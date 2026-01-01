

Du har förmodligen sett honom på Instagram. En flintskallig munk med lugn röst delar livsråd i ditt flöde. Miljontals visningar. Tusentals kommentarer från människor som verkligen blir berörda.

Yang Mun är inte en verklig person. Han är en AI-karaktär som är helt skapad med HeyGen av skaparen Shalev Hani. Och konton som hans exploderar just nu på Instagram, TikTok och YouTube.

Shalev växte Yang Muns Instagramkonto till över 2,5 miljoner följare med en enkel formel: ett tydligt koncept, cirka 20 minuters produktionstid och HeyGen. Ingen kamera. Ingen studio. Inga traditionella talanger eller produktionsteam.

Vem tittar

Yang Mun vänder sig till vuxna i åldern 25–50 som scrollar på Instagram och letar efter något som de flesta flöden inte kan ge. Shalev Hani, skaparen bakom Yang Mun, beskriver sin publik som ”vuxna som söker lugn, känslomässig klarhet och andlig förankring.” De vill inte ha brus. De vill ha ett ögonblick av stillhet. Och de är inte ensamma. Vi lever mitt i ett skifte inom välmående där att sakta ner och prioritera mental hälsa har gått från nischintresse till huvudfokus.

Video bär upp hela strategin. ”Video är det centrala mediet för att förmedla närvaro, ton och förtroende,” förklarar Shalev. ”Ett textinlägg kan dela med sig av insikter. En video får dig att känna dem.” Därför bygger han allt kring video och inget annat.

Problemet

Innan HeyGen krävde varje video mycket manuellt arbete för att skrivas, spelas in, redigeras och publiceras. Shalev beskriver sitt gamla arbetssätt som ”långsammare och mer resurskrävande, vilket begränsade kontinuiteten.” Han hann med några videor i veckan, vilket låter rimligt tills du förstår hur Instagram faktiskt fungerar. Algoritmen belönar daglig kontinuitet. Några inlägg i veckan innebär mindre räckvidd, långsammare tillväxt och ett tak som Shalev kunde känna men inte ta sig igenom.

Den djupare utmaningen handlade om hållbarhet. ”Att hålla en regelbunden publicering utan att bli utbränd” var den specifika smärtpunkten. Den meditativa karaktären i innehållet krävde precision i ton och tempo. Att hålla den nivån samtidigt som det publicerades tillräckligt ofta för att växa var ett slit som inte gick att upprätthålla.

”Använd tekniken för att tjäna budskapet, inte distrahera från det.” – Shalev Hani, skapare av Yang Mun

Varför HeyGen

Shalev började leta efter en AI-videolösning när han insåg att han behövde ”skala upp innehållet och samtidigt bevara äktheten.” Han var inte ute efter en genväg. Han behövde ett verktyg som klarade produktionsvolymen utan att skapa en uncanny valley-känsla i det färdiga resultatet.

Han utvärderade flera plattformar och valde HeyGen av en anledning. Med hans egna ord, ”Det kändes mest mänskligt och icke‑påträngande, och lät fokus ligga på budskapet.” Andra verktyg lade till visuella eller tonala element som drog uppmärksamheten till tekniken. HeyGen gjorde tvärtom. Det försvann in i innehållet.

Onboardingen gick snabbt. Shalev och hans team blev snabbt bekväma med verktygssviten ”på mindre än några dagar.” Ingen brant inlärningskurva. Inga långa experiment. De gick från första användning till produktionsklar output nästan direkt.

Så här fungerar det

För kontot Yang Mun kommer idéerna från två håll: återkommande utmaningar hos publiken och tidlösa andliga teman. Shalev säger att han inte jagar trender. Han hittar där det människor behöver just nu överlappar med det som har varit sant i århundraden. Den kombinationen ger varje video både omedelbarhet och djup.

Han skriver korta, enkla manus. Det är den absolut viktigaste lärdomen Shalev tog till sig tidigt. När han fick frågan vad han önskar att han hade vetat från början, var hans svar rakt på sak: ”Enkla manus fungerar bäst.” Frestelsen med AI-videoverktyg är att skriva längre och mer komplext innehåll eftersom tekniken klarar det. Men publiken vill inte ha komplexitet. De vill ha en idé, levererad tydligt. När han inte har ett manus redo använder han HeyGens manusförfattare för att skapa ett.

De andra funktioner han förlitar sig mest på är ”avatarleverans och röst.” Inga avancerade grafiska element. Inga lager på lager-redigeringar. Formatet hålls minimalistiskt och budskapsdrivet eftersom, som Shalev uttrycker det, ”minimalistiska, budskapsdrivna videor är det som skapar kontakt med människor.” Eftersom det är så enkelt att skapa videor i HeyGen producerar han innehåll i omgångar, skriver manus och skapar flera videor under ett och samma pass och schemalägger dem sedan över veckan.

