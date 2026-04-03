AI Video Upscaler App para sa 4K na Kalidad
I-upscale ang kahit anong video sa 4K gamit ang diffusion-based AI na direktang naka-built in sa HeyGen Apps. Pumili sa pagitan ng Standard at Precise na mga engine, mag-output sa 1080p o 4K, i-adjust ang frame rate hanggang 120fps, at mag-upload ng MP4, MOV, o WEBM na mga file. Bawat conversion ay nagkakahalaga ng 10 premium credits.
Mga tampok ng AI video upscaler
Mga karaniwang at tumpak na upscale engine
Dalawang engine ang tumutugon sa magkaibang pangangailangan. Ang Standard ay nagbibigay ng mabilis at malinis na pag-upscale para sa mga high-volume na workflow kung saan mahalaga ang bilis. Ang Precise ay nagpapatakbo ng diffusion-based na modelo na muling binubuo ang pinong detalye, natural na tekstura ng mukha, nababasang teksto, at makatotohanang tela at dahon sa antas ng pixel. Ang Precise ang nagbibigay ng pinakamataas na fidelity na output para sa mga final deliverable, gawa para sa kliyente, at content na pinapanood sa malalaking screen. Maaari kang magpalit ng engine sa anumang proyekto nang hindi muling nag-a-upload. Ipares ang na-upscale mong output sa anumang AI video generator na workflow at mananatiling malinaw ang final render sa anumang layo ng panonood.
1080p at 4K na resolusyon ng output
Piliin ang target na resolution bago magproseso. Tumatanggap ang AI model ng footage sa kahit anong panimulang resolution mula 360p pataas at ina-upscale ito sa 1080p o 4K. Inaangkop ng Precise engine ang tindi ng reconstruction batay sa kalidad ng input, na mas pinapalakas ang pagbuo ng detalye para sa mas mababang resolution at mas banayad na refinement naman para sa footage na malapit na sa target. Ida-download ang output na handa na para i-publish, i-embed, o i-archive nang hindi na kailangan ng karagdagang encoding step. Gamitin ito pagkatapos ng isangtext to videorender para maiangat ang AI-generated na content sa broadcast resolution.
Kontrol sa frame rate hanggang 120fps
Itakda ang output frame rate sa Original, 30, 60, 90, o 120fps. Gumagamit ang AI frame interpolation ng makinis at natural na mga pagitan na frame para gawing mas fluid ang dating sabog-sabog na footage, maging malinis ang mga action sequence, at magmukhang cinematic ang slow-motion na content. Ang mas mataas na frame rate na ipinares sa 4K resolution ay nagbibigay ng output na premium ang dating sa mga monitor, projector, at malalaking display. I-apply ang frame rate boost para pakinisin ang AI video editor exports o bigyan ng mas pulidong playback ang mga AI-generated na clip.
Pinagsamang pag-alis ng ingay at pagwawasto ng aliasing
Ang Precise engine ay nag-aalis ng ingay, nag-aalis ng aliasing, at nagpapatalas sa iisang upscale pass. Ang grain, chroma noise, compression banding, jagged edges, at staircase artifacts ay inaayos frame by frame nang hindi na kailangan ng hiwalay na processing step. Nakikilala ng model ang tunay na texture kumpara sa ingay, kaya nananatiling natural ang balat, malinaw ang text, at malinis ang mga gilid. Hindi na kailangan ng karagdagang filters o plugins. I-run ang output sa isangsubtitle generatorat magiging maayos ang pagkakapatong ng iyong overlays sa mga frame na walang artifacts.
Pansamantalang pagkakapare-pareho sa lahat ng frame
Ang pag-upscale ng bawat frame nang paisa-isa ay nagdudulot ng shimmer, flicker, at gumagapang na artifacts habang pinapatugtog ang video. Sinusuri ng AI model ang galaw at daloy ng detalye sa pagitan ng mga frame para mapanatili ang ganap na temporal consistency. Nanatiling matatag ang mga gumagalaw na bagay, malilinis ang patag na background nang walang banding flicker, at pare-pareho ang kulay mula unang frame hanggang huli. Kapag pinagsama sa frame interpolation, nagreresulta ito sa makinis, walang-flicker na playback sa anumang resolution at frame rate para sa content gaya ng product demo video na mga deliverable.
Mga gamit
I-upscale ang GenAI video mula 720p hanggang 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Ibalik ang lumang VHS, miniDV, at 8mm na mga video
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Gawing makinis ang putol-putol na footage sa 60 o 120fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Pahusayin ang kalidad ng webcam at screen recordings
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Linisin ang madilim at maingay na footage
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
I-upscale ang isinalin o dinub na video
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Paano ito gumagana
Mag-upload ng video, i-configure ang engine, resolution, at frame rate, tapos i-render ito sa 4K output. Walang kailangang software, GPU, o editing skills.
I-upload ang iyong video
I-drag ang MP4, MOV, o WEBM file sa uploader o i-click ang Choose file. Tinatanggap ang lahat ng input resolutions.
Piliin ang engine at mga setting
Pumili sa Standard o Precise. Itakda ang output sa 1080p o 4K. Itakda ang frame rate sa Original, 30, 60, 90, o 120fps.
Hayaan ang AI na pagandahin ang bawat frame
Inaayos ng AI ang ingay, pinapatalas, at ina-upscale ang bawat frame—awtomatikong nire-reconstruct ang detalye, tekstura, at linaw.
I-download at i-publish
Makukuha mo na ang na-enhance na video na handa nang gamitin. Walang karagdagang encoding, walang editing — i-publish mo na lang.
Mga Madalas Itanong
Ano ang Precise upscale engine at paano ito gumagana?
Ang Precise engine ay pinapagana ng Topaz Labs Starlight Precise 2.5, isang diffusion-based na upscaling model na sinanay gamit ang milyun-milyong video frames. Ibinabalik nito ang pinong tekstura, natural na detalye ng mukha, istruktura ng tela, at malinaw na nababasang teksto sa antas ng pixel. Hindi tulad ng karaniwang interpolation na basta lang ini-stretch ang mga pixel, ang diffusion model ay lumilikha ng makatotohanang bagong detalye batay sa konteksto ng eksena, kaya ang kalalabasan ay mukhang orihinal na kinunan sa mas mataas na resolusyon.
Ano ang pagkakaiba ng Standard at Precise na mga engine?
Ang Standard ay nagbibigay ng mabilis at malinis na pagtaas ng resolusyon na angkop para sa mga high-volume na workflow kung saan mas mahalaga ang bilis kaysa sa per-pixel na detalye. Ang Precise naman ay nagpapatakbo ng diffusion-based na modelo para sa pinakamataas na antas ng detalye sa rekonstruksiyon. Inirerekomenda ang Precise para sa mga final deliverable, content para sa kliyente, at anumang panoorin sa malalaking display. Ang Standard ay mainam para sa mga draft, internal review, at batch processing.
Maa-upscale ko ba ang AI-generated na video mula sa Sora, Kling, o Veo?
Oo. Ang Precise engine ay partikular na in-optimize para sa generative AI footage, na karaniwang may bahagyang softness, aliasing, at hindi pantay na mga frame na lalo pang pinalalala ng karaniwang upscaling. Inaayos nito ang mga pattern na ito habang pinapanatili ang orihinal na creative intent, na dinadala ang script to video na output at prompt-based na mga generation sa malinis, parang native na 4K.
Anong mga format ng video at input resolution ang sinusuportahan?
Tumatanggap ang upscaler ng mga MP4, MOV, at WEBM file sa anumang input resolution mula 360p pataas. Maaari mong itakda ang output sa 1080p o 4K. Inaangkop ng AI model ang tindi ng reconstruction batay sa panimulang kalidad, nagbibigay ng mas malakas na enhancement sa mga low‑resolution na source at mas banayad na refinement sa footage na mas malapit na sa target.
Paano gumagana ang pag-aayos ng frame rate?
Pipili ka ng Original, 30, 60, 90, o 120fps bilang output frame rate. Sinusuri ng AI frame interpolation ang galaw sa pagitan ng mga existing na frame at gumagawa ng mga smooth na frame sa gitna. Para sa social content, maayos na gumagana ang 30 o 60fps. Para sa action-heavy, cinematic, o large-screen na content, nagbibigay ang 90 o 120fps ng kapansin-pansing mas makinis na galaw.
Awtomatikong inaalis ba ng upscaler ang ingay at mga compression artifact?
Oo. Ang Precise engine ay nagsasagawa ng denoising, de-aliasing, at pagtanggal ng artifacts bilang pinagsamang bahagi ng upscale pass. Nakikilala nito ang tunay na texture kumpara sa grain, chroma noise, at compression banding, at inaalis ang mga hindi kanais-nais na elemento habang pinananatiling malinaw ang mga gilid at detalye. Hindi na kailangan ng hiwalay na denoise step o plugin.
Magkano ang bawat upscale conversion?
Bawat conversion ay nagkakahalaga ng 10 premium credits (GenCredits) mula sa inyong shared credit pool. Makikita ang iyong balanse sa timeline sa HeyGen editor. Ang mga paid plan na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay may kasamang premium credits para sa upscaling kasama ng mga feature tulad ng AI voice cloning at face swap.
Maa-preview ko ba ang upscale bago gumastos ng credits?
Oo. Nagpo-proseso muna ang upscaler ng maikling preview gamit ang napili mong engine, resolusyon, at frame rate bago ka mag‑commit. Pwede mong baguhin ang mga setting at ikumpara ang input at output hanggang umabot sa pamantayan mo ang resulta. Ibabawas lang ang 10 credits kapag kinumpirma mo na ang full render.
Pwede ko bang i-upscale ang mga video pagkatapos itong isalin o i-dub?
Oo. Ang mga video na dumaan sa tagasalin ng video o AI lip sync na pipeline ay nababawasan ang kalidad dahil sa muling pag-encode. Ang pagdaan ng na-localize na file sa upscaler ay nagbabalik ng talas at tinitiyak na tumutugma ang bawat bersyon ng wika sa orihinal. Bawat variant ay nagkakahalaga ng 10 credits.
Kailangan ko bang mag-install ng software o magkaroon ng malakas na GPU?
Hindi. Ang upscaler ay tumatakbo nang buo sa browser sa pamamagitan ng HeyGen Apps. Lahat ng rendering ay pinoproseso ng mga cloud-based GPU. Wala kang kailangang i-install, walang partikular na system requirements, at hindi kailangan ng lokal na GPU. I-upload lang ang iyong MP4, MOV, o WEBM, i-configure ang mga setting, i-preview, at ang cloud na ang bahala sa lahat ng rendering.
