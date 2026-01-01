För Pedro Casanova, grundare och vd för The KREN Groupär video inte bara ännu en marknadsföringskanal. Det är så hans fastighetsteam bygger relationer i stor skala.
Efter mer än 18 år i fastighetsbranschen förstod Pedro begränsningarna med traditionell prospektering. Att växa verksamheten innebar att ringa fler samtal, knacka på fler dörrar eller gå på fler nätverksevent. Varje ny kund krävde mer tid.
”Det enda sättet vi kan dubbla eller tredubbla vår verksamhet på det sättet är genom att ringa fler samtal, vilket betyder att lägga fler timmar,” sa Pedro.
Video erbjöd en annan modell.
”Det här gjorde att jag kunde ta en 30 sekunder lång video och få 80 timmars visningstid på den. Jag behövde inte prata i 80 timmar,” sa Pedro.
Pedro hade experimenterat med video sedan 2013 men aldrig konsekvent. Att spela in sig själv tog mycket tid och blev ofta ännu en uppgift som halkade ner på priolistan.
”För ungefär ett år sedan bestämde vi oss för att satsa mer målmedvetet på video när AI-avatarerna började dyka upp”, sa han.
Det beslutet ledde honom till HeyGen.
I dag har Pedro byggt en AI-driven innehållsmotor som publicerar utbildningsvideor varje dag, vilket hjälper hans team att nå nya målgrupper samtidigt som de bara lägger några minuter på att skapa varje video.
Ersätt manuellt arbete med ett automatiserat arbetsflöde
Innan HeyGen var det beroende av att Pedro hittade tid att stå framför kameran för att kunna skapa innehåll.
”Jag ville inte spela in varje dag”, sa han. ”Ibland känner du inte för att klippa dig. Jag känner inte för att raka mig den dagen.”
I dag är hans arbetsflöde nästan helt automatiserat.
Varje morgon går Pedro igenom lokala nyheter med hjälp av Google Alerts och en lokal tidning innan han matar in en nyhet i ett anpassat Claude-arbetsflöde. Claude skapar flera hooks, bildtexter, speaker-manus och bildprompter innan allt skickas vidare via Zapier till HeyGen för att skapa den färdiga videon.
”Min insats för en genomsnittlig video är 5 till 10 minuter”, sa Pedro. ”När den är klar skickar HeyGen ett mejl till mig. Jag går in där igen i några minuter, och när jag är nöjd med resultatet har jag en färdig video.”
Efter en snabb genomgång publiceras videorna automatiskt på flera sociala plattformar. Pedro har också skapat AI-avatarer för flera medlemmar i sitt team.
Arbetsflödet roterar nu mellan femton olika mallar, vilket gör att teamet kan publicera nytt innehåll varje dag utan att lägga timmar på att filma.
Väx din publik genom att utbilda istället för att sälja
Den största förändringen var inte att börja använda AI, utan att ändra själva innehållet.
I stället för att lägga upp annonser om nya objekt började Pedro skapa utbildande videor om det lokala samhället, olika stadsdelar och bostadsmarknaden.
”Tidigare postade vi innehåll som ’Vi har precis sålt det här huset. Vi har precis lagt ut det här huset till försäljning’, innehåll som inte fick särskilt mycket engagemang”, sa Pedro.
Resultaten har varit dramatiska. Under en 90-dagarsperiod genererade teamets videor mer än 2 miljoner visningar.
Instagram växte från 2 124 följare till över 11 700, medan Facebook passerade 6 000 följare.
Ännu viktigare är att publiken blir kunder.
”Vi har kunnat generera över 120 000 USD i GCI. Vi har dessutom en pipeline på ytterligare cirka 200 000 till 300 000 USD”, sa han.
En enda utbildningsvideo genererade över 400 000 visningar på Instagram, ytterligare 200 000 visningar på Facebook och 53 inkommande leads.
Bygg relationer redan innan första samtalet
För Pedro är den största fördelen med AI att bygga förtroende redan innan en kund tar kontakt.
”När den där främlingen hör av sig är det inte: ’Jag intervjuar fem mäklare.’ De har redan byggt upp relationen, och de ringer för att säga: ’Hjälp mig att köpa ett hus. Hjälp mig att sälja mitt hus’,” sa Pedro.
”Det är en helt annan typ av kontakt eftersom de redan ser värdet. Det är egentligen klonen som har skapat det värdet”, sa han.
Teamet har också automatiserat uppföljningar, så att nya följare kan få nyhetsbrev och efterfrågade resurser utan manuell hantering.
Pedro anser att konsekvens är mycket viktigare än perfektion.
”Det är den konsekvens du levererar varje dag. Det är det algoritmen gillar”, sa Pedro.
Hans råd till andra fastighetsmäklare är enkelt.
”Skapa så mycket innehåll du kan, även om du inte tänker publicera det. Det är så du lär dig”, sa han.
Och framför allt:
”Du måste bestämma dig för att inte bara lära dig verktyget utan också använda det konsekvent. Om du gör det konsekvent kommer du att se en kraftig tillväxtkurva”, sa han.
För Pedro har HeyGen förvandlat video från en sporadisk marknadsföringsuppgift till en återkommande tillväxtmotor som hjälper hans team att utbilda köpare, bygga förtroende och skapa nya affärer varje dag.