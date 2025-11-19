BI Studio of Emotional Intelligence لیسا انوگوم نرہ کی تخلیق ہے، جو ایک کہانی کار، مصنفہ اور "The 2 a.m. Code" کے نام سے مشہور YouTube کریئیٹر ہیں۔ اپنے اسٹوڈیو اور چینل کے ذریعے لیسا جذباتی ذہانت، شخصیت اور خود آگاہی کو دریافت کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی اصل ذات سے جڑنے میں مدد مل سکے۔ ان کی کہانی گوئی خاص طور پر INFJ کمیونٹی پر مرکوز ہے، جو مائرز بریگز فریم ورک میں سب سے نایاب شخصیت کی اقسام میں سے ایک ہے اور آبادی کے صرف ایک سے دو فیصد پر مشتمل ہے۔
لیزا کا مشن یہ ہے کہ وہ کہانیوں کے ذریعے ذہنوں اور دلوں کو کھولے، تاکہ لوگ اپنے تجربات کو ایک نئی روشنی میں دیکھ سکیں۔ اس نے کہا، "میرا خیال ہے کہ ایک کہانی میں بہت سا علم اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔" تاہم، اگرچہ اس کا تخلیقی وژن بالکل واضح تھا، لیکن پروفیشنل ویڈیو مواد تیار کرنے کا عمل خود ہی سست، مہنگا اور تھکا دینے والا تھا۔
جب Lisa نے HeyGen دریافت کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ AI ویڈیو پلیٹ فارم نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی اپنے خیالات کو پروفیشنل، جذباتی طور پر مؤثر ویڈیوز میں بدل سکے۔ یہ اس کی تخلیقی صلاحیت اور اس کے ناظرین کے درمیان ایک پل بن گیا، جس کی بدولت وہ پہلے سے کہیں زیادہ تیزی اور باقاعدگی کے ساتھ بامعنی مواد شیئر کرنے کے قابل ہوئی۔
پروڈکشن کی حدود سے آگے بڑھ کر مستقل مزاجی حاصل کریں
HeyGen سے پہلے، لیزا سب کچھ خود ہی کرتی تھیں۔ وہ مصنف، کہانی سنانے والی، ایڈیٹر اور کریئیٹو ڈائریکٹر سب کچھ تھیں، اور ساتھ ہی لاس اینجلس کاؤنٹی میں کمپلائنس آفیسر کی اپنی فل ٹائم نوکری کے ساتھ کنٹینٹ بنانے کا کام بھی سنبھالتی تھیں۔ ہر ویڈیو کے لیے تخلیقی عمل شروع ہونے سے پہلے ہی تیاری، سیٹ اپ اور صفائی میں کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔
اس کے لیے دن کے مختلف اوقات میں میرے اندر مختلف شخصیات کی ضرورت پڑتی تھی تاکہ سب کچھ ہو سکے، اس نے کہا۔ "میں ہی IT پرسن تھی، لائٹنگ ٹیم بھی، اور ایڈیٹر بھی، سب ایک ہی میں۔" مواد بنانا اس کے لیے اپنے گھر کی ترتیب بدلنے، سامان سیٹ کرنے، اور مکمل خاموشی یقینی بنانے کے مترادف تھا۔ "مجھے فرنیچر ہٹانا پڑتا، یہ دیکھنا پڑتا کہ بچے گھر پر نہ ہوں، اپنے مائکس اور کیمروں کو چارج کرنا پڑتا، اور یہ یقینی بنانا پڑتا کہ ہر چیز بالکل شاندار لگے،" لیزا نے کہا۔
اس مسلسل محنت کی وجہ سے تاخیر اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی تھی۔ اس نے کہا، "اگر میں کافی آرام نہ کرتی یا کیمرے کے سامنے آنے میں خود کو پُراعتماد محسوس نہ کرتی، تو میں ریکارڈنگ مؤخر کر دیتی۔" "اتنے زیادہ بہانے ہوتے تھے جو پورے عمل کو سست کر دیتے تھے۔" اور جب وہ ریکارڈ بھی کر لیتی، تو ایڈیٹنگ اور پوسٹ پروڈکشن کے مراحل میں مزید وقت اور توانائی صرف ہو جاتی تھی۔
نتیجہ یہ نکلا کہ تسلسل برقرار نہ رہ سکا۔ اپنے ناظرین کا دائرہ بڑھانے کی اس کی صلاحیت اس وقت کی کمی کی وجہ سے محدود تھی جو وہ تخلیق کے لیے نکال سکتی تھی۔ “میرے لیے اس طرح مواد بنانے کے لیے وقت اور درست ماحول تلاش کرنا مشکل تھا جیسا میں چاہتی تھی،” اس نے کہا۔ “اور جب آپ اکیلے کام کر رہے ہوں تو یہ حوصلہ شکن بھی ہو سکتا ہے۔”
کہانی سنانے کو بے حد و حساب وسعت دینے کے لیے AI کو اپنائیں
Lisa کا HeyGen کے ساتھ پہلا تجربہ حیرت اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے کہا، "HeyGen تو میری پچھلی ساری محنت کا رخ ہی بدل گیا۔ اب مجھے صرف ایک آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے، اور وہ دن کے کسی بھی وقت فوراً حقیقت بن جاتا ہے۔"
پہلی بار وہ بغیر کیمروں، لائٹس یا بالکل درست حالات کے بھی ویڈیوز بنا سکتی تھی۔ HeyGen کے اواتارز اور آواز کی فیچرز استعمال کرتے ہوئے، لیزا کہیں سے بھی ویڈیوز بنا کر شائع کرنے کے قابل ہو گئی۔ “میں نے تو اپنے فون پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں۔ یہ میں ہی ہوں، لیکن میرا ایک زیادہ ذہین ورژن، جو میرا پیغام مجھ سے کہیں بہتر انداز میں پہنچاتا ہے،” اس نے کہا۔
HeyGen نے اس کی تخلیقی خود اعتمادی کو دوبارہ جگانے میں بھی مدد کی۔ لیزا نے کہا، “کیمرے کے سامنے آتے ہی ہمیشہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ لیکن HeyGen کے ساتھ وہ خوف ختم ہو گیا۔ جب تک میرے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہوتا جو اچھی طرح تحقیق شدہ اور حقیقی ہو، میں اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے خود کو پُراعتماد اور مطمئن محسوس کرتی ہوں۔”
اس کا "جادوئی لمحہ" وہ تھا جب اس نے اپنا پہلا ڈیجیٹل ٹوِن بنایا۔ اس نے کہا، "جب میں نے generate پر کلک کیا اور اپنا اواتار اپنی ہی آواز اور لہجے میں بولتے دیکھا تو یہ میری زندگی کا سب سے زیادہ حقیقی تجربہ تھا۔ میں تقریباً سانس لینا بھول گئی تھی۔ میں نے سوچا، 'یہ ہو ہی نہیں سکتا۔' لیکن یہ ہو رہا تھا۔"
اس لمحے کے بعد سے، لیزا نے HeyGen کو صرف ایک ٹول سے بڑھ کر سمجھا۔ یہ ایک تخلیقی پارٹنر بن گیا جس نے اسے کہانیوں کو پہلے سے زیادہ تیزی، ذہانت اور گہری جذباتی وابستگی کے ساتھ زندگی دینے کے قابل بنایا۔ اس نے کہا، “پہلی بار مجھے لگا کہ میرے پاس ایک ایسا برانڈ ہے جو واقعی میرا اپنا ہے۔ HeyGen نے میری آواز تلاش کرنے میں میری مدد کی اور اسے پوری دنیا تک پہنچایا۔”
اواتارز کے ذریعے رابطے اور کمیونٹی کو نئی شکل دینا
HeyGen استعمال کرنے کا سب سے غیر متوقع اثر لیزا کے ناظرین کے ردِعمل سے سامنے آیا۔ اس نے کہا، “سب سے حیران کن چیز فیڈبیک تھا۔ لوگ میرے اواتار کے ذریعے مجھے محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس سے جذباتی طور پر جڑ جاتے ہیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کبھی یہ سوال نہیں کرتے کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں۔”
اُس کا ڈیجیٹل ٹوِن اُس کے پیغام اور ناظرین کے درمیان ایک پل بن گیا۔ “یہ میں ہوں۔ یہ میری آواز ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، اور یہ واقعی فرق ڈال رہا ہے،” اُس نے کہا۔ اواتارز کے ذریعے وہ اپنی کہانی سنانے میں کردار متعارف کروا سکی، جس سے اُس کے ناظرین کو زیادہ گہرائی اور تنوع ملا۔ “لوگ ہر ہفتے اِن کرداروں کو دیکھنے کے منتظر رہتے ہیں۔ وہ انہیں زندہ محسوس ہوتے ہیں۔”
اس تبدیلی نے لیزا کو کمال پسندی اور خوف سے آزادی بھی دی۔ اس نے کہا، “میں اب اس بات کی وجہ سے ویڈیوز میں تاخیر نہیں کرتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں یا میں کتنی تھکی ہوئی ہوں۔ میں اب اس چیز پر توجہ دے سکتی ہوں جو سب سے زیادہ اہم ہے: کہانی اور پیغام۔”
HeyGen کے ساتھ قابلِ پیمائش ترقی اور تخلیقی آزادی حاصل کرنا
Lisa کی جانب سے HeyGen کو اپنانے کے نتائج انقلابی ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے YouTube چینل پر impressions میں 43.8% اضافہ اور طویل دورانیے کی ویڈیوز پر engagement میں 70% تک بڑھوتری ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے فل ٹائم جاب کے ساتھ ساتھ اکیلے ہی کنٹینٹ بناتے ہوئے ہر ماہ 10,000 سے زیادہ نئے سبسکرائبرز حاصل کرتی ہیں۔
لیزا نے کہا، "میں دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں ویڈیوز بنا سکتی ہوں، جن میں ٹرانزیشنز اور میوزک بھی شامل ہوتا ہے۔ میں اس حالت سے نکل آئی ہوں جہاں ساتھ دینا مشکل تھا، اور اب میں باقاعدگی سے ایسا مواد شائع کرتی ہوں جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔"
HeyGen نے لیزا کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنا پیغام بڑے پیمانے پر پہنچا سکے اور اپنی آڈینس کے ساتھ گہرا تعلق بنا سکے۔ اس نے کہا، “HeyGen سے پہلے میں ہر وقت وقت، جگہ اور توانائی سے لڑتی رہتی تھی۔ HeyGen کے بعد میں نے اپنی رفتار، اپنی آڈینس اور اپنی آواز ڈھونڈ لی۔”
دیگر تخلیق کاروں کے لیے اس کا مشورہ بہت سادہ ہے: "کلک کریں۔ ہر فیچر کو ایکسپلور کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ مفت ورژن سے شروع کریں۔ آپ آزادی سے بس چند کلکس کی دُوری پر ہیں۔"
لیزا کے لیے، HeyGen نے صرف پروڈکشن کو آسان نہیں بنایا بلکہ اس کی تخلیقی صلاحیت کو دوبارہ جگایا اور اسے ایک بڑھتی ہوئی، متحرک کمیونٹی بنانے میں مدد دی۔ اس نے کہا، “یہ صرف ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ میرا تخلیقی ساتھی ہے۔ اس نے مجھے میری کہانیوں کو زندگی دینے اور اپنی آڈینس کے سامنے ممکنہ حد تک سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ آنے میں مدد کی۔”