För Pedro Casanova, grundare och vd för The KREN Groupär video inte bara ännu en marknadsföringskanal. Det är så hans fastighetsteam bygger relationer i stor skala.

Efter mer än 18 år i fastighetsbranschen förstod Pedro begränsningarna med traditionell prospektering. Att växa verksamheten innebar att ringa fler samtal, knacka på fler dörrar eller gå på fler nätverksevent. Varje ny kund krävde mer tid.

”Det enda sättet vi kan dubbla eller tredubbla vår verksamhet på det sättet är genom att ringa fler samtal, vilket betyder att lägga fler timmar,” sa Pedro.

Video erbjöd en annan modell.

”Det här gjorde att jag kunde ta en 30 sekunder lång video och få 80 timmars visningstid på den. Jag behövde inte prata i 80 timmar,” sa Pedro.

Pedro hade experimenterat med video sedan 2013 men aldrig konsekvent. Att spela in sig själv tog mycket tid och blev ofta ännu en uppgift som halkade ner på priolistan.

”För ungefär ett år sedan bestämde vi oss för att satsa mer målmedvetet på video när AI-avatarerna började dyka upp”, sa han.

Det beslutet ledde honom till HeyGen.

I dag har Pedro byggt en AI-driven innehållsmotor som publicerar utbildningsvideor varje dag, vilket hjälper hans team att nå nya målgrupper samtidigt som de bara lägger några minuter på att skapa varje video.

Ersätt manuellt arbete med ett automatiserat arbetsflöde

Innan HeyGen var det beroende av att Pedro hittade tid att stå framför kameran för att kunna skapa innehåll.

”Jag ville inte spela in varje dag”, sa han. ”Ibland känner du inte för att klippa dig. Jag känner inte för att raka mig den dagen.”

I dag är hans arbetsflöde nästan helt automatiserat.

Varje morgon går Pedro igenom lokala nyheter med hjälp av Google Alerts och en lokal tidning innan han matar in en nyhet i ett anpassat Claude-arbetsflöde. Claude skapar flera hooks, bildtexter, speaker-manus och bildprompter innan allt skickas vidare via Zapier till HeyGen för att skapa den färdiga videon.

”Min insats för en genomsnittlig video är 5 till 10 minuter”, sa Pedro. ”När den är klar skickar HeyGen ett mejl till mig. Jag går in där igen i några minuter, och när jag är nöjd med resultatet har jag en färdig video.”