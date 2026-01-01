Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis
background leftbackground right
VideöversättningLokaliseringEnterprise

Hur HeyGen lärde Rosetta Stone att översätta med AI-video

BRANSCH:Enterprise
Avdelning:Lokalisering
Plats:🌍 Harrisonburg, Virginia
+13 %CTR
5XROAS
-75 %Produktionstid/kostnad
See what results HeyGen can get for you.
Learn more

Översätt en video på bara några klick.

Rosetta Stone, grundat 1992, använder molnbaserad teknik för att hjälpa alla som lär sig att läsa, skriva och tala mer än 30 språk. För att lokalisera annonser använde Rosetta Stone HeyGens AI-baserade videöversättningsteknik för att översätta annonsmaterial till spanska, franska, tyska och italienska.

Med HeyGen kunde de på ett kostnadseffektivt sätt utöka betald annonsering till fler marknader och driva högre engagemang och konverteringsgrad:

  • 75 % kortare produktionstid och lägre kostnader jämfört med manuell översättning
  • 13 % högre klickfrekvens för lokalanpassade versioner
  • 9 % högre försäljningskonvertering från icke-engelskspråkiga tittare
  • 5 gånger högre avkastning på annonsutgifter (ROAS) på de spanska, franska och tyska marknaderna

Recommended customer stories

Resource Image
Video Translation

Workday minskade lokaliseringstiden från månader till timmar med HeyGen, vilket möjliggör snabbare flerspråkig videoproduktion på 10–15 språk per projekt samtidigt som kostnaderna sänks och varumärkesidentiteten bevaras.

Learn more
Resource Image
Avatar Video

Se hur Komatsu använder HeyGens AI-teknik för att skala upp utbildningsvideor, effektivisera interna arbetsflöden och skapa smidigt globalt samarbete.

Learn more
Resource Image
Video Translation

Lär dig hur HubSpot använder HeyGen för att påskynda AI-driven videoproduktion, med snabbare skapande, smidig lokalisering och skalbar storytelling för globala team.

Learn more

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background