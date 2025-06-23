TechMix är en global ledare inom näring för djurhälsa och erbjuder produkter som är utformade för att stödja djur under stressperioder, till exempel vid födsel, avvänjning, transport och väderrelaterad stress. Deras produktsortiment omfattar mjölk- och köttproduktion, gris samt sällskapsdjur som hundar och hästar. Genom att skapa utbildande innehåll som hjälper lantbrukare och distributionspartner att förstå fördelarna och användningsområdena för deras produkter, strävar TechMix efter att förbättra hälsan och hållbarheten hos boskap världen över.
För att överbrygga språk- och kunskapsklyftan mellan TechMix och deras internationella distributionspartner vände sig TechMix till HeyGen för att skapa lokaliserat, engagerande videoinnehåll som stödjer kontinuerlig utbildning om deras produkter.
Skapa ett sammanhållet, flerspråkigt system
Tidigare hade TechMix utmaningar med att utbilda sina internationella partner, särskilt när det gällde språkbarriärer och bristen på dynamiska utbildningsverktyg. Den traditionella metoden byggde på textbaserade dokument och muntlig information, vilket ofta inte gav tydlig visuell vägledning kring hur produkterna skulle användas. TechMix behövde ett sätt att säkerställa att partner i olika länder kunde få tillgång till högkvalitativt, lokalt anpassat utbildningsmaterial.
”Det vi ville ha var något som kunde engagera våra internationella distributionspartner, undanröja språkbarriärer och ge dem tillgång till produktkunskap i ett underhållande och professionellt format”, säger John Sucansky, Marketing Coordinator på TechMix.
Med HeyGen började TechMix omvandla sina befintliga produkt- och utbildningsvideor till dynamiskt, lokalanpassat innehåll med hjälp av avatarer och översättningar. Dessa videor, levererade på partnernas modersmål, säkerställer tydlighet och förbättrar förståelsen.
TechMix insåg också värdet av att göra utbildningsinnehåll mer engagerande. Inom deras sektor räcker det inte med texttung utbildning. De behövde säkerställa att distributionspartnerna förstod produkterna och kände sig motiverade och stärkta att utbilda sina team.
”Vi visste att det inte skulle räcka att bara tillhandahålla skriftligt material för att hålla våra partner engagerade”, sa John. ”Genom att använda HeyGens avatarer kunde vi skapa innehåll som är informativt, roligt och interaktivt. Det gör lärandet till en mer dynamisk upplevelse.”
Anpassningsbara avatarer och arbetsflöde för videoproduktion
Med distributionspartner i flera olika länder behövde TechMix en lösning som gjorde det möjligt att skala upp produktionen av sitt utbildningsinnehåll. Med hjälp av HeyGens avatarverktyg filmar teamet sin tekniska personal i en studio och spelar in presentationer om specifika produktanvändningar, till exempel behandling av stressrelaterade tillstånd hos kalvar. Dessa videoklipp omvandlas sedan till avatarer och översätts till olika språk med hjälp av HeyGens översättningsfunktioner.
”Genom att använda avatarer har vi tagit bort behovet av liveinspelningar, vilket inte bara sparar tid utan också minskar pressen på vår personal som inte är bekväm framför kameran”, förklarar John. ”Nu behöver de bara ta fram manus, så sköter vi resten i bakgrunden.”
När innehållet har översatts arbetar TechMix team med internationella partner för att finjustera materialet för specifika lokala marknader, så att översättningen känns naturlig för målgruppen. Tack vare HeyGens plattform levererar TechMix anpassade utbildningsvideor till sina partner, sparar mycket tid och resurser och behåller samtidigt hög kvalitet.
”HeyGen har gjort det möjligt för oss att skapa ett bibliotek med utbildningsvideor som våra partners enkelt kan komma åt när som helst. Det ger dem det självförtroende och den kunskap de behöver för att sälja våra produkter på sitt eget språk”, sa John.
Förändrar TechMix internationella partnerkommunikation i grunden
TechMix användning av HeyGen förbättrade interna arbetsflöden och bidrog till att stärka relationerna med deras globala distributionspartner genom att göra utbildningsmaterial mer lättillgängligt, lättare att förstå och mer engagerande. Som ett resultat känner distributörerna större trygghet i sin förmåga att marknadsföra och använda TechMix produkter, vilket leder till ökad försäljning och starkare partnerskap.
Med planer på att utöka användningen av HeyGen på den amerikanska marknaden och förbättra utbildningsupplevelsen för anställda på nöt- och grisgårdar, banar TechMix väg för en framtid där deras internationella och nationella team stärks av avancerade AI-verktyg.
Viktiga funktioner:
- Interaktivt lärande: HeyGens avatarer möjliggör dynamisk och engagerande utbildning för globala distributörer, så att de inte bara blir passiva mottagare av information utan aktiva deltagare i lärandeprocessen.
- Skalbar lokalisering: Tack vare HeyGens flerspråkiga funktioner kan TechMix enkelt skala upp sitt utbildningsinnehåll för att stödja en mångsidig uppsättning globala marknader.
- Anpassningsbarhet: TechMix drar full nytta av HeyGens anpassningsbara avatarer och videoarbetsflöden, vilket gör att de kan skapa utbildningsinnehåll som motsvarar de specifika behoven hos varje målgrupp.
Med HeyGen är TechMix väl positionerat för att förändra hur produkter för djurhälsa marknadsförs och används världen över. Genom att utnyttja AI-drivna kommunikationsverktyg förbättrar TechMix inte bara utbildningsupplevelsen för sina distributionspartner, utan bygger också starkare och mer effektiva kommunikationskanaler som skapar framgång på olika marknader.