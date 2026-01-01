Tamer Abdel är en teknolog och entreprenör i grunden med mer än 25 års erfarenhet, samt grundare och vd för The AI Department, ett tjänsteföretag inom AI som hjälper företag att införa AI inom marknadsföring, drift, automatisering och video.

Även om företaget arbetar med branscher från vård till juridik och fordonsindustri har fastigheter blivit ett av deras snabbast växande områden. I dag samarbetar The AI Department med mäklarbyråer och över 100 fastighetsmäklare och hjälper dem att bygga starkare personliga varumärken med hjälp av regelbunden AI-driven video.

”Vi kopplar faktiskt ihop en mänsklig expert med uppgiften och resultatet”, sa Tamer. ”I stället för att installera en massa AI-verktyg installerar du en samlad AI-avdelning.”

Den filosofin präglar allt de bygger, särskilt video.

Gör video till en upprepad process

Enligt Tamer vill nästan varje kund prata om video först.

”Jag skulle säga att ungefär 90 % av våra kunder, när de kommer in, är det första de vill prata om marknadsföring,” sa han.

Problemet är inte brist på idéer. Det är allt som händer innan någon trycker på spela in.

”Du har lagt in det i kalendern på torsdag klockan 13.00, men så blir det torsdag morgon och du bara stirrar på den där timmen och skakar på huvudet”, sa Tamer.

Även när proffsen väl sätter sig ner för att spela in försvinner inte pressen.

”När du väl har modet att skapa den där videon gör du den 10 eller 15 gånger bara för att få det perfekta klippet, på grund av all ångest du har byggt upp”, sa han.

För upptagna yrkespersoner som redan driver framgångsrika verksamheter blir videoinspelning ännu en uppgift som aldrig hamnar högst upp på listan.

”Vårt erbjudande är enkelt”, sa Tamer. ”Du behöver inte längre lägga tid på och känna stress över att spela in. Vi sköter allt åt dig.”

Hans team skapar varje kunds avatar en gång och tar sedan hand om manus, produktion, redigering och publicering. Effekten har varit särskilt tydlig inom fastighetsbranschen.

”Vi har över 100 mäklare bara i vår lilla stad som jobbar med oss”, sa Tamer. ”När huvudmäklaren börjar använda det och alla ser innehållet vill alla haka på.”

I stället för att lägga upp något en gång i veckan eller en gång i månaden publicerar agenterna nu innehåll regelbundet.

”Personen som tidigare postade en gång i veckan eller en gång i månaden kan nu posta sju dagar i veckan”, sa Tamer.

Skapa ett skalbart arbetsflöde för mäkleriverksamhet

I stället för att ge mäklarbyråer ännu en marknadsföringsplattform att lära sig byggde The AI Department ett komplett innehållsarbetsflöde runt HeyGen.

Mäklare loggar in på en instrumentpanel fylld med innehållsidéer som täcker ämnen som marknadsuppdateringar, förstagångsköpare, insikter om olika områden och utbildning kring boende och ägande.

De väljer ett ämne, AI skapar ett personligt manus i deras egen ton, och HeyGen skapar den första versionen av videon.

Därefter granskar AI-avdelningens redaktörer varje video, gör kvalitetskontroll, lägger till kompletterande visuellt material och B-roll och förbereder den slutliga versionen för publicering.

”Vi har en mänsklig expert som sätter tonen bakom varje enskild video”, sa Tamer. ”Ingen video bara genereras och publiceras automatiskt. De gör redigeringen, och den redigeringen utgår från det resultat kunden vill ha.”

I flera år beskrev Tamer arbetsflödet som en 80/20‑modell.

”Arbetsflödet gör 80 % av jobbet, och sedan står den mänskliga experten för de sista 20 %.”

I takt med att HeyGen har fortsatt att utvecklas har den balansen förändrats.

”Vi märker nu att vi lutar mer åt 90/10.”

Genom att behålla mer av produktionsprocessen i HeyGen levererar hans team mer polerade videor snabbare och lägger mindre tid på att flytta projekt mellan olika redigeringsverktyg.

Bygg förtroende i stället för att jaga visningar

För Tamer mäts framgång inte i visningar, utan i förtroende.

”Vi optimerar vanligtvis inte för visningar”, sa han. ”Vi optimerar för förtroende.”

Den filosofin präglar allt innehåll som hans team skapar. I stället för att jaga trender hjälper AI-avdelningen fastighetsmäklare att konsekvent publicera marknadsuppdateringar, utbildningsvideor, insikter om lokalsamhället och svar på vanliga kundfrågor, vilket positionerar dem som pålitliga lokala experter.

”Förtroende är valutan innan en affär sker”, sa Tamer.

Sedan de började använda HeyGen har AI-avdelningen producerat över 1 500 videor samtidigt som de betjänar fler än 100 aktiva kunder. Varje kund får ungefär 15 videor per månad, vilket innebär att mer än 100 videor publiceras dagligen i hela kundbasen.

Resultaten handlar om mer än bara konsekvens. Kunder som tidigare lade 3 000–5 000 USD per månad på traditionell videoproduktion kan nu skapa betydligt mer innehåll till en bråkdel av kostnaden.

”Med HeyGen kan vi gå in där till en bråkdel av kostnaden och göra många fler videor med högre kvalitet”, sa Tamer.

För honom är den största vinsten ändå inte ekonomisk.

”Det bästa som alla proffs älskar att höra är att de aldrig mer kommer att spela in en video,” sa han.

I stället för att lägga tid på att filma kan mäklare fokusera på att hjälpa sina kunder samtidigt som de kontinuerligt bygger sitt personliga varumärke med video.