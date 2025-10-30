Grundat 1843 är The Economist en av världens mest respekterade nyhetspublikationer och är känd för sin djupgående analys, redaktionella noggrannhet och globala utblick. Den Londonbaserade tidskriften bevakar internationell politik, näringsliv, vetenskap och kultur och kombinerar berättande i print, digitalt, podd och video.

I takt med att mediekonsumtionen blir allt mer multimodal och global sökte The Economist sätt att utöka sin räckvidd över språk och plattformar utan att kompromissa med den redaktionella kvaliteten eller driva upp produktionskostnaderna. Den satsningen leds av Ludwig Siegele, Senior Editor of AI Initiatives.

”Mitt jobb är att ta reda på hur vi kan använda generativ AI i redaktionen”, sa Ludwig. ”Och det är inte alltid lätt.”

Men när det gällde videolokalisering blev svaret snabbt tydligt: HeyGen.

Nå ut globalt med AI-driven videöversättning

The Economist producerar ett jämnt flöde av korta, redaktionellt genomarbetade videor för plattformar som Instagram, TikTok och YouTube. Dessa publicerades dock tidigare bara på engelska på grund av de höga kostnaderna och komplexiteten med att översätta och återskapa videoinnehåll på flera språk.

”Innan vi började översätta en video skulle det kosta för mycket redan att försöka publicera en eller två,” sa Ludwig. ”Själva experimenten var för dyra.”

Det förändrades när Ludwig stötte på HeyGen. ”Jag hörde först talas om HeyGen från sonen till en kollega på vårt kontor i Berlin”, sa Ludwig. ”Han använde det för att översätta utbildningsvideor för sitt team i Östeuropa. Jag såg det och tänkte: ’det här är fantastiskt.’”

Teamet började testa HeyGens översättningsflöde på sina korta videor för sociala medier och översatte engelska original till tyska, franska, spanska och mandarin. ”Sättet vi använder HeyGen på är enkelt”, sa Ludwig. ”Vi laddar upp videon, den ger oss en grov översättning och vi använder korrekturfunktionen för att göra den perfekt.”

Den där korrekturfunktionen gjorde stor skillnad. Andra plattformar erbjöd automatisk översättning men gav ingen redaktionell kontroll. ”Du är utlämnad åt algoritmen”, sa Ludwig. ”Och det motsvarar inte alltid våra journalistiska krav.” HeyGens möjlighet att redigera översättningar direkt i texten och låta dem granskas av modersmålstalare gjorde att The Economist kunde behålla sin ton, precision och röst.

Resultaten kom direkt. Vissa översatta videor gick bättre än sina engelska original och fick hundratusentals visningar. ”Det var ett stort ögonblick för oss”, sa Ludwig.

Skala experiment och förändra den interna kulturen

HeyGens framgång innebar också en kulturell förändring på redaktionen. ”Mitt mål är att få kollegor att faktiskt använda tekniken”, sa Ludwig. ”Alla har tillgång, men det är svårt att ändra arbetsflöden. Verktyg som HeyGen gör det enklare eftersom resultaten talar för sig själva.”

En tidig demonstration blev avgörande. ”Första gången jag såg en av våra redaktörer tala flytande franska tappade jag hakan”, mindes Ludwig. ”Läpparnas rörelser stämde, tonläget var identiskt. Det såg verkligt ut.”

Realismen i HeyGens översättning hjälpte The Economists journalister att se AI inte som en nyhet utan som ett praktiskt verktyg i nyhetsrummet. Den trovärdigheten öppnade dörren för nya former av experimenterande.

Teamet har sedan dess börjat testa avatarbaserade förklarande videor, där bilder av historiska tänkare väcks till liv med AI-genererad rörelse och berättarröst. Projektet är en del av en ny serie om liberalism som omformar hur historiska idéer kan läras ut visuellt.

”Journalistikens framtid är flytande”, sa Ludwig. ”Du skriver en artikel, sedan gör du den till en video och sedan till ljud. Konsumenten väljer hur den vill uppleva den.” HeyGen hjälpte till att göra den visionen konkret utan att The Economist behövde göra om sitt produktionsarbetsflöde.

Förändra journalistiken med flerspråkig AI-video

Sedan The Economist började använda HeyGen har de låst upp nya flerspråkiga möjligheter, nått en större publik och bekräftat värdet av sin investering i AI‑driven journalistik.

Ökad videoräckvidd : Vissa översatta videor fick hundratusentals visningar – i nivå med eller bättre än de engelska originalen.

: Lokaliseringsmöjligheter öppnades : För första gången kunde The Economist experimentera med flerspråkig video i stor skala. "Det blev först möjligt när kostnaden sjönk tillräckligt mycket för att göra experimenterandet realistiskt", sa Ludwig.

Redaktionell kvalitet bevarad: HeyGens korrekturläsningsfunktion gjorde det möjligt för modersmålstalare att finslipa översättningarna, säkerställa noggrannhet och upprätthålla The Economists höga redaktionella standard.

Utöver siffrorna har den mänskliga påverkan varit minst lika betydelsefull. ”Att använda HeyGen för att skapa professionella videor är spännande”, sa Ludwig. ”I slutändan kan du säga: ’Det här har jag gjort.’ Det ger dig möjlighet att göra saker du annars inte skulle kunna göra.”

I dag fortsätter The Economist att bygga vidare på sina AI-förmågor inom video, översättning och redaktionell produktion. För den som funderar på liknande verktyg är hans råd enkelt.

”Om du är nyfiken på HeyGen, testa bara,” sa Ludwig. ”Ladda upp en video, prova översättningarna, lek med korrekturläsningen så kommer du att se hur kraftfull och lättillgänglig den här tekniken faktiskt är.”