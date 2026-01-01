I snart två decennier har Scott Henninger hjälpt köpare att flytta till nordöstra Tennessee och sydvästra Virginia. Idag är hans YouTube-kanal motorn i den verksamheten, där 85 till 90 procent av hans kunder hittar honom genom utbildande videor om att flytta till regionen.
Scott skapar längre videor om ämnen som för- och nackdelar med att bo i Tennessee, jämförelser mellan olika delstater och detaljerade guider till lokala områden. Dessa videor lockar köpare från hela landet och hjälper dem att fatta ett av livets största ekonomiska beslut med trygghet.
”Förtroende är allt”, sa Scott. ”Det är oftast det största ekonomiska beslutet i deras liv.”
När video blev allt viktigare för hans verksamhet blev det också allt svårare att producera. Att rigga kameror, lampor, teleprompters och inspelningsutrustning inför varje inspelning gjorde innehållsskapandet till en timslång process som ofta försenade produktionen.
Men med HeyGen, i stället för att bygga en studio varje gång han ville spela in, kunde han helt enkelt spela in sitt ljud, skapa en realistisk AI-version av sig själv och lägga sin tid på att ta fram innehåll som hjälper köpare att fatta välgrundade beslut.
Lägg mindre tid på att filma och mer tid på att sälja
Innan HeyGen krävde varje video att Scott förvandlade sitt vardagsrum till en tillfällig studio.
”Jag hade ett par kameror på varsin sida. Jag hade min DSLR med en teleprompter”, sa han. ”Jag försökte spela in tre till fyra videor medan allt ändå var uppställt.”
Även om arbetsflödet gav innehåll av hög kvalitet kom det med ett pris. ”Det är bara krånglet med att ställa i ordning studion”, sa Scott.
Inspelning innebar ofta flera omtagningar, noggrann hantering av ljussättning och att se till att huset var tyst under hela inspelningen. Eftersom all utrustning behövde sättas upp och plockas ner varje gång gick det ibland månader utan att Scott publicerade nya videor.
Den där ojämnheten påverkade hans företag direkt. ”Varje gång jag börjar lägga upp videor igen, tar affärerna fart”, sa han.
Scott visste att det måste finnas ett snabbare sätt att skapa innehåll utan att offra det förtroende som hans publik förväntade sig.
Skapa realistiska AI-videor som ökar köparnas förtroende
Efter att ha undersökt olika AI-videoverktyg valde Scott HeyGen eftersom det gav de mest realistiska resultaten. ”Jag kunde inte hitta någon bra generator för mina videor”, sa han. ”Det måste se ut som jag.”
Hans produktionsarbetsflöde är nu betydligt enklare. Scott använder Claude för att undersöka ämnen, ta fram idéer och skriva manusutkast innan han spelar in sin egen berättarröst. Sedan laddar han upp ljudet i HeyGen för att skapa sin avatarvideo och färdigställer projektet i Final Cut Pro med grafik, B-roll och titlar.
”Från det att jag spelar in en kan jag ha den ute på en och en halv timme eller två timmar om jag vill,” sa Scott.
För honom är den största förbättringen inte att redigera snabbare. Det är att slippa behöva rigga kameror, ljus och en hemmastudio varje gång han vill spela in video.
”Det sparar mig minst två–tre timmar och ger mig mycket mer flexibilitet”, sa han.
Realism var lika viktigt. Eftersom de flesta kunder tittar på flera videor innan de ens hör av sig, var det avgörande att behålla äktheten.
”De brukar titta på minst fem av videorna”, sa Scott. ”De som hör av sig till mig känner att de känner mig, och de känner att de tycker om mig.”
Även om han först oroade sig för att tittarna skulle märka AI:n, försvann den oron snabbt.
Sedan han började använda HeyGen har hans videor fått ungefär 20 000 visningar, men bara en person har föreslagit att de kan vara AI-genererade.
”Jag har fått en kommentar där någon antydde att det var AI inblandat, men jag tror inte att någon märker det”, sa Scott. Till och med hans egen mamma tror fortfarande att han har spelat in videorna på vanligt sätt. ”Min mamma vet fortfarande inte att de är AI-genererade.”
Förvandla konsekvent innehåll till tillväxt i din fastighetsverksamhet
När produktionen inte längre står i vägen siktar Scott nu på att publicera en ny YouTube-video varje vecka, vilket hjälper honom att behålla den konsekvens som driver hans verksamhet.
I dag genomför han 25 till 30 affärer per år, där nästan alla kunder hittar honom via YouTube innan de bokar ett samtal.
HeyGen har gett Scott flexibiliteten att fortsätta skapa oavsett vad som händer under dagen. Efter en mindre operation kunde han fortfarande producera videor eftersom, som han uttryckte det, ”det hindrade mig inte från att använda micken.”
För Scott är den största fördelen inte att ersätta videoproduktionen, utan att ta bort produktionsarbetet som inte skapar affärer.
”Att sitta fysiskt framför en kamera ger mig inte ett öre”, sa han. ”Att skriva manusen, presentera dem och få ut dem, det är där pengarna kommer in.”
I stället för att lägga timmar på att rigga kameror och ljus använder Scott nu den tiden till att följa upp leads, förbättra sitt företag eller helt enkelt till att tillbringa mer tid med sin familj.
”Det hjälper mig att köpa tillbaka en del av min tid utan att tappa i effektivitet”, sa Scott. ”Det låter mig göra mer av de aktiviteter jag behöver göra för att skapa affärer, utan att det tar lika mycket tid som tidigare.”