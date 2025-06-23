TechMix är en global ledare inom näring för djurhälsa och erbjuder produkter som är utformade för att stödja djur under stressperioder, till exempel vid födsel, avvänjning, transport och väderrelaterad stress. Deras produktsortiment omfattar mjölk- och köttproduktion, gris samt sällskapsdjur som hundar och hästar. Genom att skapa utbildande innehåll som hjälper lantbrukare och distributionspartner att förstå fördelarna och användningsområdena för deras produkter, strävar TechMix efter att förbättra hälsan och hållbarheten hos boskap världen över.

För att överbrygga språk- och kunskapsklyftan mellan TechMix och deras internationella distributionspartner vände sig TechMix till HeyGen för att skapa lokaliserat, engagerande videoinnehåll som stödjer kontinuerlig utbildning om deras produkter.

Skapa ett sammanhållet, flerspråkigt system

Tidigare hade TechMix utmaningar med att utbilda sina internationella partner, särskilt när det gällde språkbarriärer och bristen på dynamiska utbildningsverktyg. Den traditionella metoden byggde på textbaserade dokument och muntlig information, vilket ofta inte gav tydlig visuell vägledning kring hur produkterna skulle användas. TechMix behövde ett sätt att säkerställa att partner i olika länder kunde få tillgång till högkvalitativt, lokalt anpassat utbildningsmaterial.

”Det vi ville ha var något som kunde engagera våra internationella distributionspartner, undanröja språkbarriärer och ge dem tillgång till produktkunskap i ett underhållande och professionellt format”, säger John Sucansky, Marketing Coordinator på TechMix.

Med HeyGen började TechMix omvandla sina befintliga produkt- och utbildningsvideor till dynamiskt, lokalanpassat innehåll med hjälp av avatarer och översättningar. Dessa videor, levererade på partnernas modersmål, säkerställer tydlighet och förbättrar förståelsen.

TechMix insåg också värdet av att göra utbildningsinnehåll mer engagerande. Inom deras sektor räcker det inte med texttung utbildning. De behövde säkerställa att distributionspartnerna förstod produkterna och kände sig motiverade och stärkta att utbilda sina team.

”Vi visste att det inte skulle räcka att bara tillhandahålla skriftligt material för att hålla våra partner engagerade”, sa John. ”Genom att använda HeyGens avatarer kunde vi skapa innehåll som är informativt, roligt och interaktivt. Det gör lärandet till en mer dynamisk upplevelse.”

Anpassningsbara avatarer och arbetsflöde för videoproduktion