کسی بھی خیال کو بدلیں ایک دلچسپ ویڈیو میں
اپنے خیالات کو ہر مرحلے پر مکمل تخلیقی کنٹرول کے ساتھ پروڈکشن لیول ویڈیو میں بدلیں۔
ہر کہانی سنائیں ایک آل اِن ون AI ویڈیو میکر کے ساتھ
اپنی ٹیم کو HeyGen کی مکمل طاقت دیں، جس میں پرائیویسی، گورننس اور سکیورٹی پہلے سے شامل ہو۔ لچکدار سیٹس، کریڈٹس اور ایڈمن کنٹرولز کے ساتھ اپنے ورک اسپیس کو بآسانی اسکیل کریں۔
ویڈیو بننے سے پہلے ہی اسے دیکھیں
ٹیکسٹ ٹو ویڈیو AI کے ذریعے اسکرپٹ سے مکمل ویڈیوز بنائیں۔ ہمارا AI ویڈیو جنریٹر اینڈ ٹو اینڈ ایڈیٹنگ سنبھالتا ہے اور وائس اوورز، ویژولز اور AI اواتار کے ساتھ اعلیٰ معیار کی 1080p یا 4K ویڈیوز تیار کرتا ہے، تاکہ آپ مختلف آوازوں، زبانوں اور اسٹائلز میں ایکسپلینر، سیلز، آن بورڈنگ یا YouTube کنٹینٹ تیزی سے بنا سکیں۔
- رینڈر کرنے سے پہلے پیش نظارہ کریں
- ہر سین کی تخلیقی تفصیل
- گفتگو کے ذریعے مزید بہتر بنائیں
رینڈر ہونے کے بعد ہر چیز میں ترمیم کریں
ہر موشن عنصر جنریشن کے بعد بھی قابلِ تدوین رہتا ہے — ٹیکسٹ، پوزیشن، رنگ، ٹائمنگ، لے آؤٹ۔ پوری ویڈیو دوبارہ بنائے بغیر براہِ راست AI اسٹوڈیو میں تبدیلیاں کریں۔ چھوٹی موٹی تبدیلیوں میں گھنٹوں نہیں، صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔
- بغیر دوبارہ رینڈر کیے ترمیم کریں
- چند سیکنڈ میں تبدیلیاں
- ترمیم کرنے کے لیے کسی بھی عنصر پر کلک کریں
موشن گرافکس + A-Roll + B-Roll ایک ہی ویڈیو میں
Video Agent صرف بولتے ہوئے چہروں کی ویڈیوز نہیں بناتا بلکہ یہ موشن گرافکس، بصری اوورلے، وضاحتی اینیمیشنز اور B-roll فوٹیج بھی ایک مربوط کہانی کے حصے کے طور پر تخلیق کرتا ہے۔ ہر عنصر مل کر آپ کی کہانی بیان کرتا ہے۔
- مصنوعی ذہانت سے بنی پریزنٹر فوٹیج
- بلٹ اِن موشن گرافکس
- سیاق کے مطابق B-roll شامل ہے
آپ کا برانڈ، خودکار طور پر لاگو
اپنی بصری شناخت ایک بار طے کریں، اور Video Agent ہر موشن گرافک، ٹیکسٹ اوورلے اور رنگ کے انتخاب میں اسے خودکار طور پر یکساں رکھتا ہے۔ بغیر کسی دستی محنت کے مستقل ٹائپوگرافی، برانڈ کے مطابق رنگوں کے نظام اور متحد اسٹائلنگ سے لطف اٹھائیں۔
- رنگ ایک بار سیٹ کریں
- ٹائپوگرافی ہر جگہ لاگو کی گئی ہے
- یکساں بصری انداز
اپنی ویڈیو کو ایک تخلیقی ساتھی کی طرح ڈائریکٹ کریں
ری ایکشن ویڈیوز، ریویوز، اور بات کرتے اواتار بنائیں جو بالکل قدرتی نظر آئیں اور سنائی دیں۔ ہم آپ کو ایسا UGC بنانے میں مدد دیتے ہیں جو اصلی محسوس ہو اور ناظرین سے فوراً جڑ جائے، بغیر اس کے کہ آپ کو حقیقی ویڈیو شوٹس پر انحصار کرنا پڑے، اور ساتھ میں اختیاری AI فیس سوآپ کے ذریعے بڑے پیمانے پر تیزی سے پرسنلائزیشن ممکن بناتے ہیں۔ تخلیق کاروں، برانڈز، اور مارکیٹرز کے لیے بہترین جو بڑے پیمانے پر قابلِ ربط کنٹینٹ چاہتے ہیں۔
- سادہ اور واضح فیڈبیک
- تیزی سے دہرائیں
- درست طور پر مخصوص تبدیلیوں کی نشاندہی کریں
HeyGen سے ملیں
ویڈیو ایجنٹ
نہ کوئی ٹول، نہ کوئی کوپائلٹ۔ یہ ایک تخلیقی ایجنٹ ہے جو آپ کے لیے خود کام کرتا ہے۔
اسکرپٹ لکھا جا چکا ہے
آپ کا آئیڈیا ایک واضح، مؤثر کہانی میں بدل دیا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اثر کے لیے ترتیب دی گئی ہوتی ہے۔
تصاویر منتخب کی جاتی ہیں
ہر منظر کو ایسے ویژولز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو اس کے انداز اور پیغام سے ہم آہنگ ہوں۔
وائس اوور شامل کر دیا جاتا ہے
اسکرپٹ کو قدرتی، جذبات کو سمجھنے والی آواز میں بیان کر کے حقیقت کا رنگ دیا جاتا ہے۔
ایڈیٹس اور ٹرانزیشنز
رفتار، کٹس اور ایفیکٹس اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ویڈیو پروفیشنل اور متحرک محسوس ہو۔
نئے آئیڈیاز دریافت کریں اور اسکرپٹ، اواتار اور ویژولز بدل کر کسی بھی ویڈیو کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔
اخلاقی AI ویڈیو میکر، آپ کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا
ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاقی AI کا مطلب صارف کی حفاظت اور ڈیٹا تحفظ کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ ہم پرائیویسی، شفافیت، اور احتساب کو اپنی ٹیکنالوجی اور پالیسیوں میں شامل کرتے ہیں تاکہ آپ کا ڈیٹا ہر قدم پر محفوظ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر عالمی سیکیورٹی اور کمپلائنس معیارات پر پورا اترنے کے لیے سرٹیفائیڈ ہے۔ ایسی AI ڈیزائن کر کے جو صارف کے حقوق کا احترام کرے اور غلط استعمال کو روکے، ہم بصری کہانی سازی کو سب کے لیے قابل رسائی، محفوظ، اور اخلاقی بناتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں۔
AI اواتار کیا ہے؟
AI اواتار ایک انتہائی حقیقی ڈیجیٹل نمائندگی ہے جو انسان کی شکل پر مبنی ہوتی ہے اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ یہ اواتار انسان جیسی گفتگو، چہرے کے تاثرات اور حرکات پیش کر سکتے ہیں، جس سے یہ بڑے پیمانے پر ویڈیو بنانے، ورچوئل کمیونی کیشن اور ڈیجیٹل مواد کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ HeyGen میں ہمارے AI اواتار حقیقی اداکاروں اور ٹیلنٹ کے رضامندانہ ڈیٹا سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہم ذمہ دار AI کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہر اس ویڈیو کے بدلے اداکاروں کو معاوضہ دیتے ہیں جو ان کی مشابہت کے ساتھ بنائی جاتی ہے، تاکہ جدید ترین جنریٹیو AI کو ذمہ دار مواد تخلیق کے ساتھ جوڑا جا سکے۔
AI اواتار جنریٹر کیا ہے؟
AI اواتار جنریٹر ایک طاقتور ٹول ہے جو ٹیکسٹ کو ڈیجیٹل اواتارز کی مدد سے بالکل حقیقی جیسی ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ، آپ بغیر کیمروں، اداکاروں یا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کے فوراً اسٹوڈیو معیار کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
کیا کوئی مفت AI اواتار بنانے والا ٹول موجود ہے؟
جی ہاں، HeyGen ایک مفت ورژن فراہم کرتا ہے جس سے آپ AI اواتار بنا سکتے ہیں، آواز شامل کر سکتے ہیں اور مختصر ویڈیوز تخلیق کر سکتے ہیں۔ پریمیئم پلانز میں آپ کو جدید فیچرز ملتے ہیں جیسے HD اور 4K رینڈرنگ، کسٹمائزیشن اور کمرشل استعمال کی سہولت۔
کیا میں اپنے یا اپنی ٹیم کے کسی رکن کا کسٹم اواتار بنا سکتا ہوں؟
بالکل۔ HeyGen کے ساتھ آپ اپنے لیے ذاتی نوعیت کا AI اواتار بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ بس ہمارے گائیڈڈ پروسیس کے ذریعے ایک مختصر کیلیبریشن ویڈیو ریکارڈ کریں، اور ہماری AI آپ (یا آپ کی ٹیم کے کسی رکن) کا ایک بالکل حقیقی لگنے والا ڈیجیٹل ورژن بنائے گی جو بالکل آپ ہی کی طرح بولتا ہے۔ ابھی اپنا ڈیجیٹل ٹوِن بنائیں HeyGen
2025 میں سب سے بہترین AI اواتار جنریٹر کون سا ہے؟
HeyGen سب سے بہترین AI اواتار جنریٹر ہے کیونکہ یہ استعمال کرنے میں نہایت آسان ہے اور بہت تیزی سے حقیقت کے قریب بولتے ہوئے اواتار بناتا ہے۔ آپ چند منٹوں میں ٹیکسٹ، تصاویر یا آڈیو کو ویڈیوز میں بدل سکتے ہیں۔ یہ 40 سے زیادہ زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے مارکیٹنگ، ٹریننگ یا ایسا منفرد مواد بنانے کے لیے بہترین ہے جو سب سے الگ نظر آئے۔
میں HeyGen کے ساتھ AI اواتار ویڈیو کیسے بنا سکتا ہوں؟
HeyGen کے ساتھ شروع کرنا تیز اور آسان ہے: ایک مفت HeyGen اکاؤنٹ کے لیے سائن اپ کریں، کوئی اسٹاک اواتار منتخب کریں یا اپنا کسٹم اواتار بنائیں، اپنی اسکرپٹ لکھیں — ہمارے AI اواتار اسے بہترین لب کی ہم آہنگی کے ساتھ آواز دیں گے، اپنی ویڈیو کو ویژولز کے ساتھ حسبِ ضرورت بنائیں، اور پھر اپنی ویڈیو ایکسپورٹ کریں یا شائع کریں۔
کیا HeyGen کے AI اواتار متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتے ہیں؟
جی ہاں، HeyGen کے اواتار 175 سے زیادہ زبانیں اور لہجے بول سکتے ہیں، جس سے وہ عالمی کمیونی کیشن، ٹریننگ اور کسٹمر انگیجمنٹ کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔
HeyGen کے AI اواتار کتنے حقیقی محسوس ہوتے ہیں؟
HeyGen کے AI اواتارز کو انتہائی حقیقی انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جو انسانی جیسی تاثرات، حرکات اور آواز کے انضمام کو شامل کرتے ہیں تاکہ دلکش اور زندگی سے بھرپور ویڈیوز بن سکیں۔ پہلے کبھی نہ دیکھی گئی حقیقت پسندی کا تجربہ کریں HeyGen
کیا HeyGen اواتار جذبات اور اشارے ظاہر کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen اواتار صرف بولتے ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کے اسکرپٹ کے لہجے کے مطابق قدرتی چہرے کے تاثرات اور حرکات بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بات چیت زیادہ دل چسپ ہو جاتی ہے اور آپ کی ویڈیوز زیادہ حقیقی اور انسانی محسوس ہوتی ہیں۔
HeyGen اواتارز کے لیے کون کون سے حسبِ ضرورت بنانے کے اختیارات دستیاب ہیں؟
HeyGen وسیع کسٹمائزیشن فراہم کرتا ہے۔ Look Packs جیسی خصوصیات کے ساتھ، آپ تیزی سے اپنی برانڈ کے مطابق پروفیشنل، خوش مزاج یا منفرد اسٹائلز کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔ آپ آؤٹ فٹس، لہجے اور آوازیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا اواتار بالکل وہی شخصیت ظاہر کرے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں۔
کیا HeyGen پہلے سے تیار شدہ یا مخصوص صنعتوں کے لیے اواتار فراہم کرتا ہے؟
جی ہاں۔ آپ 100 سے زائد تیار شدہ اسٹاک اواتارز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں جو کاروبار، تعلیم، مارکیٹنگ اور دیگر استعمال کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف صنعتوں کے لیے مخصوص اواتارز بھی دستیاب ہیں، جیسے ہیلتھ کیئر، سیلز اور کارپوریٹ ٹریننگ، تاکہ آپ فوراً ایک پروفیشنل آپشن استعمال کر سکیں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen آپ کا وقت کیسے بچاتا ہے؟
HeyGen کے ساتھ آپ کیمروں، اسٹوڈیوز اور ایڈیٹنگ کے جھنجھٹ سے بچ سکتے ہیں۔ بس اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں، ایک اواتار منتخب کریں، اور چند منٹوں میں اپنی ویڈیو بنائیں۔ اس سے ٹیمیں اشتہارات، ٹریننگ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ کے لیے ویڈیو بنانے کے عمل کو تیزی سے اور کم لاگت میں بڑھا سکتی ہیں۔
