Avatar IV کو کیسے استعمال کریں

اس سبق میں، آپ سیکھیں گے کہ Avatar IV، جو HeyGen کا سب سے جدید اور ایکسپریسیو اواتار ماڈل ہے، کی مدد سے اپنے اواتار کو کس طرح زندگی بخشیں۔
Avatar IV آپ کو صرف ایک تصویر یا ویڈیو سے حقیقت کے قریب بولتے ہوئے پرفارمنس بنانے کی سہولت دیتا ہے، وہ بھی بغیر کیمروں، شوٹنگ یا اسٹوڈیو سیٹ اپ کے۔
Photo to Video کے ساتھ ویڈیو بنائیں
اپنے HeyGen ہوم پیج سے Apps کھولیں اور Photo to Video منتخب کریں۔
کوئی تصویر اپ لوڈ کریں یا نمونہ تصویر منتخب کریں۔ پھر اسکرپٹ لکھ کر یا آڈیو فائل اپ لوڈ کر کے اپنا مواد شامل کریں۔ اگر آپ کو آئیڈیا چاہیے تو "Surprise Me" پر کلک کریں تاکہ خودکار طور پر اسکرپٹ بن جائے۔
بہترین نتائج کے لیے اپنی ویڈیو کو 180 سیکنڈ سے کم رکھیں۔
اگر آپ تحریری اسکرپٹ استعمال کر رہے ہیں تو ایک آواز منتخب کریں۔ آپ اپنی موجودہ آوازوں میں سے کسی ایک کو چن سکتے ہیں، HeyGen Library سے انتخاب کر سکتے ہیں، یا Voice Design میں کسٹم پرامپٹ درج کر کے نئی آواز بنا سکتے ہیں۔
حرکت اور اظہاریت کو ترتیب دیں
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنا Motion Generation Mode منتخب کریں۔ تیز نتائج کے لیے "Faster" کا انتخاب کریں یا زیادہ معیاری آؤٹ پٹ کے لیے "Quality" منتخب کریں۔ یاد رکھیں کہ Quality موڈ میں کریڈٹس دو گنا زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔
ایکسپریسیونس لیول کو Low، Normal یا High پر سیٹ کریں، اس پر منحصر کہ آپ اواتار کو کتنا متحرک دکھانا چاہتے ہیں۔
Custom Motion فیلڈ میں، آپ موشن کیوز ٹائپ کر سکتے ہیں یا اواتار کی حرکت کو گائیڈ کرنے کے لیے پہلے سے موجود آپشنز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔
آپ ریزولوشن کو 720p سے 1080p تک بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔
جب سب کچھ تیار ہو جائے، تو "Generate" پر کلک کریں۔ آپ کی ویڈیو پروسیسنگ مکمل ہونے کے بعد آپ کے Projects میں نظر آئے گی۔
AI اسٹوڈیو میں Avatar IV استعمال کریں
آپ Avatar IV کو براہِ راست AI Studio کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
اپنا اواتار منتخب کریں، پھر اسکرپٹ ایڈیٹر میں وائس سلیکٹر کے ساتھ موجود اواتار انجن مینو کھولیں۔ یہاں سے Avatar Unlimited اور Avatar IV کے درمیان سوئچ کریں۔
Avatar IV منتخب کریں، اپنا generation mode چنیں، اظہاریت (expressiveness) کو ایڈجسٹ کریں، اور custom motion پرامپٹس یا presets شامل کریں۔ آپ presets کو ریفریش کر کے نئی مختلف اقسام دریافت کر سکتے ہیں۔
جب آپ کی سیٹنگز حتمی ہو جائیں، تو ویڈیو رینڈر کرنے کے لیے "Generate" پر کلک کریں۔
حتمی شکل دیں اور جمع کریں
Avatar IV ویڈیوز Generative Credits استعمال کرتی ہیں، جنہیں HeyGen خودکار طور پر حساب کرتا ہے۔
اپنی سیٹنگز کی تصدیق کریں اور حتمی ویڈیو بنانے کے لیے "Submit" پر کلک کریں۔
آپ نے اب سیکھ لیا ہے کہ Avatar IV کی مدد سے حقیقت کے قریب، جذبات سے بھرپور بولتے ہوئے اواتار کیسے بنائیں۔ یہ فیچر ذاتی پیغامات، تخلیقی کہانی سنانے اور اعلیٰ معیار کی AI سے بنی مواد کی تیاری کے لیے نہایت موزوں ہے، جو تیزی اور آسانی کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔