشنز میں تبدیل ہو گئیں۔ ایونٹ مارکیٹنگ کو نئے سرے سے سوچا گیا، جس میں کانفرنسز سے پہلے پرسنلائزڈ ہائپ ویڈیوز، ایونٹس کے دوران لائیو اواتار پر مبنی اسپیکر انٹروز، اور بعد میں ریکَیپ ویڈیوز شامل تھیں جو اواتار فوٹیج کو ریئل ٹائم کیپچرز کے ساتھ ملا دیتی تھیں۔ ایک بار بننے والی پروڈکشنز کے بجائے، Ratava اب بڑے پیمانے پر مسلسل مہمات فراہم کر سکتا تھا۔
Maximus کے لیے یہ اثر ذاتی بھی تھا اور پیشہ ورانہ بھی۔ روایتی فلم سازی سے آغاز کرنے کے بعد، وہ AI کو ایک مساوی مواقع فراہم کرنے والی طاقت کے طور پر دیکھتا تھا: “AI مجھے وہ کام کرنے دیتی ہے جو میں پہلے کبھی نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ بہت مہنگے ہوں، بہت زیادہ وقت لینے والے ہوں، یا تکنیکی طور پر پیچیدہ ہوں۔ اب میں آسمان میں غوطہ لگانے جیسے ایفیکٹس اور عالمی زبانوں کی مختلف ویریئشنز کے ساتھ ویڈیوز بنا سکتا ہوں، وہ بھی لاکھوں ڈالر یا پوری ٹیم کے بغیر۔”
”HeyGen ہمیں یہ موقع دیتاہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو، جن میں سے بہت سے کیمرے کے سامنے خود کو غیرآرام دہ محسوس کرتے ہیں، ایک آواز دے سکیں۔ یہی کہانی سنانے کا اصل جوہر ہے، اور اب کوئی بھی یہ کر سکتا ہے،“ کیلب نے کہا۔ اس نے یہ بھی اجاگر کیا کہ پلیٹ فارم استعمال کرنا کتنا آسان ہے: ”بطور ویڈیو ایڈیٹر، مجھے بالکل بھی سیکھنے کا مرحلہ طے نہیں کرنا پڑا۔ لیکن جو شخص ویڈیو میں بالکل نیا ہو، وہ بھی فوراً آ کر تخلیق کرنا شروع کر سکتا ہے۔ آپ بس اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں، اور آپ تیار ہیں۔“
ذاتی اور پیشہ ورانہ کامیابیوں کے ساتھ AI کی طاقت ثابت کرنا
HeyGen کو اپنانے کے بعد سے، Ratava نے ہر بڑے استعمال کے کیس میں مواد کی تیاری کو وسعت دی ہے، ساتھ ہی وقت کی بچت کی ہے اور نئی تخلیقی مواقع کو بھی کھولا ہے۔
- بڑے پیمانے پر رفتار۔ انٹرویو طرز کی ویڈیوز کا ٹرن اَراؤنڈ ہفتوں سے کم ہو کر صرف ایک دن رہ گیا۔ “ہم کام ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ‘میں نے یہ آج بنایا ہے۔’ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا،” کیلب نے کہا۔
- عالمی رسائی: زبان کی مقامی نوعیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہسپانوی اور فرانسیسی بولنے والی منڈیوں میں، مقامی زبان پر عبور کے بغیر توسیع کی گئی۔ میکسمس نے مزید کہا، “میں عربی یا فرانسیسی بولنے والوں کو بغیر زبان جانے بھی پیشکش کر سکتا ہوں۔”
- گہرائی تک شخصی نوعیت۔ آؤٹ ریچ مہمات میں ویڈیو اوپن ریٹس 10% سے بڑھ کر 30–40% تک پہنچ گئیں، جب ذاتی نوعیت کے اواتار میسجنگ استعمال کی گئی
Maximus کے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب اس نے HeyGen کی lip-syncing کوالٹی کو ایکشن میں دیکھا۔ "میں نے اپنی آواز اپ لوڈ کی اور دیکھا کہ میرا اواتار میرے کلائنٹ کے چہرے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور یہ بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔" Kaleb کے لیے یہ لمحہ وہ تھا جب اس نے اپنی امی کو "good morning" کی ویڈیو بھیجی۔ "انہوں نے جواب میں کہا، 'I love you too'، اور انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ AI ہے۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ سب کتنا حقیقی ہے۔"
اس کے بعد سے HeyGen، Ratava کے بزنس ماڈل کی بنیاد بن چکا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے CRM میں ضم کر لیا، جس سے خودکار، مقامی نوعیت کی ویڈیو آؤٹ ریچ ممکن ہو گئی۔ “اب ہماری 98% ویڈیوز میں کسی نہ کسی طرح HeyGen اواتار شامل ہوتے ہیں،” میکسمس نے کہا۔ “یہ ہمارے ٹول کِٹ کا حصہ بن گیا ہے، بالکل ایسے اداکاروں کی طرح جنہیں ہم جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔”
جیسے جیسے Ratava بڑھتی جا رہی ہے، HeyGen ان کے وژن کا مرکزی حصہ بنی ہوئی ہے: کلائنٹس کو بااختیار بنانا تاکہ وہ بہتر کہانیاں تیزی سے اور روایتی لاگت کے ایک حصے میں سنا سکیں۔ “ہم نے اپنا کاروبار HeyGen پر کھڑا کیا ہے،” میکسمس نے بتایا۔ “نتائج خود اپنی گواہی دیتے ہیں۔”