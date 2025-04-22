För STUDIO 47, en ledande regional nyhetskanal i Tyskland, är det ingen enkel uppgift att leverera kontinuerliga nyheter för Nordrhein-Westfalen, landets folkrikaste delstat. För att ligga i framkant med senaste nytt, granskande journalistik och nyskapande berättelser behöver STUDIO 47:s nyhetsredaktion ha hög produktionstakt och tempo, samtidigt som de håller en hög nivå på kvalitet och noggrannhet i sitt berättande. Sedan de integrerade HeyGens AI-avatarer för att effektivisera videoproduktionen rapporterar STUDIO 47 inte bara om innovationen i regionen – de skapar själva rubriker.
”Vårt främsta mål är att frigöra journalister för mer värdeskapande uppgifter genom att använda AI som en ’journalistisk diskmaskin’ – som tar hand om rutinjobb så att redaktörer kan fokusera på granskande och fördjupande journalistik”, säger Sascha Devigne, chefredaktör på STUDIO 47.
Hantera begränsade resurser i nyhetsredaktionen
Med över 650 000 tittare och en nyhetskanal som sänder dygnet runt hindrade begränsade personal- och tekniska resurser den mängd innehåll som redaktörer och nyhetsankare kunde producera på STUDIO 47. I den bredare lokala journalistikbranschen har STUDIO 47 ställts inför samma utmaningar som andra medieföretag: stramare budgetar, förändrade publikpreferenser och ökade produktionskostnader. Ändå är betydelsen av lokala nyhetsstationer och deras roll i att leverera relevant innehåll till sin publik fortsatt avgörande. Sascha står under press att hjälpa sitt företag och andra medieföretag i Tyskland att ta sig igenom dessa utmaningar.
I ett nyligen publicerat blogginläggberättar han: ”Den ekonomiska situationen påverkar många regionala och lokala medieföretag som letar efter kostnadsoptimering. Och eftersom AI och automatisering kan vara ett bra sätt att sänka kostnader utan att tappa kvalitet, ska vi inte vara rädda för dem. Vi ska omfamna dem och använda dem på bästa sätt i vårt redaktionella arbete.”
Utnyttja HeyGens AI-teknik för att skala upp innehåll av hög kvalitet
När STUDIO 47 satsade på AI för att modernisera sina arbetsflöden vände de sig till HeyGen för att driva NewsHub, deras nyhetsrumsplattform. Med HeyGens funktioner kan teamet använda AI för att skapa manus, automatisera produktion av voice-over, generera AI-avatarer för sina nyhetspresentatörer och anpassa innehåll för distribution i flera kanaler över tv, webb och sociala medier. HeyGen möjliggör sömlös berättarröst, större räckvidd genom AI-driven lokalisering, snabbare nyhetsleverans och betydande kostnadsbesparingar. Dessutom fungerar HeyGens API-integration sömlöst i STUDIO 47:s befintliga svit av AI-verktyg för nyhetsrummet, inklusive NewsHub, BotCast och ClipSense.
Eftersom branschen är beroende av nyhetsankare och reportrar är den mest övertygande funktionen för STUDIO 47 HeyGens skalbara AI-avatarer av hög kvalitet.
Innan HeyGen var produktionen av dagliga nyheter och breaking news både resurs- och kostnadskrävande: den krävde avsatt studiotid, var beroende av begränsad tillgång till programledare och innebar dyr efterbearbetning. Med HeyGen skapade teamet digitala avatarer av omtyckta TV-profiler som var ett välbekant ansikte för sina många tittare.
HeyGens högkvalitativa AI-avatarer förändrade STUDIO 47:s arbetsflöde genom att ta bort behovet av studiobokningar och schemaläggning av reportrar. AI-avatarerna möjliggjorde innehållsproduktion dygnet runt, utökade flerspråkiga erbjudanden och minskade produktionskostnaderna med 60 % – vilket i slutändan gjorde det möjligt för STUDIO 47 att skala upp sin nyhetsproduktion.
”HeyGen har i grunden förändrat hur STUDIO 47 producerar nyheter. Genom att integrera AI-avatarer i vår nyhetsredaktion har vi omdefinierat regional journalistik och gjort den skalbar, kostnadseffektiv och framtidssäker”, sa Sascha.
Sändningslösningar för den bredare branschen
Utöver att leverera regionala nyheter till Tysklands folkrikaste delstat erbjuder STUDIO 47 medieproduktionstjänster till kunder i hela Tyskland, Österrike och Nederländerna, inklusive regionala och lokala medieorganisationer, onlinemedier och digitala nyhetsredaktioner. Dessa medieproduktionstjänster omfattar de AI-drivna lösningar de har utvecklat för att stärka andra nyhetsredaktioner och medieföretag. Med HeyGen har STUDIO 47 uppnått 80 % snabbare nyhetsproduktion och 60 % lägre kostnader för studio- och efterproduktion.
Det är genom det här partnerskapet som STUDIO 47 kan skriva om spelreglerna för journalistiken – och i förlängningen framtidssäkra branschen genom att sänka kostnaderna och bygga upp en ständig innehållsmotor.