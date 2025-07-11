Reid Hoffman har länge legat i framkant inom innovation och teknik. Som medgrundare och första vd för LinkedIn, partner på Greylock och programledare för flera poddar om AI och etik, har Reid i många år utforskat hur artificiell intelligens kan förstärka – inte ersätta – mänskliga förmågor. År 2024 ställde han en djärv fråga: Kan jag skapa en digital tvilling av mig själv som ett verktyg för att främja kommunikation, kreativitet och närvaro?

Den här frågan ledde till skapandet av Reid AI , hans AI-drivna digitala tvilling som har tränats på över två decenniers offentligt tänkande från Reid i böcker, poddar, intervjuer, tal och artiklar. Det här experimentet, lett av mångåriga producenten Margaret Burris, AI-specialisten Parth Patil, kreativa strategen Ben Relles och Reid själv, behövde mer än en röstmodell. De behövde ett sätt att väcka Reids digitala tvilling till liv – visuellt, dynamiskt och i stor skala. Det var då de vände sig till HeyGens kraftfulla interaktiva avatarfunktion.

Utöka räckvidden med ansvarsfull syntetisk media

Teamets mål var tvådelade: dels att undersöka hur en betrodd offentlig person kan använda AI på ett transparent och etiskt sätt, och dels att utöka Reids förmåga att kommunicera över plattformar, språk och målgrupper utan att hans ständiga närvaro krävs.

För att uppnå detta använder Reid AI HeyGen på flera viktiga sätt. Reids avatar dyker regelbundet upp i hans sociala kanaler och delar aktuella insikter och kommentarer med hans egen röst och stil. När Reid inte har möjlighet att delta på konferenser eller föreläsningar kliver hans digitala tvilling in för att hålla keynotes och svara på publikens frågor genom HeyGens interaktiva funktioner.

HeyGen spelar en central roll i att göra Reid AI inte bara funktionell, utan också uttrycksfull och skalbar. Med bara några minuters träningsmaterial skapade teamet en naturtrogen avatar med dynamiska uttryck, naturligt röstläge och exakt läppsynk på 9 språk. ”Med HeyGen kan Reid nu synas på 9 olika språk, alla med korrekt läppsynk och ton”, säger Margaret. ”Och med textningsverktygen kan vi anpassa samma innehåll för olika format och målgrupper utan friktion.”

Det handlar inte bara om vad de levererar – utan hur. ”Vi brukade jobba i stuprör – utveckling, manus, inspelning, redigering”, förklarar Margaret. ”Nu kan jag skissa upp något med Reid AI:s GPT, lägga in det i HeyGen och ha en granskad, publiceringsklar video på under en timme.” Den snabbheten gör att de kan reagera snabbt på press, evenemang och händelser i sociala medier, utan att behöva en studio eller ett team.

En ansvarsfull, skalbar modell för digital identitet

Från stora scener till interna möten förändrar Reid AI vad det innebär att ”dyka upp”. Teamet har redan använt avataren på över 20 liveevenemang, där Reid AI besvarar publikens frågor i realtid och till och med överraskar sina skapare med hur naturligt den svarar.

Samtidigt är teamet tydligt med en sak: transparens är viktigt. Varje användning av Reid AI är tydligt märkt som sådan. ”Det finns så mycket potential här”, säger Ben. ”Men vi måste vara medvetna om hur vi använder den. Målet är inte att lura någon, utan att förlänga räckvidden för röst och thought leadership på ett meningsfullt sätt.”

För Reid Hoffman har projektet alltid handlat om att utforska hur AI kan utöka hans närvaro på genomtänkta och användbara sätt. Med HeyGen har den idén gått från koncept till genomförande och möjliggör en digital tvilling som redan stöttar kommunikation i realtid, kreativt uttryck och bredare tillgång till hans tankar.

”Det förvånar mig fortfarande hur snabbt vi gick från några minuters material till en digital tvilling som kan tala, svara och skala upp Reids närvaro över hela världen”, säger Ben. ”Det är fortfarande väldigt tidigt och det finns så mycket potential. Jag är nyfiken på att se vad interaktiva avatarer kan göra när vi fortsätter att experimentera.”