I snart två decennier har Scott Henninger hjälpt köpare att flytta till nordöstra Tennessee och sydvästra Virginia. Idag är hans YouTube-kanal motorn i den verksamheten, där 85 till 90 procent av hans kunder hittar honom genom utbildande videor om att flytta till regionen.

Scott skapar längre videor om ämnen som för- och nackdelar med att bo i Tennessee, jämförelser mellan olika delstater och detaljerade guider till lokala områden. Dessa videor lockar köpare från hela landet och hjälper dem att fatta ett av livets största ekonomiska beslut med trygghet.

”Förtroende är allt”, sa Scott. ”Det är oftast det största ekonomiska beslutet i deras liv.”

När video blev allt viktigare för hans verksamhet blev det också allt svårare att producera. Att rigga kameror, lampor, teleprompters och inspelningsutrustning inför varje inspelning gjorde innehållsskapandet till en timslång process som ofta försenade produktionen.

Men med HeyGen, i stället för att bygga en studio varje gång han ville spela in, kunde han helt enkelt spela in sitt ljud, skapa en realistisk AI-version av sig själv och lägga sin tid på att ta fram innehåll som hjälper köpare att fatta välgrundade beslut.

Lägg mindre tid på att filma och mer tid på att sälja

Innan HeyGen krävde varje video att Scott förvandlade sitt vardagsrum till en tillfällig studio.

”Jag hade ett par kameror på varsin sida. Jag hade min DSLR med en teleprompter”, sa han. ”Jag försökte spela in tre till fyra videor medan allt ändå var uppställt.”

Även om arbetsflödet gav innehåll av hög kvalitet kom det med ett pris. ”Det är bara krånglet med att ställa i ordning studion”, sa Scott.

Inspelning innebar ofta flera omtagningar, noggrann hantering av ljussättning och att se till att huset var tyst under hela inspelningen. Eftersom all utrustning behövde sättas upp och plockas ner varje gång gick det ibland månader utan att Scott publicerade nya videor.

Den där ojämnheten påverkade hans företag direkt. ”Varje gång jag börjar lägga upp videor igen, tar affärerna fart”, sa han.

Scott visste att det måste finnas ett snabbare sätt att skapa innehåll utan att offra det förtroende som hans publik förväntade sig.

Skapa realistiska AI-videor som ökar köparnas förtroende

Efter att ha undersökt olika AI-videoverktyg valde Scott HeyGen eftersom det gav de mest realistiska resultaten. ”Jag kunde inte hitta någon bra generator för mina videor”, sa han. ”Det måste se ut som jag.”