اپنی ویڈیو کا ترجمہ کیسے کریں

اب عالمی ناظرین تک پہنچنے کے لیے دوبارہ شوٹنگ یا ڈبنگ کی ضرورت نہیں رہی۔ HeyGen کے ساتھ، آپ پلیٹ فارم کے اندر ہی اپنی ویڈیوز کا ترجمہ اور لوکلائزیشن کر سکتے ہیں، جہاں آواز، سب ٹائٹلز اور lip-sync کے لیے بلٹ اِن AI ٹولز موجود ہیں۔ چاہے آپ بالکل نئی ویڈیو بنا رہے ہوں یا موجودہ مواد کو ڈھال رہے ہوں، ترجمہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ تیز، لچکدار اور آپ کے برانڈ کے مطابق ہو۔
ویڈیو کا ترجمہ شروع کریں
اپنے HeyGen ڈیش بورڈ سے Create پر کلک کریں، پھر Translate a Video منتخب کریں۔ آپ کو ترجمے کے دو آپشن نظر آئیں گے: Hyperrealistic Translation اور Audio Dubbing۔
جب مقرر کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا ہو تو Hyperrealistic Translation منتخب کریں، کیونکہ اس میں ایڈوانس لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہوتی ہے۔ Audio Dubbing اس وقت منتخب کریں جب مقرر چھوٹا نظر آ رہا ہو، اسکرین سے باہر ہو، یا جب رفتار آپ کی ترجیح ہو، کیونکہ یہ لب کی ہم آہنگی کے بغیر صرف آواز کے ترجمے پر توجہ دیتی ہے۔
اپنی ویڈیو فائل براہِ راست اپ لوڈ کریں یا YouTube یا Google Drive کا لنک پیسٹ کریں۔ اگر آپ لنک استعمال کر رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ وہ عوامی طور پر قابلِ رسائی ہو۔ بہترین نتائج کے لیے، واضح آواز کے ساتھ ہائی ریزولوشن ویڈیو استعمال کریں۔
ترجمہ کرنے کا انجن منتخب کریں
جب آپ کی ویڈیو اپ لوڈ ہو جائے گی، تو آپ کو ترجمہ انجن کے آپشنز نظر آئیں گے: Fast اور Quality۔
Quality ایک زیادہ جدید ماڈل استعمال کرتا ہے جو لب کی ہم آہنگی کی بہتر درستگی، ٹائمنگ اور منہ کی حرکت میں بہتری، زیادہ صاف آڈیو، اور مشکل فوٹیج جیسے سائیڈ اینگلز یا کم روشنی میں بھی مضبوط کارکردگی فراہم کرتا ہے۔ اسے پروسیس ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے اور یہ زیادہ کریڈٹس استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں سب سے زیادہ حقیقی اور پالش شدہ نتائج دیتا ہے۔
اگر آپ کو تیز تر نتیجہ درکار ہو یا آپ کو بالکل درست lip-sync کی ضرورت نہ ہو تو Fast بہترین انتخاب ہے۔
فوری یا ایڈوانسڈ ترجمہ منتخب کریں
اپنا انجن منتخب کرنے کے بعد، Quick Translate اور Advanced Translate میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔
کویِک ترجمہ سب سے تیز آپشن ہے۔ اصل زبان منتخب کریں، زیادہ سے زیادہ پانچ ہدف زبانیں چنیں، اور "ترجمہ کریں" پر کلک کریں۔
Advanced Translate آپ کو زیادہ کنٹرول دیتا ہے۔ آپ زبانیں منتخب کر سکتے ہیں یا اپنی ترجمہ فائل اپ لوڈ کر سکتے ہیں، برانڈ گلاسری شامل کر سکتے ہیں تاکہ اصطلاحات مستقل رہیں، اور ڈائنامک دورانیہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ رفتار مختلف زبانوں میں قدرتی لگے۔ آپ lip-sync کو آن یا آف کر سکتے ہیں، پس منظر کا شور ختم کر سکتے ہیں، اصل ویڈیو کی آؤٹ پٹ اسپیکس سے میچ کر سکتے ہیں، تراجم کو ایک کلیکشن میں گروپ کر سکتے ہیں، کیپشنز کو آن یا آف کر سکتے ہیں، اور زیادہ واضح نریشن کے لیے voice enhancement لاگو کر سکتے ہیں۔
ترجمے بنائیں اور جانچیں
جب آپ کی سیٹنگز تیار ہوں، تو "Translate" پر کلک کریں۔ آپ کی ترجمہ شدہ ویڈیوز آپ کی لائبریری اور Share پیج پر نظر آئیں گی، جہاں وہ ریویو، ڈاؤن لوڈ یا شیئر کیے جانے کے لیے تیار ہوں گی۔