AI Video Podcast Generator App
Gumawa ng propesyonal na two-speaker AI video podcasts direkta mula sa isang topic o script gamit ang HeyGen. Lumikha ng mga nakakaengganyong usapang parang podcast kasama ang makatotohanang AI hosts, kumpleto sa natural na diyalogo, expresibong pag-deliver, at pulidong visuals. Walang kailangang recording equipment, walang pag-schedule ng guests, at walang post-production editing na kailangan.
Mga tampok ng AI video podcast
Paglikha ng podcast mula sa paksa sa loob lamang ng ilang minuto
Gawing isang maayos na two-speaker podcast discussion ang kahit anong paksa sa pamamagitan ng paglalagay ng topic o pag-paste ng script. Ang AI ng HeyGen ang magsusulat ng dialogue, mag-a-assign ng mga role ng speaker, at gagawa ng kumpletong podcast-style na video na may natural na palitan ng usapan. Ang final na output ay ginagaya ang pacing at daloy ng isang produced talk show, kung saan bawat host ay may kanya-kanyang pananaw na ibinibigay. Gumagana ito bilang isang kumpletong text to video na pipeline, kaya makakakuha ka ng handa-nang-i-share na podcast nang hindi humahawak ng mikropono o nagbo-book ng kahit isang guest.
Dalawang AI host na magkausap na parang natural na usapan
Bawat podcast ay may dalawang AI speaker na may kanya-kanyang boses, paraan ng pagsasalita, at natural na palitan ng usapan. Pinapantay ng HeyGen ang palitan ng mga linya, paghinto, at reaksyon para maging parang totoong usapan at hindi mukhang binabasa lang sa script. Tumutugon ang mga host sa isa’t isa na may makatotohanang intonasyon at diin, gamit ang advanced na AI lip sync technology na tumutugma sa bawat salita sa eksaktong galaw ng bibig. Ang resulta ay isang podcast na kasing-engaging ng live recording, kahit walang kailangang humarap sa camera.
Kontrol sa script at pagpapasadya ng paksa
Magsimula sa isang paksa at hayaang gumawa si HeyGen ng buong usapan, o i-paste ang sarili mong script para makontrol ang bawat linya ng diyalogo. I-edit kung sino ang nagsasalita, ayusin ang tono, pinuhin ang mga talking point, at baguhin ang daloy gamit ang isang malinis naAI video editorna interface. Magdagdag ng kontekstong sumusuporta tulad ng mga istatistika, quote, o mga sanggunian sa produkto para hubugin ang usapan ayon sa mga layunin mo. Angvideo script generatoray tumutulong sa iyong gumawa o magpino ng mga script na maisasalin sa kapana-panabik na podcast na diyalogo.
Multilingguwal na produksyon ng podcast
Gumawa ng parehong episode ng podcast sa mahigit 175 na wika at diyalekto nang hindi na kailangang mag-re-record o mag-sulat muli ng script. Ang video translator ng HeyGen ay pinapanatili ang natatanging boses ng bawat host habang iniaangkop ang diyalogo sa bagong wika na may eksaktong lip-sync. Maabot ang mga global na audience sa pamamagitan ng pag-localize ng isang episode lang sa dose-dosenang merkado sa iisang session. Partikular itong epektibo para sa mga team na naglalathala ng thought leadership content sa iba’t ibang bansa o gumagawa ng training video na kailangang tumugma at maka-relate sa iba’t ibang rehiyon.
Studio-quality na visual at audio output
Ang bawat AI video podcast ay nirerecord sa HD o 4K na may propesyonal na ilaw, framing, at komposisyon. Pinapayagan ka ng mga background environment, color theme, at layout options na itugma ang iyong brand identity o content category. Ang audio output ay may balanseng level, malinaw na paghihiwalay ng boses ng bawat speaker, at opsyonal na background music. Ang kalidad ng produksyon ay maihahambing sa isang kumpletong podcast studio, na naihahatid sa pamamagitan ng parehong AI video generator engine na nagpapatakbo sa enterprise‑grade video platform ng HeyGen.
Mga gamit
Pamumunong kaisipan at ekspertong komentaryo
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI video podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Content marketing at pagkukuwento ng brand
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI video podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Pagsasanay ng empleyado at pagbabahagi ng kaalaman
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI video podcast, convert internal documentation or PDF to video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Nilalaman pang-edukasyon at mga online na kurso
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI video podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's course builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
Mga clip sa social media at maiikling content
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI video podcast, generate full episodes and extract highlights using the clip generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Paglulunsad ng produkto at pag-anunsyo ng mga bagong feature
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI video podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
Paano ito gumagana
Gumawa ng iyong AI video podcast sa apat na hakbang—mula sa paksa o script hanggang sa makinis at handang‑i‑share na episode ng podcast.
Ilagay ang iyong paksa
Mag-type ng topic, i-paste ang script, o magbigay ng maikling brief. Susuriin ng HeyGen ang iyong input at ihahanda ang istruktura ng podcast, mga role ng speaker, at daloy ng usapan.
I-customize ang mga host
Pumili ng mga AI host, i-adjust ang mga estilo ng boses, at piliin ang visual na setting. I-configure ang personalidad ng mga speaker at ang tono ng talakayan para tumugma sa iyong brand o mga layunin sa content.
Suriin at pagandahin
I-preview ang nabuo na podcast na diyalogo. I-edit ang mga linya, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga segment, baguhin ang pacing, o magdagdag ng konteksto direkta sa editor bago i-render.
Gumawa at ibahagi
I-render ang final na podcast video. Sinasabay-sabay ng HeyGen ang diyalogo, visuals, at audio para maging isang pulidong episode na handa nang i-download, i-publish, o i-embed.
Mga Madalas Itanong
Ano ang AI video podcast at paano ito gumagana?
Ang AI video podcast ay isang ganap na ginawang podcast-style na video kung saan dalawang AI host ang nag-uusap tungkol sa paksang ibibigay mo. Maglalagay ka lang ng paksa o magpa-paste ng script, at si HeyGen na ang gagawa ng diyalogo, magtatakda ng mga role ng speaker, magsi-synchronize ng visuals at boses, at magre-render ng kumpletong video episode. Walang totoong host, walang recording sessions, at walang kailangang editing software.
Magmumukha bang totoong usapan sa pagitan ng dalawang tao ang AI podcast?
Oo. Gumagawa ang HeyGen ng natural na palitan ng usapan, may iba-ibang intonasyon, at makatotohanang paghinto sa pagitan ng mga nagsasalita para umagos ang diyalogo na parang totoong pag-uusap. Bawat host ay may natatanging boses at paraan ng pag-deliver, at gumagamit ang sistema ng advanced na lip-sync technology para itugma ang bawat salita sa eksaktong galaw ng mukha, kaya naiiwasan ang tunog na parang robot na karaniwan sa synthesized speech.
Maaari ko bang kontrolin kung ano ang sasabihin ng AI hosts o kailangan ko bang tanggapin na lang ang awtomatikong ginawang script?
Ikaw ang may buong kontrol. Maaari kang maglagay ng paksa at hayaan si HeyGen na bumuo ng buong usapan, o i-paste ang sarili mong script para ikaw ang magtakda ng bawat linya. Sa editor, puwede mong ayusin ang bawat linya ng nagsasalita, baguhin ang pagkakasunod-sunod ng mga bahagi, i-adjust ang tono, at maglagay ng mga partikular na talking points o datos bago i-render.
Gaano kahaba ang puwedeng maging isang AI video podcast episode?
Ang haba ng episode ay nakadepende sa iyong plano. Ang mga libreng account ay makakagawa ng mas maiikling podcast clip para masubukan ang format. Sa mga bayad na plano, maa-unlock mo ang mas mahahabang episode na angkop para sa full-length na podcast content, na may oras ng pag-render na sinusukat sa minuto kahit gaano pa ito katagal.
Maaari ba akong gumawa ng AI video podcast sa ibang mga wika bukod sa English?
Oo naman. Sinusuportahan ng HeyGen ang mahigit 175 na wika at diyalekto. Maaari mong i-generate ang podcast sa isang wika at pagkatapos ay i-localize ito sa iba pang mga wika habang pinapanatili ang boses, tono, at eksaktong lip-sync ng bawat host. Dahil dito, praktikal na i-publish ang parehong episode sa iba’t ibang global markets nang hindi na kailangang mag-re-record.
Paano naiiba ang isang AI video podcast kumpara sa pagre-record ng tradisyonal na podcast?
Ang tradisyonal na podcast ay nangangailangan ng pag-schedule ng mga guest, pag-book ng oras sa studio, pagbili ng audio at video equipment, at paggugol ng maraming oras sa post-production editing. Tinatanggal ng isang AI video podcast ang lahat ng mga hakbang na iyon. Mula sa paksa hanggang sa tapos na episode, ilang minuto na lang ang kailangan sa mas mababang gastos, habang napapanatili ang kalidad ng produksyon na maihahambing sa isang propesyonal na studio setup.
Libre bang gamitin ang AI video podcast ng HeyGen?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng AI video podcast content at subukan ang mga pangunahing feature nang hindi kailangan ng credit card. Ang mga paid plan na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay nagbubukas ng mas mahahabang episode, mas maraming voice option, mas mataas na resolution ng exports, at access sa kumpletong library ng AI hosts at visual styles.
Maaari ko bang gamitin ang AI video podcasts para sa aking YouTube channel o social media?
Oo. Ang output ay isang karaniwang video file na maaari mong i-upload direkta sa YouTube, i-embed sa iyong website, o ipamahagi sa iba’t ibang social platforms. Maaari ka ring gumawa ng YouTube Shorts o mga vertical clip mula sa episode ng iyong podcast para sa mga platform tulad ng TikTok, Instagram Reels, at LinkedIn.
Anong mga paksa ang pinakamainam para sa AI video podcasts?
Anumang paksa na mas epektibo sa usapan o talakayan ay mahusay gumana: mga trend sa industriya, walkthrough ng produkto, komentaryo sa balita, mga how-to guide, Q&A na parang panayam, at malalalim na educational na paliwanag. Ginagawa ng two-speaker na format na mas madaling maunawaan ang mabibigat o teknikal na paksa sa pamamagitan ng paghimay ng impormasyon sa natural na palitan ng tanong at sagot.
Maaari ko bang i-brand ang AI video podcast gamit ang visual identity ng aking kumpanya?
Oo. Maaari mong i-customize ang mga background, scheme ng kulay, at visual na layout para umayon sa brand guidelines mo. Kapag pinagsama ito sa pare-parehong pagpili ng host at istilo ng boses, makakagawa ka ng branded na serye ng podcast na may pare-parehong itsura at tono sa bawat episode.
