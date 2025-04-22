För STUDIO 47, en ledande regional nyhetskanal i Tyskland, är det ingen enkel uppgift att leverera kontinuerliga nyheter för Nordrhein-Westfalen, landets folkrikaste delstat. För att ligga i framkant med senaste nytt, granskande journalistik och nyskapande berättelser behöver STUDIO 47:s nyhetsredaktion ha hög produktionstakt och tempo, samtidigt som de håller en hög nivå på kvalitet och noggrannhet i sitt berättande. Sedan de integrerade HeyGens AI-avatarer för att effektivisera videoproduktionen rapporterar STUDIO 47 inte bara om innovationen i regionen – de skapar själva rubriker.

”Vårt främsta mål är att frigöra journalister för mer värdeskapande uppgifter genom att använda AI som en ’journalistisk diskmaskin’ – som tar hand om rutinjobb så att redaktörer kan fokusera på granskande och fördjupande journalistik”, säger Sascha Devigne, chefredaktör på STUDIO 47.

Hantera begränsade resurser i nyhetsredaktionen

Med över 650 000 tittare och en nyhetskanal som sänder dygnet runt hindrade begränsade personal- och tekniska resurser den mängd innehåll som redaktörer och nyhetsankare kunde producera på STUDIO 47. I den bredare lokala journalistikbranschen har STUDIO 47 ställts inför samma utmaningar som andra medieföretag: stramare budgetar, förändrade publikpreferenser och ökade produktionskostnader. Ändå är betydelsen av lokala nyhetsstationer och deras roll i att leverera relevant innehåll till sin publik fortsatt avgörande. Sascha står under press att hjälpa sitt företag och andra medieföretag i Tyskland att ta sig igenom dessa utmaningar.