Ratava är en AI-mediebyrå som kombinerar traditionellt filmskapande med AI-avatarer och generativa verktyg för att skapa videor för B2B-kommunikation, marknadsföring, försäljning och intern kommunikation. Under ledning av de kreativa direktörerna Maximus Jenkins och Kaleb Manske arbetar Ratava med kunder inom marknadsföringsbyråer, mäklarfirmor och franchiseföretag som alla behöver dynamiskt videoinnehåll i hög volym utan den tunga belastningen från traditionell produktion.

Innan Ratava började använda HeyGen stötte de ständigt på flaskhalsar. Varje kundinspelning, särskilt med chefer, krävde exakt planering, flera tagningar och omfattande samordning. ”Vi gjorde en inspelning med en vd och behövde få allt perfekt just den dagen”, sa Maximus. Om något inte fångades korrekt fanns det inget enkelt sätt att göra om det. Chefer hade ofta ont om tid, kände sig obekväma framför kameran eller var inte tillgängliga för omtagningar, vilket innebar att en missad möjlighet kunde stoppa ett helt projekt.

Själva produktionsprocessen ökade belastningen ytterligare. Begränsade inspelningsdagar skapade snäva tidsramar, samtidigt som nervösa eller kameraskygga personer sänkte tempot. Efterbearbetningen drog ut projekten ännu mer på tiden, vilket gjorde det svårt att leverera nytt innehåll snabbt. ”En av de största utmaningarna var bara att få någon framför kameran”, förklarade Maximus. För kunder som behövde ett konstant, personligt videoflöde gjorde de här begränsningarna det i princip omöjligt att skala upp.

Bygg ett återanvändbart bibliotek av avatarer för att skapa i stor skala

HeyGen förändrade allt för Ratava. Genom att spela in cheferna en gång och bygga upp ett bibliotek med avatarer kunde Ratava skapa nytt innehåll på begäran utan att behöva göra en ny inspelning, oavsett om det var dagar, månader eller till och med år senare. ”Nu kan vi skapa ett bibliotek med 15 till 30 avatarer och generera nytt innehåll när de än behöver det”, berättar Maximus. Det som tidigare varit låst av begränsningarna i liveinspelning blev ett öppet, flexibelt system för kontinuerlig videoproduktion.

Det kreativa omfånget ökade kraftigt. Videopitchar utvecklades från statiska presentationer till dynamiska genomgångar med företagsledarnas avatarer. Eventmarknadsföring tänktes om med personliga hype-videor inför konferenser, live avatarbaserade talarintroduktioner under själva evenemangen och uppföljande videor efteråt som kombinerade avatarinspelningar med material filmat i realtid. I stället för enstaka produktioner kunde Ratava nu leverera löpande kampanjer i stor skala.

För Maximus var påverkan både personlig och professionell. Eftersom han började inom traditionell filmskapning såg han AI som en demokratiserande kraft: ”AI låter mig göra saker jag aldrig kunnat tidigare, oavsett om det tidigare var för dyrt, tog för lång tid eller var tekniskt komplext. Nu kan jag skapa videor med fallskärmshoppningseffekter och globala språkvarianter utan miljonbudgetar eller ett helt team.”

”HeyGen låter oss ge våra kunder, många av dem obekväma framför kameran, en röst. Det är kärnan i berättande, och nu kan vem som helst göra det”, sa Kaleb. Han lyfte också fram hur enkel plattformen var att använda: ”Som videoredigerare fanns det ingen inlärningskurva. Men även någon som är ny på video kan hoppa in och börja skapa. Du skriver bara in ditt manus, så är du igång.”

Visa kraften i AI med personliga och professionella framgångar

Sedan de började använda HeyGen har Ratava skalat upp sin innehållsproduktion inom alla viktiga användningsområden, samtidigt som de sparar tid och öppnar upp för nya kreativa möjligheter.

Hastighet i stor skala : Kortare ledtid för intervjustilade videor – från veckor till en enda dag. ”Vi blir klara och säger: ’Jag gjorde det här idag.’ Det har aldrig hänt förut”, sa Kaleb.

Global räckvidd : Utnyttjade språkanpassning för att expandera till spansktalande och fransktalande marknader utan att vara modersmålstalare. "Jag kan pitcha till arabisktalande eller fransktalande utan att kunna språket", tillade Maximus.

Djupgående personalisering: Öppningsfrekvensen för videor i outreach-kampanjer ökade från 10 % till 30–40 % med personligt anpassade avatarbudskap.

Den magiska stunden för Maximus kom när han såg HeyGens läppsynkkvalitet i praktiken. ”Jag laddade upp min röst och såg min avatar tala med min klients ansikte, och det såg perfekt ut.” För Kaleb var det att skicka en ”god morgon”-video till sin mamma. ”Hon svarade: ’Jag älskar dig också’, och hade ingen aning om att det var AI. Det var då jag förstod hur verkligt det här var.”

HeyGen har sedan dess blivit en grundpelare i Ratavas affärsmodell. De har integrerat det i sitt CRM, vilket möjliggör automatiserad, lokaliserad videouträckning. ”98 % av våra videor innehåller nu HeyGen-avatarer på något sätt”, säger Maximus. ”Det har blivit en del av vår verktygslåda, som skådespelare vi kan använda när som helst.”

När Ratava fortsätter att växa är HeyGen fortfarande kärnan i deras vision: att ge kunderna möjlighet att berätta bättre historier, snabbare och till en bråkdel av den traditionella kostnaden. ”Vi har byggt vårt företag på HeyGen”, konstaterade Maximus. ”Resultaten talar för sig själva.”