Curt Landry Ministries ایک انسان دوست غیر منافع بخش تنظیم ہے جو خدمت اور کمیونٹی بنانے کے کام کے لیے وقف ہے۔ یہ افراد کو بائبلی تعلیمات سے جڑنے کے لیے خوش آئند آن لائن اور بالمشافہ مقامات فراہم کرتی ہے، تاکہ وہ یہودی ورثے اور مسیحیت کے ساتھ اس کے اہم تعلق کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس کی قدر کر سکیں۔
ڈیرل پکٹ، Curt Landry Ministries کے کریئیٹو میڈیا ڈائریکٹر، تنظیم کے تمام تخلیقی پہلوؤں کی نگرانی کرتے ہیں اور جدت کو بزنس پر مبنی نقطۂ نظر کے ساتھ متوازن رکھتے ہیں۔ پکٹ ڈیٹا، اینالیٹکس اور آرگینک ریچ کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ منسٹری کے گاسپل کو وسعت دے کر اس کے اثرات کو بڑھایا جا سکے۔
ان کی ٹیم، جو Curt Landry کے نبوی اور روحانی پیغام کو عالمی ناظرین تک پہنچانے کے جذبے سے سرشار تھی، نے مختلف زبانوں میں تیزی سے مواد کو وسعت دینے کے لیے کئی آپشنز کا جائزہ لیا۔ متعدد حریف سلوشنز کو آزمانے کے بعد، Darrell اور ان کی ٹیم نے HeyGen استعمال کیا تاکہ رسائی بڑھا سکیں، کثیر لسانی مواد کو بڑے پیمانے پر تیار کر سکیں، اور عالمی سطح پر آؤٹ ریچ کی صلاحیتوں کو تبدیل کر سکیں۔
مختلف قوموں تک ان کی مقامی زبانوں میں رسائی
ڈیریل بولے گئے کلام کو اگلے درجے تک لے جانا چاہتے تھے، یعنی وہ مختلف عالمی ناظرین تک ایک ایسے انداز میں پہنچنا چاہتے تھے جو ان کے لیے قابلِ ربط اور حقیقی محسوس ہو۔ Curt Landry Ministries کے پاس "Reaching the Nations" کے نام سے ایک مہم ہے، جس کا مقصد لوگوں تک ربّی کرٹ کے روحانی مواد کو ان کی مادری زبان میں پہنچانا ہے۔
ڈیڑھ سال سے وزارت کے ساتھ رہنے کے بعد، ڈیرل کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ Rabbi Curt کی روحانی تعلیمات کو اپنی YouTube چینل کے ذریعے متعدد زبانوں میں قابلِ رسائی بنائیں۔ روایتی ترجمہ اور ڈبنگ کے طریقہ کار مہنگے، وقت طلب، اور اکثر غیر مستقل تھے۔ ان کی بنیادی ضروریات میں حقیقت کے قریب آواز کے لہجے، درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync)، اور جذباتی اتار چڑھاؤ کو برقرار رکھنا شامل تھا—جو روحانی مواد کے لیے نہایت اہم ہیں۔
“اپنی زبان میں بولے گئے الفاظ سننا بے حد طاقتور ہوتا ہے۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے تھے کہ Rabbi Curt Landry کا پیغام بالکل خلوص کے ساتھ سننے والوں تک پہنچے، لیکن یہ کام ہاتھ سے کرنا کسی طور پر بھی قابلِ توسیع نہیں تھا،” ڈیرل نے کہا۔ “AI کو تقریباً مکمل طور پر درست ہونا تھا۔ جب لوگ مذہبی مواد دیکھتے ہیں تو وہ مقرر کی شخصیت اور جذبات کے ساتھ گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔”
AI کے ساتھ جذباتی گہرائی برقرار رکھنا
HeyGen کا AI ویڈیو پلیٹ فارم بہت تیزی سے ان کی ضروریات کے لیے سب سے قابلِ اعتماد ٹول بن کر سامنے آیا۔ یہ اصل مقررین کی جذباتی گہرائی، لہجے اور ردھم کو برقرار رکھتے ہوئے ترجمہ شدہ زبانوں میں حقیقت کے قریب lip-sync کے ساتھ لب کی ہم آہنگی فراہم کر سکتا ہے۔
ٹیم نے سب سے پہلے مواد کا ہسپانوی میں ترجمہ کرنا شروع کیا اور بطور proof of concept “Curt Landry en Español” نامی YouTube چینل لانچ کیا۔ ورک فلو میں طویل ویڈیوز، جیسے شبات سروسز اور پوڈکاسٹس، کو چھوٹے، قابلِ انتظام ویڈیو حصوں میں تقسیم کرنا شامل ہے۔ ٹیم صاف ویڈیو فیڈز کو ترجمہ اور پروسیسنگ کے لیے HeyGen پر اپ لوڈ کرتی ہے، پھر درستگی اور ثقافتی مطابقت کو یقینی بنانے کے لیے دو لسانی ٹیم ممبر کے ساتھ آؤٹ پٹ کا جائزہ لیتی ہے، اور آخر میں اس مواد کو YouTube، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اور Curt Landry Ministries کی One New Man Network ایپ کے ذریعے تقسیم کرتی ہے۔
اوسطاً، ٹیم ہر ماہ چار شبات سروسز کا ترجمہ کرتی ہے، جو تقریباً 4.5 گھنٹے کے مواد پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ، وہ ہر ماہ چار مرکزی پوڈکاسٹ اقساط تیار کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی مدت تقریباً 40 منٹ ہوتی ہے، اور روزانہ ایک مختصر ویڈیو بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر ماہ تقریباً 30 شارٹس بنتی ہیں۔
HeyGen کی جدید ترین ویڈیو ترجمہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس منسٹری نے زبان، وقت اور وسائل کی رکاوٹوں پر قابو پا لیا ہے تاکہ اپنا پیغام پوری دنیا کے ناظرین تک مستند اور مؤثر انداز میں پہنچا سکے۔ “یہ ہمیں ہماری چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ لوگوں تک ان کی اپنی زبانوں میں، ایسے پیمانے پر پہنچنے کے قابل بنا رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی ممکن نہیں تھا،” ڈیرل نے کہا۔
پانچ گنا ناظرین میں اضافہ اور عالمی سطح پر توسیع پذیری
اسپینش زبان کے پائلٹ کے نتائج نہایت تیز اور قابلِ ذکر تھے۔ پہلے ہی سال کے اندر، Curt Landry en Español کا YouTube چینل صفر سے بڑھ کر 5,700 سے زیادہ سبسکرائبرز تک پہنچ گیا، جو ٹیم کے ابتدائی ہدف 1,000 سے کہیں زیادہ تھا۔
“ٹیکنالوجی اتنی درست تھی کہ ہمیں فوراً ہی رزلٹس ملنے لگے۔ یہ بالکل حقیقی محسوس ہوئی، اور ناظرین نے اس سے بھرپور طور پر رابطہ محسوس کیا،” ڈیرل نے کہا۔
اسپینش چینل کی کامیابی نے آئندہ زبانوں کے لیے حکمتِ عملی کو درست ثابت کر دیا۔ Curt Landry Ministries اب مینڈرین زبان میں ایک نیا چینل لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے بعد عبرانی اور عربی زبانوں میں تراجم پیش کیے جائیں گے۔ 2025 کے اختتام تک ہدف یہ ہے کہ Curt Landry en Español کے 25,000 سبسکرائبرز ہوں، اور اس مواد کو تنظیم کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ میں ضم کیا جائے، تاکہ اسپینش بولنے والے ناظرین کو زیادہ جامع اور بھرپور تجربہ فراہم کیا جا سکے۔
“اگر میں آنکھیں بند کر لوں، تو مجھے یہ چاہیے کہ آواز اور ٹونالٹی اصل کے جتنی ممکن ہو اتنی قریب ہو، بس ایک مختلف زبان میں ہو،” ڈیرل نے کہا۔ “HeyGen نے اسے بالکل درست پکڑ لیا ہے، اسی لیے یہ بڑے پیمانے پر کام کرتا ہے۔ اب، میری ٹیم پر ہے کہ وہ اس کے پیچھے کی حکمتِ عملی کو لے کر اسے مزید آگے بڑھائے۔”