Welcome to Your Small Business AI Video Jumpstart Guide
Want to create more video content but feel held back by limited time, budget, or production resources? You’re not alone. The good news? With HeyGen, you can easily create, translate, and repurpose videos that look professional, without the high costs or long turnaround times of traditional production.
Ang gabay na ito ay partikular na idinisenyo para sa mga may-ari ng maliliit na negosyo at mga negosyante na gustong palaguin ang kanilang brand, maabot ang mga bagong customer, at palawakin ang paggawa ng content. Matututuhan mo kung paano mabilis na makakagawa mula sa ideya hanggang sa tapos na video. Hindi mo na kailangan ng mga camera, studio, o on-screen talent!
Huwag palampasin ang praktikal na ehersisyo sa paggawa ng video sa seksyong Paggawa ng Iyong Unang Video. Idinisenyo ito para matuto ka sa pamamagitan ng aktwal na paggawa at makasabay agad.
Mga Nangungunang Gamit: Paano Ginagamit ng Maliliit na Negosyo ang HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It’s a creative engine built for professionals who need to move fast, scale content, and drive results without sacrificing quality. From multilingual courses to social ads, here’s how small businesses and entrepreneurs of many kinds are using HeyGen to create high-impact videos at scale.
Learning Courses
Perpekto para sa: mga guro, consultant, coach, propesyonal sa wellness, edukasyon sa produkto
- How Happy Cats online educator and cat behaviorist Anneleen Bru reached new global audiences with HeyGen avatars and translation
- Kung paano nabawasan nang husto ni martial arts instructor Kung Fu Kendra ang oras na ginugugol sa paggawa ng mga video habang umaabot sa bagong pandaigdigang audience gamit ang HeyGen avatars at translation
Mga Video Ad
Perpekto para sa: mga marketing brand, negosyo, o serbisyo
- Kung paano napataas ng Ask The Agent ang mga bagong lead ng kliyente sa pamamagitan ng pagbuo ng tiwala at pagpapakita ng mga personal na brand ng mga real estate professional sa malakihang antas
- How rhinestone artist Crystal Ninja used AI video to launch a retail store, e-commerce site, VIP education hub, and events
Mga Video ng Social Influencer
Perfect for businesses that thrive on social proof: product-based businesses (skincare, decor, etc.), service-based businesses (real estate, coaches, consultants), niche or passion-based businesses (pet brands, eco-conscious companies)
- Kung paano pinalawak ng instruktor ng martial arts na si Kung Fu Kendra ang abot ng kanyang mga kurso sa pamamagitan ng multilingguwal na promosyon sa social media
- How Reply.io boosted its CEO’s TikTok presence with his hyper-realistic HeyGen avatar
Why Video is Critical in Small Business Growth Today
The Challenge
- Hiring a team or outsourcing video creation is too expensive and time-consuming
- Filming yourself takes hours you could be spending on running your business
- You need content that works across platforms and languages, not just one
What AI Video Unlocks
Speed, Scalability & Cost Savings
Video course production timeline reduced from 4 weeks to 15 minutes per video by Anneleen Bru, cat behaviorist and online educator at Happy Cats
Localization
Marketing and courses in 6+ languages offered by Kung Fu Kendra by using HeyGen’s translation features
Personalization
Daang-daang propesyonal sa real estate sa Ask The Agent ang nakalikha ng mas marami at mas mahahalagang bagong oportunidad sa kliyente sa pamamagitan ng paggawa ng mga personal branding na video gamit ang HeyGen avatars
Making Your First AI Video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? You’ve got this. This section will walk you through each step to help you make a great video, fast.
Learning Course
Best for tutorials or walkthroughs requiring screen recordings or other visuals
Mahilig ka bang matuto sa pamamagitan ng aktwal na paggawa?
Pick a video type above to open a ready-made template in HeyGen and follow along as you go.
Sobrang sipag ba?
Gustong-gusto namin ’yan! Tumalon ka na agad sa Hakbang 4: Piliin ang Tamang AI Avatar na Tagapagsalita at gumawa ng sarili mong AI avatar—ang digital twin mo at magiging bituin ng mga susunod mong video.
Hindi ka pa handang sumabak?
Walang problema. Silipin mo muna ang mga hakbang ngayon at balikan mo na lang ang kumpletong how-to kapag handa ka na.
Handa ka na bang magsimula? Umpisahan sa 2-minutong tour ng HeyGen’s AI Studio Editor, tapos saka tayo sumisid pa nang mas malalim!
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga video tutorial na maaari mong sundan.
Hakbang 1: I-set up ang iyong HeyGen workspace para sa pag-scale
Smart entrepreneurs don’t start from zero every time–they build systems that scale.
With HeyGen, it’s easy to keep your videos on-brand by setting up a Brand Kit to use your fonts, colors, logos and assets automatically.
Just paste in your company’s URL to get started, or upload your brand elements manually.
In a hurry? No problem. You can always come back and finish this step later.
Pro Tip
Once your Brand Kit is armed with your brand's colors, you can easily update most HeyGen Templates to match. Just swap in your colors so every video stays on-brand, or hit the Shuffle Colors button to have HeyGen swap them automatically.
Hakbang 2: Itakda ang Iyong Estratehiya
Before jumping into video creation, take a moment to clarify your business goal, audience, platform, and message. This will help you create videos that not only look great, but also work for your bottom line.
Business Goal
What do you want this video to accomplish for your business?
Examples: drive sales, explain your service, educate customers, boost engagement, build credibility
Target Audience
Para kanino ang video na ito? Ano ang mahalaga sa kanila, at nasaan na sila sa kanilang paglalakbay kasama ang iyong negosyo?
Mga halimbawa: mga unang beses na bumibisita sa iyong website, mga nagbabalik na customer na kailangan ng tulong sa iyong produkto, mga DIYer na sumusubaybay sa iyo sa Instagram
Primary Distribution Channel
Saan makikita ng mga tao ang video na ito?
Mga halimbawa: Instagram Reels, YouTube, Shopify landing page, email newsletter, Facebook ads
Mensahe o Hook
Anong problema ang tinutugunan mo, at paano mo makukuha ang atensyon sa unang ilang segundo?
Examples: “Ever wonder why you don’t see results after a tough workout?” or “Looking for your dream property, but don’t know where to start?”
Pro Tip
Need a second opinion on your strategy? Head to ChatGPT, Claude, or another tool of your choice and prompt with the following:
"I'm planning a marketing video campaign for [product/service]. My goal is [goal], my target audience is [audience], I'll distribute it on [channel], and the core message or hook is: [hook]. Can you give me feedback on how clear and effective this is and suggest any improvements?"
Mas lumalim pa sa paggawa ng script
Step 3: Write Your Script
Your script is the backbone of a great video ad or clear, effective learning experience.
Para sa isang promotional na video o ad, ganito mo ito mapapahalaga:
- Start with a strong hook (the first 3-5 seconds matter most) that illustrates a common pain point or value proposition.
- End with a clear CTA (call to action), such as pointing to your website, a new offer, etc.
- Gumamit ng simple at palakaibigang pananalitana direktang at malinaw na nakikipag-usap sa iyong audience.
For an educational video, here’s how to get it right:
- Start with context and relevance such as a scenario, question or common challenge to show why the topic matters. This builds motivation and learner buy-in.
- Panatilihin itong organisado at nakatuon, hinahati ang nilalaman sa lohikal at madaling sundang mga hakbang na may malinaw at tuloy-tuloy na daloy.
- Use simple, conversational language, speaking directly and clearly to the learner.
- Palakasin ang mahahalagang natutunan at ang mga susunod na hakbang sa pamamagitan ng pagtatapos gamit ang isang simpleng buod, isang panawagan na pagnilayan o i-apply ang natutunan, o isang malinaw na gabay papunta sa susunod na module o resource.
Mabilisang Tip
Gusto mo bang bumilis ang proseso? Tingnan ang sumusunod na pahina ng Best Practices para sa gabay sa paggamit ng mga tool tulad ng ChatGPT sa pagsulat ng iyong script.
Hindi ka pa rin sigurado kung saan magsisimula? Narito ang ilang halimbawa ng balangkas para magbigay ng inspirasyon.
If you’re following along in HeyGen, these scripts are already built into your template.
I-access ang mga template na may kasamang mga script na ito dito:
Dive deeper into scripting
Best Practices: Write Scripts Better and Faster with AI
Ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay nangangahulugang sabay-sabay mong ginagampanan ang maraming tungkulin, kaya bakit hindi mo hayaan ang AI na tumulong sa iyo na magsulat ng mga video script nang mas mabilis at mas epektibo? Ang mga tool tulad ng ChatGPT, Claude, at Gemini ay makakatulong sa iyong makagawa ng de-kalidad na mga script sa loob lamang ng ilang minuto, hindi oras. Narito kung paano mo sila magagamit nang husto.
Hakbang 1: Magsimula sa isang malinaw na prompt
- Tell the AI what kind of video you’re creating and what you want it to do for your business. Include details like:
- Ang uri ng video (hal. modyul ng kursong pang-edukasyon, social ad, atbp.)
- Para kanino ito (hal. mga bagong customer, mga subscriber ng newsletter)
- Ano ang gusto mong makamit ng video (hal. magdala ng mga signup, sumagot ng mga FAQ, ipakita ang iyong brand)
- Ang tono o boses (hal. magiliw, eksperto, masaya)
Sample prompt:
"Write a 60-second video script for a luxury property listing targeting out-of-town buyers. The tone should be confident and professional. End with a call to action to book a virtual tour."
Hakbang 2: Idagdag ang mahahalagang punto ng usapan
Gusto mo ba ng mas eksaktong script na tugma sa brand mo? Maglagay ng ilang maiikling bullet points tungkol sa mga bagay na dapat i-highlight.
Halimbawa:
- Pangalan ng produkto/serbisyo
- Pangunahing halaga o tampok na iniaalok
- Pananawagan sa aksyon
Halimbawang prompt:
"Isama ang mga puntong ito: Ang 123 Bayview Drive ay bagong ayos na bahay na may 4 na kuwarto at 3 banyo, tanawin ng karagatan, at kusinang pang-chef. Perpekto para sa mga remote worker na lumilipat sa baybayin. CTA: Mag-iskedyul ng iyong pribadong pagbisita ngayon."
Hakbang 3: Humiling ng tamang format
Tell the AI how you’ll be delivering the video. This helps shape the tone and style.
Halimbawa:
- Isang binibigkas na script na inihatid mismo ng founder
- Ipapamahagi sa Instagram Reels
- Isang kaswal at makataong tono
Halimbawang prompt:
"Gawin mo itong isang spoken script na ihahatid ng aking AI avatar para sa Instagram Reels. Panatilihin itong magiliw, malinaw, at kaengganyo."
Hakbang 4: Suriin at ayusin
I-paste ang script sa HeyGen, i-preview ito gamit ang iyong avatar, at pakinggan. Tunog ikaw ba ito? Kung hindi, i-adjust ito gamit ang mga follow-up prompt tulad ng:
- Gawin itong mas parang natural na usapan
- Maglagay ng hook na agad kumakakuha ng atensyon sa unang 3 segundo
- Turn this into a shorter 30-second version for social
- Maglagay ng mabilis na estadistika tungkol sa kapitbahayan
- Subukan ang tatlong bersyon ng panghuling CTA
Step 4: Choose the right AI Avatar
Your spokesperson sets the tone. Choose a ready-made Public Avatar, create a Custom Avatar that fits your brand, or for the ultimate personal touch, create your digital twin in minutes with HeyGen’s Hyper Realistic Avatar feature!
HeyGen offers multiple options for creating Custom Avatars. Click the links below to dive into the details further.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
You'll Get
Best For
2-5 training minute video
Pinaka-makatotohanang hitsura, galaw, boses, at lip sync batay sa iyong training video
Hyper-realistikong digital na kambal
10-15 na larawan
Totoong hitsura batay sa iyong mga larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync
Realistic digital twin
Text prompt
Fully AI-generated appearance, movement, voice and lip sync
Fictional characters in realistic or varying animation styles
Avatar IV (new!)
1 photo
Napaka-realistikong hitsura batay sa isang larawan, na may AI-generated na galaw, boses, at lip sync. Nangangailangan ng credits para ma-generate.
<30 segundong mga video, kasama ang pag-sync ng labi sa musika
Best Practices: Making the Perfect Custom Avatar
Handa ka na bang gumawa ng propesyonal at makatotohanang avatar na may walang katapusang opsyon sa pag-customize? Suriin ang mga resource sa ibaba para sa mga tip, pinakamahusay na mga praktis, at isang mabilis na buod ng mga kakailanganin mo para makapagsimula.
Kapag gumagawa ka ng Custom Avatar, tandaan: kung mataas ang kalidad ng ipapasok mo, mataas din ang kalidad ng lalabas. Mas maganda ang iyong mga larawan, video, at mga isinulat na prompt, mas magiging makatotohanan at pulido ang magiging avatar mo.
Anuman ang nasa training video mo para sa Hyper Realistic Avatar—mula sa mga galaw, ekspresyon ng mukha, hanggang sa tono ng boses—ay makikita sa magiging final na resulta.
Uri ng Avatar
Kakailanganin Mo
Best Practices
2–5 minutong video ng pagsasanay
10-15 na mga larawan
Gumawa ng Avatar
Text prompt
If you’re new to prompt writing, check out our prompting best practices
Avatar IV (bago!)
1 litrato
1 litrato na ang tanging laman ay ang subject, maliwanag ang ilaw at may malinaw na resolusyon
Tip ng Eksperto
Use HeyGen’s Generating Looks feature to switch your avatar’s pose, surroundings or attire with nothing but a text prompt.
Mga Pinakamainam na Gawain: Paglikha ng Mataas na Kalidad na Custom na AI na mga Boses
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes the perfect video calls for something custom. Below are three ways to create Custom Voices.
Uri ng Custom Voice
Creation Method
Output
Best For
Awtomatiko kapag gumagawa ng Hyper-Realistic Avataro
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
Isang kopya ng boses na tunog na tunog ikaw
Text prompt na tumutukoy sa mga katangian (edad, accent, kasarian, tono, taas ng boses, emosyon)
Fully AI-generated voice based on prompt.
Isang kathang-isip na boses o mga boses na may matinding karakter
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic na voice clone na sinanay gamit ang tunay mong boses at mga intonasyon. Ang mga fine-tune control ay nag-iiba depende sa serbisyo. Mahusay na opsyon para sa isang digital twin, ngunit kadalasang may karagdagang bayad.
A voice clone that sounds just like you
For the best voice quality, start with strong source audio. Here’s how to get a great recording:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Mag-record sa isang tahimik na lugar na walang ingay
• Magsalita nang malinaw na may natural na paghinto at bahagyang pagpapahayag ng emosyon
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Best Practices: Prompting Like A Pro
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Ang prompting ay isang makapangyarihang kasanayan para sa sinumang AI creator. Kapag pinagsama sa HeyGen, nagbubukas ang prompting ng napakaraming paraan para gumawa ng mga video na may malaking epekto, kung saan ang iyong imahinasyon lang ang tanging limitasyon! Maghanda nang mag-eksperimento at mag-iterate.
Tampok
Gamit
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Bigyang-buhay ang Photo Avatars
Paglikha ng Mga Custom Avatar (realistic o animated)
Creating Custom Voices
Pinakamahuhusay na Gawi sa Pagpo-prompt
Be Specific
Mas malinaw mong ilarawan kung ano ang gusto mo (tono, itsura, galaw, emosyon), mas mabuti nitong maitutugma ng AI ang iyong nais na kinalabasan.
Magsimula sa Istruktura
Gumamit ng pare-parehong istruktura: ano, sino, saan, paano. Nalalapat ito sa mga biswal, tono ng boses, at direksyon ng galaw.
Include Context & Intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Use Descriptive Language
Gumamit ng mga pang-uri na nagpapahayag ng damdamin, estilo, o linaw (hal., “kumpiyansa,” “minimalist,” “mataas ang enerhiya,” “kalma ang pacing”).
Ulitin at Pinuhin
Huwag kang makuntento sa unang subok mo. Maliit na pag-adjust sa prompt ay puwedeng magdulot ng napakalaking pagbuti ng resulta sa lahat ng uri ng media!
Maaaring bahagyang mag-iba ang pinakamahuhusay na paraan ng pag-prompt depende sa kung ano ang ginagawa mo
Suriin ang mga resource sa ibaba para mas malalim mong maunawaan ang bawat uri at masulit ang iyong mga prompt!
Step 5: Create and polish your scenes in AI Studio
Ngay handa na ang iyong script at avatar, oras na para buhayin ang iyong mensahe sa HeyGen AI Studio editor kung saan madali mong mako-customize, mapapaganda, at mapapakinis ang bawat bahagi ng iyong video—hindi mo kailangan ng kahit anong karanasan sa pag-e-edit!
- I-disenyo ang iyong mga eksena sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang Brand Kit o ang Templates na iyong inihanda sa Step 1.
- Reinforce your message with on-screen text or visuals and trigger them to appear/disappear with Animations.
- Browse HeyGen’s stock media library for high-quality b-roll video, royalty-free.
- Gamitin ang Premium Scene Transitions para bigyan ang iyong video ng makinis at propesyonal na dating.
- Add and customize Captions to make your videos more engaging and accessible.
- Isalin ang iyong mga video upang maabot ang mga mag-aaral, kasamahan, at audience sa buong mundo
Tip na Pro
Gumawa at mag-A/B test ng iba’t ibang bersyon ng iyong mga video para mapahusay ang performance, makapaghatid ng mas magagandang resulta, at mapataas ang conversions.
Best Practices: Adjust Pronunciation, Emotions, and Intonations
Kailangan mong maging eksakto ang tunog ng iyong avatar? Binibigyan ka ng HeyGen ng makapangyarihang mga tool para i-fine-tune ang mga voiceover para sa natural at eksaktong pagbigkas na parang totoong buhay.
Tampok
Function
Gamitin Ito Para sa
Magdagdag ng mga paghinto at ayusin ang pagbigkas ng mga partikular na salita direkta sa Script Panel
Mag-upload o mag-record ng audio na may tono, bilis, at bigkas na gusto mo, at hayaang ihatid ito ng kahit anong avatar gamit ang sarili nilang boses
Shape the emotion and tone of a script with the click of a button
Palawakin pa ang saklaw ng iyong Custom Voice sa pamamagitan ng pag-upload ng karagdagang mga recording na may iba’t ibang emosyonal na tono. Piliin ang pinakaangkop sa bawat sandali.
Gusto mo ba itong makita kung paano gumagana?
Mga Estratehiya para Palawakin ang Iyong Epekto
Whether you’re reaching new markets, testing what works, or tailoring content to different audiences, these advanced best practices and tools will help you scale your impact with precision.
Magtagumpay sa Buong Mundo gamit ang Pagsasalin
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled (i.e., brandname pronunciations, forcing or blocking translation for certain terms).
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Need some inspiration? Check out how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.
Suportahan ang Change Management gamit ang Flexible at Madaling I-update na Nilalaman
Change is constant and your learning materials need to keep pace. Whether you’re refreshing a full course module or updating a single training video, traditional content production with re-shooting and editing can turn even a small update into a major lift.
Sa HeyGen, ilang minuto lang ang pag-update ng mga video, hindi araw. Palitan ang mga script, i-edit ang text, baguhin ang visuals, at gumawa ng mga bagong bersyon sa ilang klik lang. Wala nang mga hadlang sa proseso. Mabilis at flexible na video na tumutulong sa mga learner mong makasabay sa bilis ng galaw ng iyong organisasyon. Alamin pa kung paano gamitin ang HeyGen para sa change management.
I-personalize sa Malaking Sukatan
Add a personal touch to your email campaigns, sales outreach, or customer support with Personalized Videos. By using dynamic elements, like the viewer’s name or details tailored to their interests, you can create a unique, more engaging experience for each person.
Integrate Personalized Videos directly into your workflow on HubSpot, Zapier, Make, Clay and more!
Interactive Avatar
Whether for sales, customer support, or education, Interactive Avatars turn one-way videos into dynamic, two-way conversations. It’s a powerful way to boost engagement, personalize experiences, and drive action.
Need some inspiration? Check out how getitAI increases ecommerce sales with live, personalized shopping experiences.
Gamit #1: Mga Kursong Pampag-aaral
Kung ikaw man ay pumapasok sa mga bagong merkado, sumusubok kung ano ang epektibo, o inaangkop ang content para sa iba’t ibang audience, makakatulong sa iyo ang mga advanced na best practice at tool na ito na palawakin ang iyong impact nang may eksaktong katumpakan.
Mga Kuwento at Halimbawa ng Customer
Happy Cats online educator scaled course creation with avatars
Napababa ni Kung Fu Kendra ang oras ng paggawa ng video at naabot ang mga pandaigdigang manonood
HeyGen Academy: AI Studio follow along video course
Perpekto Para sa
Educators, consultants, coaches, wellness professionals, product education
Mga Pinakamahusay na Gawi
Break content into bite-sized chunks
Keep each lesson short and focused, ideally 3 to 7 minutes, so it’s easier for your audience to follow, revisit, and retain.
Panatilihing malinaw at parang karaniwang usapan ang iyong script
Huwag lang magturo—makipag-ugnayan. Gamitin ang pang-araw-araw na wika, gawing mas simple ang mga teknikal na termino, at buhayin ang mga ideya sa pamamagitan ng mga kuwento o mga halimbawa sa totoong buhay.
Be intentional with visuals
Gumamit ng mga avatar presenter kasabay ng screen recordings, demos, o mga supporting graphic para gawing mas dynamic at mas madaling intindihin ang iyong content.
Add light interactivity
Hikayatin ang pakikilahok gamit ang maiikling pagsusuri ng kaalaman, mga tanong para sa pagninilay, o simpleng mga ehersisyo. Kahit isang tanong lang sa quiz ay makakatulong na mapahusay ang pag-alala.
Update easily as you grow
Use HeyGen to revise and refresh content based on feedback or product updates, no need to re-film everything from scratch.
Top Features
- Animations: add animated text or visuals to highlight key steps, reinforce learning, and keep viewers engaged.
- Templates: streamline creation and keep things consistent. Don’t forget you can customize HeyGen’s stock templates with your brand’s colors!
- Generate Looks: use text prompts to adapt your avatar instructor’s outfit, environment, or pose to fit the subject or audience
Pro tip
Kung kailangan ng iyong how-to video ng karagdagang visual tulad ng screen recordings, siguraduhing nakaayon ang mga ito sa iyong script. Magsimula sa pagsulat ng iyong script, pagkatapos ay gamitin ang preview button para patugtugin ang audio habang sabay mong nirerecord ang iyong screen kasabay ng narration para sa tamang timing.
Gamit Kaso #2: Mga Video Ad
Customer Stories & Examples
Pinalakas ng Ask The Agent ang tiwala para makakuha ng mas maraming bagong kliyente
Tinulungan ng AI video ang Crystal Ninja na ilunsad ang retail, e-commerce, edukasyon, at mga event
Ipinromote ng may-akdang si Jason Felts ang kanyang libro gamit ang mga avatar na video
Perfect For
marketing brands, businesses, or services
Mahuhusay na Gawain
- Keep videos short. Aim for under 60 seconds to hold attention and increase the chances your audience watches to the end.
- Unahin ang halaga.Ibahagi agad ang iyong pangunahing mensahe o benepisyo. Huwag nang hintayin pa ang dulo bago sabihin sa mga tao kung ano ang makukuha nila rito.
- Match the your message to your goal. Adjust the video’s style, length, and call to action based on where it’ll appear, whether it's an Instagram Reel, a website landing page, or a customer email.
- Unahin ang mobile.Karamihan sa mga tao ay manonood sa kanilang mga telepono, kaya panatilihing masikip ang framing, mabilis ang pacing, at madaling sundan ang mga visual.
- Gawing kapansin-pansin ang mga edit mo.Gumamit ng simpleng text animations, mga kuha ng produkto, o mga halimbawa mula sa customers para hindi maging maputla o parang static ang video mo.
- Test and improve over time.Try different versions of your hook, message, or CTA to see what drives the most clicks, calls, or sales, then do more of what works.
Mga Nangungunang Tampok
- Paglalagay ng Produkto: magdagdag ng mga pisikal na produkto sa iyong mga video sa isang click.
- Bumuo ng Mga Hitsura: Gawing mas dynamic ang iyong avatar sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang pose, kapaligiran, o kasuotan gamit lamang ang isang text prompt.
Tip ng eksperto
Here's a tried and true script structure from social media producer George “GG” Gossland of Favoured:
- Hook – Isang bagay na kakaiba o hindi inaasahan sa biswal.
- Problema – Anong mga hamon ang kinakaharap ng iyong manonood?
- Solusyon – Paano naaayos o nababawasan ng produkto o serbisyo ang mga hamong iyon?
- Mga USP – na kilala rin bilang “unique selling point.” Ipakita ang mga tampok na namumukod-tangi!
- CTA – Laging bigyan ang mga manonood ng susunod na dapat gawin.
Use Case #3: Social Influencer Video
Customer Stories & Examples
How martial arts instructor Kung Fu Kendra expanded her courses’ reach with multilingual social media promotion
Paano pinalakas ng Reply.io ang presensya ng kanilang CEO sa TikTok gamit ang kanyang HeyGen avatar
Pinalalago ng Favoured ang UGC content nang 6X gamit ang HeyGen para ma-unlock ang dami at kalidad
Perfect For
Mga negosyong umaangat dahil sa social proof, kabilang ang: mga negosyong nakabatay sa produkto (skincare, dekorasyon, atbp.), mga negosyong nakabatay sa serbisyo (real estate, mga coach, consultant), at mga niche o passion-based na negosyo (mga brand para sa alagang hayop, mga kumpanyang eco-conscious)
Mga Pinakamainam na Gawain
- Hook viewers fast. Aim to grab attention in the first 1-2 seconds with motion, bold text, or a compelling visual.
- Idisenyo para sa tahimik na autoplay. Gumamit ng mga caption, mga text overlay, at visual na pagkukuwento dahil maraming user ang nanonood nang walang tunog.
- Panatilihing maikli.Mas kaunti, mas mabuti. Targetin ang mas mababa sa 15–30 segundo sa TikTok, Instagram Reels, o YouTube Shorts. I-adjust ang bilis ng script gamit ang advanced voice settings.
- I-frame ito para sa feed.Gumamit ng vertical (9:16) o square na format depende sa platform. Iwasan ang landscape na orientation maliban na lang kung magpo-post ka sa YouTube.
- Lead with the “aha.” Highlight the transformation, benefit, or emotional payoff early, not just the product features.
- Make it look native. Use platform trends, faster-paced creator-style edits, or UGC avatars to blend into the feed.
Mga Nangungunang Tampok
- UGC avatar: mag-browse ng daan-daang AI-generated na stock avatar na may tunay na pakiramdam ng isang content creator.
- Mga caption: siguraduhin na naipaparating pa rin ang mensahe mo kahit naka-mute ang tunog.
Pro tip
Here’s a high-performing content structure used by top creators across TikTok, Reels and Shorts:
- Scroll-stopping visuals: open with bold text, motion or a surprising visual to halt the scroll
- Relatable moment: reflect a real pain point or “I’ve been there” situation to build an instant connection
- Pagbabago o gantimpala: ipakita ang halaga ng iyong produkto sa aktwal na paggamit
- Creator POV: use voiceover or on-screen text to narrate with a personal, authentic tone
- Simple CTA: make the next step obvious! (“Try this,” “watch more,” or “visit website.”)
