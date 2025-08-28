Grundat 2016 är Pray.com den främsta appen för bön och meditation och fungerar som en digital mötesplats för tro.

Ryan Beck, CTO och medgrundare av Pray.com, såg en tydlig brist i hur trosbaserade organisationer utnyttjade teknik. ”Vi arbetar med de största församlingarna och ideella organisationerna runt om i världen för att hjälpa dem att bli digitala och nå nya medlemmar online”, säger Ryan.

Från början var Pray.coms vision att föra in moderna verktyg i en bransch som historiskt har legat efter i den digitala utvecklingen. Den visionen utvecklades snabbt till ett fokus på artificiell intelligens (AI). ”När stora språkmodeller och diffusionsmodeller dök upp visste vi att vi behövde ta dem i bruk för våra partner inom församlingar och ideella organisationer, så att de kunde förstärka sitt budskap och sin påverkan”, sa Ryan. Det var då Pray.com vände sig till HeyGen.

Gör det omöjliga möjligt med AI-video

Innan Pray.com började använda HeyGen var den nivå av översättning och lokalisering de hade föreställt sig helt enkelt inte möjlig. Många av Pray.coms partner hade byggt skolor, kyrkor och humanitära organisationer i regioner där engelska inte talades. Dessa grundare hade aldrig kunnat kommunicera direkt med lokala medlemmar på deras modersmål.

”Det var inte bara en utmaning, det var omöjligt”, sa Ryan. ”De här organisationerna hade varken verktygen eller budgeten för att översätta tusentals videor mellan språk och regioner.”

HeyGen effektiviserade inte bara processen. Det öppnade en dörr som hade varit stängd. ”Med AI-översättningar kan de nu tala med sina communities runt om i världen utan att vara beroende av en översättare”, förklarade Ryan. ”Det har aldrig varit möjligt tidigare.”

Ett avgörande ögonblick kom under en intern hackathon. En kollega i Argentina skickade in en demovideo som använde HeyGens AI-översättningsteknik för att lyfta fram en av Pray.coms samarbetande pastorer – en 75-årig texan – som talade flytande spanska. ”Han pratar inte ett ord spanska, men det lät exakt som honom”, mindes Ryan. ”Vi skickade den till honom och han blev helt tagen.”

Det ögonblicket blev en vändpunkt. ”Det var ett magiskt ögonblick inte bara för oss, utan också för våra kunder. De såg med egna ögon vad AI kunde göra för deras uppdrag.”

HeyGens översättningsverktyg blev en central del av Pray.coms erbjudande. En pastor använde det för att skicka en predikan översatt till tagalog till sin frus kusin på Filippinerna, som aldrig hade hört honom predika tidigare. ”Han bröt ihop i tårar”, sa Ryan. ”Det var en omvälvande upplevelse för dem båda.”

För Ryan är de här berättelserna mer än bara anekdoter. De är ett bevis på att HeyGen bygger broar kulturellt, språkligt och känslomässigt. ”De här organisationerna gör ett verkligt arbete: matutdelning, utbildning i företagande, barnhem. Med HeyGen kan deras grundare tala direkt till de människor de påverkar. Den typen av kontakt var helt enkelt inte möjlig tidigare.”

Skala budskapet, en röst i taget

Sedan Pray.com började använda HeyGen har de kunnat utöka vad som är möjligt för sina kunder avsevärt, utan att öka produktionskostnaderna eller behöva extern hjälp. Viktiga resultat är:

Global räckvidd : Tusentals trosbaserade videor översätts nu till 8–30 språk på några minuter i stället för månader.

: Tusentals trosbaserade videor översätts nu till 8–30 språk på några minuter i stället för månader. Innehållseffektivitet : Det som tidigare tog veckor kan nu göras på några timmar, så att ledare kan skala upp sin röst utan att kompromissa med äktheten.

: Det som tidigare tog veckor kan nu göras på några timmar, så att ledare kan skala upp sin röst utan att kompromissa med äktheten. Känslomässig effekt: Videomeddelanden behåller nu talarens känslor, rytm och tonfall även på ett helt annat språk.

Ryan ser detta som bara början. ”Vi har gått från ljud till fullständiga videöversättningar. Avataren rör sig inte bara i synk, utan behåller också känslan och den naturliga rytmen. Det är inte en klumpig dubbning. Det känns verkligt.”

För honom är den mest meningsfulla delen att höra ledare inom tjänsten säga: ”Jag gjorde det här.” ”Det är det HeyGen möjliggör”, sa han. ”En grundare kan titta på tusentals översatta videor och säga: ’Det där har jag gjort.’ Det är ganska anmärkningsvärt.”

Hans råd till dig som precis har börjat med AI-video? ”Det finns inga gränser längre – varken fysiska eller språkliga. Om du är innehållsskapare har din publik precis vuxit tusenfalt.”

Med HeyGen håller Pray.com inte bara jämna steg med utvecklingen, utan leder en rörelse som gör tro mer tillgänglig, inkluderande och betydelsefull i global skala.