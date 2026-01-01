Roberto Meza är ägare till Meza Mortgage Consulting, en bolåneförmedling som hjälper kunder i hela USA, med fokus på Florida och Tennessee. Roberto hjälper bostadsköpare, investerare och utländska medborgare att ordna finansiering för bostads- och kommersiella fastigheter.

Många av hans kunder kommer från Latinamerika, vilket gör utbildning till en avgörande del av varje samtal. Det här utbildningsfokuset ledde honom naturligt till video. Han ville utbilda köpare och positionera sitt företag som en pålitlig resurs.

”Jag är videoavog. Jag avskyr att stå framför kameran. Men i dagens läge ser vi att många andra byråer som, omsättningsmässigt, inte konkurrerar med oss tar marknadsandelar genom att ständigt synas i sociala medier och använda videor som ämnesexperter”, sa Roberto. ”Och det tvingade oss att hoppa på samma tåg.”

Han visste att video var viktigt, men varje försök att skapa den blev en källa till stress i stället för ett verktyg för tillväxt.

I stället för att tvinga sig själv att lägga timmar på att spela in och redigera videor använder Roberto HeyGen för att konsekvent dela sin expertis genom realistiska avatarvideor, så att han kan fokusera sin tid på att driva företaget.

Byt produktionsstrul mot ett repeterbart arbetsflöde

Innan HeyGen var det en tidskrävande process att producera även en kort utbildningsvideo. Även efter investeringar i utrustning och att lägga ut redigeringen externt var det största hindret oförändrat.

”I början var det bara jag och en kamera som jag hade betalat tusen dollar för. Jag spelade in en kort video på 30 sekunder, men det tog mig två timmar att få manuset rätt och att inte göra några misstag. Sedan var jag tvungen att redigera den, och det tog också tid. Till slut anställde jag någon. Det var en lång och dyr process”, sa Roberto.

Även efter att ha investerat i utrustning och lagt ut redigeringen på entreprenad var det största hindret oförändrat.

”Min största börda var egentligen inte kostnaden. Det som tog hårdast på mig var att stå framför kameran. Det var en hel procedur för mig, som jag inte kände mig bekväm med”, sa han.

Arbetsflödets komplexitet gjorde det nästan omöjligt att vara konsekvent. Hans mål var att publicera tre utbildningsvideor varje vecka, men i verkligheten producerade han bara ungefär en video var tredje vecka.

Bygg ett AI-drivet marknadsföringssystem

När Roberto började undersöka AI-avatarer tog han sig an beslutet på samma sätt som han gör med finansiella produkter: genom att jämföra alternativen.

Han prenumererade på tre olika avatarplattformar innan han bestämde sig för vilken som passade hans företag bäst.

”Med HeyGen kände jag mig mest bekväm. Det var enklare att hantera och användargränssnittet var väldigt lätt att jobba med”, sa han.

I dag ser hans arbetsflöde helt annorlunda ut.

I dag skriver Roberto sina manus, spelar in berättarrösten med sin egen röst och hans sociala medieansvariga använder HeyGen för att skapa de färdiga videorna.

”Allt görs i HeyGen till 100 %”, sa Roberto.

Hans team använder en kombination av Video Agent och AI Studio för att finslipa varje video och se till att varje enskild video stämmer med hans varumärke och pedagogiska stil. För Roberto har HeyGen blivit mycket mer än bara ett videoverktyg.

Bygga förtroende med utbildande innehåll

Till skillnad från många finansbolag som använder sociala medier främst för marknadsföring, fokuserar Roberto på att besvara vanliga bolånefrågor med tydliga och raka råd.

”När människor verkligen vill veta sanningen om vissa saker utan hajp och utan att någon bara försöker lura dem att ringa, då tittar de på vårt innehåll”, sa han.

Till en början oroade han sig för att publiken direkt skulle känna igen hans avatar. Hans familj märkte det, men alla andra kunde inte se någon skillnad.

”Jag pratade med ett par vänner och frågade dem: ’Vad tycker ni om mina nya videor?’ De sa: ’Herregud, du ser jättebra ut. Det måste ta mycket tid för dig att göra.’ När jag berättade att det var en avatar kunde de inte tro det. Det gav mig liksom självförtroendet att bara fortsätta”, sa Roberto.

Även efter att de fick veta att videorna skapades med AI, engagerade sig människor i dem precis som tidigare.

”De tittar fortfarande på videorna och de kommenterar dem fortfarande. De säger: ’Det här är riktigt bra innehåll.’ Som om det faktiskt var jag som delade det – vilket det ju är, på ett sätt”, sa han.

Förvandla operativ effektivitet till affärstillväxt

Den största förändringen var inte bara att skapa fler videor, utan att äntligen skapa dem konsekvent.

Sedan han började använda HeyGen har Roberto ökat sin publiceringstakt från en video var tredje vecka till tre videor varje vecka. Den här konsekvensen börjar nu ge mätbara resultat.

En nyligen publicerad utbildningsvideo genererade ungefär 13 700 visningar, där 30 % av tittarna var engagerade i cirka 22 sekunder. Innehållet når också helt nya målgrupper.

”Vanligtvis var den största delen personer som redan följde oss. Nu är det femtio–femtio. Det håller också på att förändras”, sa han.

För Roberto har dock den största vinsten varit operativ effektivitet. Bolåneförmedlare tillbringar en stor del av sin dag bakom kulisserna med att handlägga lån, kommunicera med långivare och stötta kunder genom komplexa transaktioner.

”För mig har det varit en riktig förändring, för nu har jag tid att faktiskt åka och träffa de där mäklarna utan att lämna mitt egentliga backofficearbete efter mig”, sa han.

Med HeyGen kan Roberto konsekvent utbilda sin målgrupp samtidigt som han lägger sin tid där den skapar störst värde.