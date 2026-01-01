När det handlar om att forska på och korrekt förutsäga hur nya läkemedel kommer att interagera i människokroppen spelar verktyg en avgörande roll för att korta ledtider och minska antalet misslyckanden. Det är här farmaceutisk simuleringsprogramvara kommer in, som stödjer läkemedelsupptäckt, utvecklingsforskning och regulatoriska ansökningar.

Vi pratade med ett företag som erbjuder ett antal simuleringsbaserade programvaror som används för att förutsäga hur läkemedel beter sig i kroppen och för att utbilda vårdpersonal. Med mer träffsäkra prognoser kan forskare fokusera på att utveckla säkrare och mer effektiva behandlingar och effektivisera en traditionellt kostsam och osäker process. Deras team fokuserar på att skapa resurser som inte bara utbildar utan också ger användarna möjlighet att behärska protokoll för kliniska prövningar och bästa praxis.

Med hjälp av HeyGen lyckades teamet som producerar simuleringsprogramvara halvera sin videotid för leverans och avsevärt förbättra konsultations- och utbildningsvideor. HeyGen har varit avgörande för att göra det möjligt för teamet att tänja på gränserna för livräddande teknik och forskning, vilket i slutändan påskyndar läkemedelsutvecklingen och bidrar till upptäckten av banbrytande behandlingar.

Utmaningen

Utmaningen för deras produktionsteam var de höga kostnaderna och den stora tidsåtgången som traditionell videoproduktion innebär.

Teamet producerar simuleringsbaserade utbildningsmoduler för medicinbranschen. Varje modul innehåller 50 till 100 videor och kräver upp till två veckor per modul för att leta efter inspelningsplatser, anlita ett produktionsteam och hantera inspelning och redigering.

Innan de började arbeta med HeyGen stötte produktionsteamet på tidskrävande flaskhalsar i filmnings- och redigeringsprocessen, till exempel feluttal av komplexa medicinska termer och läkemedelsnamn, vilket ofta ledde till att de fick lägga mer tid och pengar på att spela in modulvideor på nytt. Dessutom stod hans team inför en omöjlig situation när de skulle översätta innehåll för sina internationella kunder: antingen fördubbla budgeten för att använda en dubbningsfunktion som inte efterliknar skådespelarna på ett trovärdigt sätt, eller lägga till fem extra veckor av filmning för att spela in på ett annat språk.

För att komma till rätta med den omfattande och kostsamma processen vände de sig till HeyGen.

Lösningen

Med HeyGens naturtrogna avatarer behöver produktionsteamet inte längre spela in moduler om och om igen. I stället har teamet skapat en ny arbetsflödesintegration mellan HeyGens API och deras innehållsverktyg, vilket gör att användare kan infoga naturtrogna avatarer i sina videomoduler.

Till exempel kan de, i stället för att kämpa med att anlita skådespelare med medicinsk bakgrund, skapa manus för avatarer i HeyGen för att säkerställa korrekt uttal av komplex medicinsk terminologi och läkemedelsnamn.

Dessutom kan de byta språk på några minuter med HeyGens text-till-tal-funktion, vilket gör det möjligt för företag att lokalisera videor till över 175 språk och dialekter.

Tidigare tog det produktionsteamet fem veckor att slutföra inspelningsprocessen för olika språk. Med HeyGen har den processen effektiviserats till bara en dag.

Resultatet

Efter att ha använt HeyGen i bara tre månader har deras produktionsteam sett betydande minskningar av produktionskostnaderna och tydliga effektivitetsförbättringar.

De har kortat sin videotid för leverans med 50 % – från 12 veckor till 6 veckor – genom att ta bort behovet av omtagningar, videoredigering eller extra effekter för att matcha språk. Den här effektiviteten gör att deras team kan ta sig an fler projekt och växa sin kundbas utan att behöva expandera.

Nu kan deras team lägga över behovet av studioproduktion på HeyGen, vilket gör att teamet kan minska kostnaderna för produktionsstudio med 80%.

”Om du vill sänka kostnaderna och snabba upp arbetet med att ta fram innehåll är HeyGen lösningen. I takt med att programvaran utvecklas blir avatarerna allt mer realistiska. Vi testade konkurrenter, men avatarerna där kändes inte lika levande och presterade sämre än vad vi ser nu med HeyGen. Med HeyGen är det svårt att se att det är en avatar, och våra kunder upplever fortfarande att de får samma värde.”

Director of Technical Delivery på Simulations Software