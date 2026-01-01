اس سبق میں، آپ سیکھیں گے کہ Avatar IV یا VEO 3.1 کا استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو کیسے بنائیں۔ پروڈکٹ کی تصویر، ایک اواتار، اور اسکرپٹ کو ملا کر، آپ چند ہی کلکس میں اعلیٰ معیار، حقیقت کے قریب ویڈیوز تیار کر سکتے ہیں۔
Product Placement ایپ تک رسائی حاصل کریں
اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے Apps پر جائیں۔ Featured Apps کے تحت Product Placement منتخب کریں۔
آپ اپنا پروڈکٹ امیج اور اواتار کی تصویر اپ لوڈ کر سکتے ہیں، یا HeyGen کی نمونہ لائبریری سے پروڈکٹس اور اواتارز منتخب کر سکتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے کوئی چھوٹا یا ہاتھ میں پکڑنے والا پروڈکٹ استعمال کریں، جیسے فون یا بوتل۔ بڑے آئٹمز، مثلاً ڈیسک یا میزیں، کو اس طرح چھوٹا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اواتار کے ہاتھ میں قدرتی طور پر فِٹ ہو جائیں۔
جب آپ اپنا پروڈکٹ اور اواتار منتخب کر لیں، تو "Generate Combined Images" پر کلک کریں۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 60 سیکنڈ تک لے سکتا ہے، اور اس دوران آپ ونڈو کو محفوظ طریقے سے بند کر سکتے ہیں۔ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے نتائج دستیاب ہوں گے۔
تخلیق شدہ تصویر منتخب کریں
جب نتائج تیار ہو جائیں، تو چاروں تیار کی گئی تصاویر کا جائزہ لیں اور وہ تصویر منتخب کریں جو آپ کے تصور سے سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہو۔ پھر آگے بڑھنے کے لیے "Next" پر کلک کریں۔
Avatar IV کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں
اگر آپ Avatar IV منتخب کریں، تو سب سے پہلے اپنا اسکرپٹ شامل کریں۔ آپ اپنا اسکرپٹ خود لکھ سکتے ہیں یا خودکار طور پر اسکرپٹ بنانے کے لیے "Surprise Me" پر کلک کریں۔
آپ کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ 180 سیکنڈ تک لمبی ہو سکتی ہے، چاہے آپ کا اسکرپٹ معمولی سا کریکٹر لمٹ سے بڑھ بھی جائے۔
اب، ایسی آواز منتخب کریں جو آپ کے پیغام کے مطابق ہو۔ آپ اپنی کسٹم آوازیں استعمال کر سکتے ہیں، HeyGen کی وائس لائبریری سے انتخاب کر سکتے ہیں، یا اضافی آپشنز کے لیے 11 Labs یا LMNT جیسے تھرڈ پارٹی ٹولز کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔
آپ حسبِ ضرورت کسٹم موشن بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ اشاروں یا چہرے کے تاثرات کو واضح طور پر متعین کریں۔ مسکرانے، ہاتھ ہلانے یا حیران نظر آنے جیسی حرکات کو بیان کریں، پھر بنائی گئی تجاویز میں سے انتخاب کریں۔ اگر ضرورت ہو تو نئے موشن آپشنز دیکھنے کے لیے ریفریش آئیکن استعمال کریں۔
جب سب کچھ تیار ہو جائے، تو اپنی ریزولوشن منتخب کریں، 720p یا 1080p، اور "Generate Video" پر کلک کریں۔
VEO 3.1 کے ساتھ ویڈیو بنائیں
اگر آپ VEO 3.1 منتخب کریں تو آپ آٹھ تک مناظر پر مشتمل ملٹی سین ویڈیوز بنا سکتے ہیں، جن میں سے ہر منظر کی مدت زیادہ سے زیادہ آٹھ سیکنڈ ہوگی۔
ہر منظر میں آپ اپنا الگ مکالمہ، اشارے اور تفصیل شامل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو تخلیقی طور پر گہرا کنٹرول ملتا ہے۔ اپنے اسکرپٹس شامل کریں، وہ حرکات بیان کریں جو آپ چاہتے ہیں، اور ایک آواز منتخب کریں۔
آپ خودکار ہم آہنگی کے لیے "Generate Voice to Match Video" کو فعال کر سکتے ہیں، یا دستی طور پر اپنی کسٹم آوازوں، HeyGen وائس لائبریری، یا 11 Labs اور LMNT جیسی سپورٹڈ تھرڈ پارٹی انٹیگریشنز میں سے کوئی آواز منتخب کر سکتے ہیں۔
جب آپ تیار ہوں، تو "Generate Video" پر کلک کریں۔ ہر سین کریڈٹس استعمال کرتا ہے، اور نیچے ایک کاؤنٹر نظر آئے گا جو دکھائے گا کہ آپ اپنے پلان کے مطابق کتنے سین بنا سکتے ہیں۔
آپ نے ابھی ایک مکمل اسکرپٹڈ، مکمل ڈائریکٹڈ پروڈکٹ پلیسمنٹ ویڈیو بنائی ہے جس میں قدرتی مکالمہ، جذباتی تاثرات اور بے جوڑ اواتار اینیمیشن شامل ہے۔