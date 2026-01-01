Nick Krem insåg tidigt i sin fastighetskarriär att att generera leads bara var en del av ekvationen. Mäklarna behövde också ett igenkännbart varumärke.

När han arbetade på ett callcenter inom fastighetsbranschen lade Nick upp till 15 timmar om dagen på att kontakta leads över hela landet. Ett mönster stack ut.

”Nästan varje gång var det agenterna med ett starkt varumärke som lyckades bäst hos oss”, sa Nick.

Den insikten fick Nick och hans bror att starta ett marknadsföringsbolag för fastigheter som växte till att omfatta alla 50 delstater och 13 länder på mindre än två år. Nicks team sköter strategi, manus, produktion, redigering och distribution.

Modellen fungerade, men den var inte lätt att skala upp.

”Vi insåg att agenter lägger tusentals dollar på det här när vi kan använda företag som HeyGen för att göra det till en bråkdel av kostnaden”, sa Nick.

I dag hjälper Nick fastighetsmäklare att bygga sina personliga varumärken med AI-drivna videor som tar bort produktion som det största hindret för att visa upp sig regelbundet.

Ta bort det största hindret för konsekvent video

Innan HeyGen tog Nicks team fram kompletta innehållsstrategier åt kunderna, men att få fastighetsmäklarna att faktiskt spela in videor gjorde att allt gick långsammare.

Mäklarna oroade sig för kameror, mikrofoner, ljussättning, kläder och att hitta tid att spela in. Det kunde gå veckor innan någon tryckte på spela in.

För att lösa problemet flög kunderna till Orlando för tvådagars produktionstillfällen och spelade in material för flera månaders innehåll. Processen fungerade, men den var inte hållbar.

”Fastighetsmäklare tjänar pengar när de pratar med människor”, sa Nick.

Han såg utmaningen tydligast hos ensamma mäklare.

”De svarar i telefon, hanterar affärer, löser problem och tar hand om kunder. Video blir det sista de har tid för”, sa Nick.

HeyGen ändrade på det.

”Agenter brukade flyga in från hela landet för att berätta sin historia, spela in videor och bokstavligen lägga tusentals dollar hos oss för att få det gjort”, sa Nick. ”Det HeyGen gör möjligt för dem är att ta sitt bästa utseende – bästa hårdagen, bästa sminkdagen, den bästa outfiten – och använda det om och om igen.”

I stället för att samordna ännu en inspelningsdag skapar agenterna en digital tvilling en gång och kan fortsätta publicera långt efter att kamerorna packats ner.

Skala upp en person till ett helt innehållsteam

Nick insåg först värdet av HeyGen genom att lösa sitt eget problem. Hans team ville publicera två YouTube-videor varje vecka, men varje avsnitt krävde att Nick spelade in en ny introduktion.

”Jag gick och lade mig på kvällen och tänkte bara: ’Jag måste spela in den där introduktionsvideon’,” sa han.

Till slut bad han sitt team att ersätta de där introt med sin HeyGen-avatar.

”Nu är det problemet borta för alltid. Jag behöver aldrig mer gå och lägga mig och tänka att jag måste spela in en introduktionsvideo, för HeyGen gör mina intros varje gång nu”, sa Nick.

Resultatet överraskade honom.

”Mina AI-introvideor presterade faktiskt bättre än mina vanliga videor”, sa han. ”Jag sparar inte bara tid, de presterar dessutom faktiskt bättre.”

I dag syns hans avatar i videor som hans team skapar, inklusive YouTube-intros, landningssidor, workshops och kortformatigt innehåll.