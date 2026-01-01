I mer än 20 år har Michael Vrlaku byggt upp sin bolåneverksamhet genom att ta till sig ny teknik. Från CRM-system till automatiserade arbetsflöden har han alltid letat efter sätt att göra sin verksamhet mer effektiv.

Men en utmaning var fortfarande svår att lösa: att konsekvent skapa video.

Precis som många andra bolåneproffs hade Michael gott om expertis att dela med sig av. Det han saknade var tid att spela in, redigera och publicera videor samtidigt som han tog hand om kunder och utvecklade verksamheten.

”En sak jag tidigt förstod, oavsett om det handlade om AI eller AI-avatar, var att tekniken kommer att nå en punkt där den är oundviklig”, sa Michael.

I stället för att vänta på att AI-video skulle bli mainstream ville Michael ligga steget före.

”Anledningen till att jag hittade HeyGen var egentligen bara att jag letade efter ett sätt att automatisera det jag behöver göra”, sa han.

Han började använda HeyGen för mer än två år sedan och gjorde AI-video till en del av sitt dagliga arbetsflöde långt innan den senaste generationen av avatarer kom.

I dag gör den tidiga satsningen att Michael konsekvent kan skapa videor som tidigare skulle ha krävt timmar av filmning och redigering.

Gör videoproduktion till en återkommande rutin

För Michael är den största fördelen med HeyGen inte att ersätta människor. Det är att ersätta produktionstid.

En nyligen gjord reklamvideo såg ut som om den krävde ett helt produktionsteam, flera tagningar och omfattande redigering. I själva verket lade Michael bara några minuter på att granska det färdiga resultatet.

”Mitt team gjorde den. De skickade ett manus till mig, jag sa vad syftet var, de lade in det i HeyGen och så blir resultatet så där”, sa han.