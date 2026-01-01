AI Product Placement Video App
Gumawa ng propesyonal na AI product placement na video content diretso mula sa isang product photo gamit ang HeyGen. Mag-upload lang ng isang larawan ng iyong produkto at awtomatikong lumikha ng makinis na video ads na may realistic na mga environment, dynamic na camera angles, at mga eksenang nagbibigay-konteksto para maipakita ang produkto mo habang ginagamit. Walang kailangang shooting, crew, o pag-upa ng studio. Mula sa isang product photo, makakagawa ka ng handa-nang-i-share na video ad sa loob lang ng ilang minuto, handa para sa anumang platform o campaign.
Mga Tampok ng AI Product Placement Video
Realistikong AI na Pagbuo ng Eksena mula sa mga Larawan
Mag-upload ng larawan ng produkto at awtomatikong gagawa si HeyGen ng makatotohanang mga eksena na inilalagay ang iyong item sa propesyonal at kontekstuwal na angkop na mga kapaligiran. Kung ang produkto mo man ay para sa kitchen counter, office desk, o outdoor patio, ang AI video generator ang siyang bumubuo ng eksena sa paligid nito. Bawat eksena ay dinisenyo na may tamang ilaw, anino, at lalim ng espasyo para magmukhang natural na bahagi ang produkto at hindi lang idinikit. Maaari mong i-adjust ang konteksto ng eksena, mga tekstura ng surface, at mga ambient detail bago mag-render para matiyak na ang bawat frame ay tugma sa aesthetic ng iyong brand at sa mga layunin ng kampanya mo.
Multi-Angle at Dynamic na Kontrol ng Kamera
Kontrolin kung paano ipinapakita ang iyong produkto gamit ang iba’t ibang camera angles, smooth na pag-pan, at cinematic na pag-zoom. Nirere-render ng HeyGen ang bawat product placement na may galaw na ginagaya ang propesyonal na studio footage, kaya nagmumukhang makinis at high-production ang iyong video ads. Pumili mula sa close-up detail shots, 360-degree reveals, o lifestyle-oriented na malalawak na anggulo. Karaniwan, ang ganitong antas ng visual control ay posible lang sa tulong ng isang buong camera crew, pero dito nagsisimula lang ito sa isangimage to videoupload. Pagsamahin ang iba’t ibang anggulo sa iba’t ibang eksena para makabuo ng isang kumpletongproduct videona kuwento nang hindi man lang humahawak ng camera.
AI Voiceover at Multilingual na Pagkukuwento
Magdagdag ng propesyonal na narasyon sa iyong mga product placement video sa mahigit 175 na wika at diyalekto. Sumulat o mag-paste ng script na naglalarawan sa mga katangian ng iyong produkto, at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng natural na tunog na voiceover na naka-sabay sa visual timeline. Gamitin ang AI voice cloning para mag-narrate gamit ang sariling boses ng iyong brand o pumili mula sa mahigit 300 na built-in na boses. Para sa mga global campaign, isalin ang buong video gamit ang tumpak na AI lip sync at lokal na audio gamit ang video translator. Ang isang product video ay nagiging global asset sa loob lamang ng isang hapon.
Maramihang Produksyon ng Video para sa mga Ad Campaign
Palawakin ang paggawa mo ng product ads nang hindi pinalalaki ang budget. Gumawa ng dose-dosenang variation mula sa iisang product photo sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga eksena, anggulo, format, at istilo ng narasyon. Gumawa ng vertical cuts para sa TikTok, square formats para sa Instagram, at widescreen versions para sa YouTube mula sa iisang session. HeyGen's AI ad maker na workflow ang bahala sa mabilis na pag-iterate para makapag A/B test ka ng iba’t ibang creative sa iba’t ibang platform. I-partner ang product placement sa text to video na scripting para makagawa ng kumpletong ad campaigns sa maliit na bahagi lang ng tradisyonal na gastos.
Mga Template at Pag-customize na Tugma sa Brand
Panatilihin ang visual na konsistensi sa bawat product placement video gamit ang nako-customize na templates, color palettes, at branded overlays. I-set mo nang isang beses ang iyong logo, fonts, intro at outro sequences, at i-apply ang mga ito sa lahat ng renders. Ang AI video editor ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyong i-fine-tune ang backgrounds, magdagdag ng captions gamit ang subtitle generator, mag-overlay ng impormasyon sa presyo, at maglagay ng call-to-action cards direkta sa loob ng editor. Bawat output ay tumutugma sa iyong brand guidelines nang hindi nangangailangan ng designer o post-production specialist.
Mga Gamit
Mga Ad ng Produktong E-Commerce
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
Mga Kampanya ng Produkto sa Social Media
Need consistent product content for Instagram, TikTok, and YouTube? Generate platform-optimized clips with different angles and aspect ratios from a single photo, creating a steady pipeline of AI social media content that keeps your feed active.
Mga Anunsyo sa Paglulunsad ng Produkto
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
Marketplace at Mga Retail Listing
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
UGC na Nilalaman ng Produkto na Parang Influencer
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
Pandaigdigang Pag-aanunsyo ng Produkto
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
Paano Ito Gumagana
Gumawa ng AI product placement video ads sa apat na malinaw na hakbang—mula sa simpleng larawan ng produkto hanggang sa makinis, handa‑na‑sa‑platform na video ad.
I-upload ang larawan ng iyong produkto
Pumili ng de-kalidad na larawan ng iyong produkto. Susuriin ni HeyGen ang imahe, tutukuyin ang outline ng produkto, at ihahanda ito para sa paglalagay sa eksena na may malinis na gilid at tamang proporsyon.
Pumili ng eksena at istilo
Mag-browse ng mga environment template o ilarawan ang setting na gusto mo. Pumili ng mga camera angle, mood ng ilaw, at aspect ratio na babagay sa iyong campaign at target na platform.
Idagdag ang script at narasyon
Isulat o i-paste ang voiceover script na naglalarawan ng mga tampok at benepisyo ng produkto. Pumili ng boses, wika, at pacing. Awtomatikong isinasabay ng HeyGen ang narasyon sa visual timeline.
Gumawa at i-export ang iyong video
Ire-render ng HeyGen ang panghuling product placement video na may naka-synchronize na visuals, galaw, narasyon, at branding. I-download ito sa HD o 4K, o direktang i-share sa iyong ad platforms.
Mga Madalas Itanong
Ano ang AI product placement na video at paano ito gumagana?
Ang AI product placement video ay isang video ad kung saan ang produkto mo ay digital na inilalagay sa isang makatotohanang eksenang ginawa ng AI, sa halip na aktuwal na kunan sa studio. Ia-upload mo ang larawan ng produkto, gagawa ang AI ng HeyGen ng isang kapaligiran sa paligid nito na may tamang ilaw at lalim, magdadagdag ng galaw at narasyon, at magre-render ng tapos na video. Ang kalalabasan ay mukhang propesyonal na kinunang product ad kahit walang pisikal na produksyon.
Magmumukha bang makatotohanan ang produkto o halatang pinagpatong lang sa video?
Ang rendering engine ng HeyGen ay tumutugma sa direksyon ng ilaw, pagkakalagay ng anino, mga repleksyon sa ibabaw, at sukat ng espasyo ayon sa ginagawang environment. Ang mga produkto ay iniintegrate sa mga eksena sa antas ng pixel, hindi lang basta ipinapatong sa ibabaw. Idinisenyo ang output para pumasa sa quality threshold ng mga paid ad platform at mga product listing page kung saan inaasahan ng mga manonood ang makinis, parang studio na kalidad ng visuals.
Maaari ba akong gumawa ng product placement videos para sa mga item na hindi ko pa pisikal na natatanggap?
Oo. Kailangan mo lang ng isang larawan ng produkto, na puwedeng manggaling sa isang render, sample image mula sa manufacturer, o 3D mockup. Dahil dito, napaka-kapaki-pakinabang ng AI product placement video para sa mga pre-launch campaign, crowdfunding promotions, at mga product announcement kung saan wala pang pisikal na inventory para sa tradisyunal na shoot.
Ilang video variations ang maaari kong gawin mula sa isang product photo lang?
Walang nakatakdang limitasyon. Maaari kang gumawa ng dose-dosenang bersyon sa pamamagitan ng pagbabago ng scene environment, camera angle, wika ng narasyon, aspect ratio, at visual style. Dahil dito, praktikal na gumawa ng kumpletong set ng ad creatives para sa A/B testing sa iba’t ibang platform gamit lang ang isang product image, lahat sa loob ng iisang session.
Maaari ba akong magdagdag ng voiceover narration sa iba’t ibang wika para sa mga international na campaign?
Oo. Isulat mo lang ang iyong script isang beses at awtomatikong gagawa ang HeyGen ng narasyon sa mahigit 175 na wika at diyalekto na may natural na pacing at bigkas. Maaari mo ring i-clone ang isang partikular na brand voice at gamitin ito sa lahat ng bersyon sa iba’t ibang wika. Kapag pinagsama sa lokal na mga caption, ang isang product placement video ay nagiging kumpletong global advertising asset nang hindi na kailangang mag-re-record o mag-re-film ng kahit ano.
Paano ikinukumpara ang AI product placement sa pag-hire ng studio para sa mga product video shoot?
Ang tradisyonal na pag-shoot ng product video ay nangangailangan ng pag-upa ng studio, pag-hire ng photographer at crew, paghanap ng props at set design, pagkuha ng iba’t ibang anggulo, at pag-edit sa post-production. Karaniwan, umaabot ito sa libo-libong dolyar ang gastos at tumatagal ng ilang araw o linggo. Ang AI product placement ay nagbibigay ng kaparehong kalidad ng visuals mula lang sa isang product photo sa loob ng ilang minuto sa mas mababang halaga, at lahat ng variation o update ay libre at hindi na kailangang mag-reshoot.
Anong mga format ng file at resolusyon ang available para sa final na video?
Nag-e-export ang HeyGen ng mga product placement video sa MP4 format na may HD at 4K na resolusyon. Maaari ka ring pumili ng mga aspect ratio na naka-optimize para sa partikular na mga platform: 16:9 para sa YouTube at web, 9:16 para sa TikTok at Instagram Reels, at 1:1 para sa mga feed post. Maaaring i-export ang mga subtitle bilang SRT files para sa accessibility at pagsunod sa mga requirement ng platform.
Libre bang gamitin ang HeyGen para sa mga product placement na video?
Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na hindi nangangailangan ng credit card, kung saan maaari mong subukan ang product placement workflow at gumawa ng mga video. Ang mga bayad na plano na nagsisimula sa $24 bawat buwan ay nagbubukas ng mas mataas na resolution na exports, mas mahabang haba ng video, voice cloning, at access sa kumpletong library ng mga scene template at visual style.
Pwede ko bang gamitin ang mga product placement video bilang paid ads sa Meta, Google, at TikTok?
Oo. Ang mga video na ginagawa ng HeyGen ay idinisenyo para sa komersyal na paggamit sa lahat ng pangunahing ad platforms. Tugma ang output sa mga teknikal na espesipikasyon ng Meta Ads, Google Ads, at TikTok Ads Manager, kabilang ang resolution, aspect ratio, at mga kinakailangan sa laki ng file. Pagmamay-ari mo ang output at maaari mo itong i-publish direkta sa iyong mga ad account.
Paano ko mapapanatili ang pagkakaugnay ng brand sa iba’t ibang product placement videos?
Mag-set up ng brand template na may iyong logo, color palette, mga font, intro at outro cards, at paboritong visual style. Aaplay ng HeyGen ang mga setting na ito sa bawat video na gagawin mo, para masiguro ang magkakaparehong itsura sa buong product catalog at campaign mo. Ang mga update sa template ay awtomatikong naipapasa sa mga bagong render nang hindi kinakailangang buuin muli ang mga existing na video mula sa simula.
Gumawa ng Product Placement Videos Ngayon
