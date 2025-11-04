Si Julia McCoy ang CEO at tagapagtatag ng First Movers, isang learning at innovation platform na tumutulong sa mga negosyante at creator na mag-master ng mga AI tool para mapalago ang kanilang mga negosyo. Bilang isang matagal nang content strategist, author, at educator, binuo ni Julia ang kanyang kumpanya sa pagiging consistent—walang tigil sa pag-publish, pagsasalita, at pagtuturo. Pero noong unang bahagi ng 2025, biglang huminto ang ritmo na iyon.
After a sudden and severe health crash, Julia could no longer film, record, or even sit upright for long periods. “It was the scariest time of my life,” Julia said. “I went from hiking one day to being in the hospital that night turning blue. I couldn’t lift my arms. I couldn’t breathe.” Months of tests and misdiagnoses followed. Doctors couldn’t explain her symptoms. “If I didn’t have my clone and my avatar,” Julia reflected, “I wouldn’t have been able to talk to my audience at all.”
Nakasalalay sa personal niyang presensya ang negosyo niya. Kailangan niyang manatiling nakikita, patuloy na mapagsilbihan ang kanyang komunidad, at mapatakbong maayos ang First Movers nang hindi na kailangang pagdaanan ang pisikal na hirap ng paggawa ng mga video. Doon siya nagpasya na gumamit ng HeyGen para gumawa ng makatotohanang digital na kopya ng sarili niya.
Exploring AI to overcome physical and creative barriers
Before adopting HeyGen, Julia’s business relied entirely on live video. She filmed every tutorial, webinar, and course herself, managing everything from makeup and camera setup to editing. “It was fun,” Julia said. “But from a practical and financial point of view, it was a huge amount of work. One ten‑minute video could take days.”
Even before her illness, that process was unsustainable. “I’m an entrepreneur. I want to move fast. I’d have an idea for a video and want it done yesterday,” Julia said. “But the process always slowed me down.”
Nang dumating ang krisis sa kalusugan niya, kinailangang baguhin ang buong modelo. Hindi na siya pisikal na kayang mag-shoot o magbiyahe. “Sa tuwing uupo ako para magsalita, pakiramdam ko parang napupunit ang mga laman-loob ko,” sabi ni Julia. “Kailangan kong tipirin ang lakas ko at mamili kung mag-aayos ba ako ng buhok o magre-record ng video.”
Doon nagsimulang mag-eksperimento si Julia gamit ang AI. Sinimulan niyang subukan ang mga AI voice at avatar tool, sinusuri kung hanggang saan niya kayang gayahin ang presensya niya sa camera nang hindi nawawala ang pagiging totoo. “Hindi na lang basta tool ang clone ko,” sabi ni Julia. “Ito ang naging lifeline ko.”
Building a digital twin to create without limits
Pinagsama ni Julia ang custom avatar builder ng HeyGen sa ElevenLabs para sa propesyonal na voice cloning, ginugol ang mahigit 25 oras sa pagperpekto ng data para matiyak na mukhang at tunog totoong-totoo ang kanyang digital na sarili.
“Ang pinakamahalagang bagay ay ang training data,” sabi ni Julia. “Malinis, pare-parehong audio. Walang biglaang putol. Iisang mikropono lang mula umpisa hanggang dulo. Literal mong itinuturo sa AI kung sino ka.”
Gamit ang sarili niyang mga high‑quality na video at studio footage, gumawa si Julia ng avatar na kayang mag-deliver ng full‑length na YouTube content. Pinangasiwaan ng HeyGen ang mga ekspresyon sa mukha, galaw, at pagbigkas ng bibig habang ang Eleven Labs naman ang nagbigay ng tuluy-tuloy at emosyonal na eksaktong boses.
Nang subukan niya ang una niyang cloned na video, nagulat siya sa naging resulta. “Nag-publish ako ng video na may clone ko sa loob at iyon ang nagkaroon ng pinakamaraming engagement sa lahat ng na-release ko,” sabi ni Julia. Ang video na pinamagatang “03 Just Broke the AI Ceiling” ay nakakuha ng 3.8x na mas mataas na views, 7.8% na clickthrough rate, at average view duration na walong minuto, na mas mataas nang malaki kaysa sa dati niyang mga benchmark.
That success gave her confidence to double down. In a single three‑day sprint, Julia produced six videos. Before, that volume would’ve taken weeks. “For the first time in 12 years of marketing, this became manageable. I could write, direct, and publish without burning out,” Julia said.
Sa likod ng kamera, umaasa pa rin si Julia sa human team niya para sa pag-edit at creative polish. “Nasa Pilipinas ang producer ko,” sabi ni Julia. “Mano-mano niyang ina-edit ang lahat. Iyong human touch na ’yon ang talagang nagdadala ng extra galing.” Pero si HeyGen ang humawak ng mabibigat na gawain, kaya nakapagpokus siya sa research, pagsusulat, at strategy.
“Cloning yourself is freedom from work,” Julia said. “It’s freedom from the grind. Now I can rest, recharge, and still create.”
Reclaiming time, health, and impact through HeyGen
Mula nang gamitin niya ang HeyGen, nabago ni Julia hindi lang ang paraan niya ng pagtatrabaho, kundi pati ang buong relasyon niya sa trabaho.
Results
- 3.8x na mas mataas na engagement sa video: Ang clone‑driven na video ni Julia ay mas mahusay kaysa sa lahat ng naunang uploads, na may 7.8% CTR at 8‑minutong average na oras ng panonood.
- 6 na video sa loob ng 3 araw: Isang bagong rekord sa dami ng nagawang content, posible dahil sa cloning.
- Sustained business continuity during illness: HeyGen allowed Julia to maintain audience connection and revenue even while working only 30 minutes a day.
Beyond the data, the emotional impact was profound. “This clone saved my business, but more importantly, it saved me,” Julia said. “I could rest, heal, and still show up for my audience.”
She now teaches these methods inside First Movers Labs, helping entrepreneurs build their own AI‑driven workflows. “I want more people to know how to do this,” Julia said. “You can dial in a clone so good no one knows the difference, but it still has a human touch. That’s the key.”
Ngayon, tinatawag ni Julia ang HeyGen bilang pinakamahalagang kasangkapan sa kanyang karera. “May panahon bago ang HeyGen at may panahon pagkatapos ng HeyGen,” sabi ni Julia. “Ito ang pinakamalaking game‑changer na nakita ko kailanman.”
