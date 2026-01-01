I mer än 20 år har Michael Vrlaku byggt upp sin bolåneverksamhet genom att ta till sig ny teknik. Från CRM-system till automatiserade arbetsflöden har han alltid letat efter sätt att göra sin verksamhet mer effektiv.
Men en utmaning var fortfarande svår att lösa: att konsekvent skapa video.
Precis som många andra bolåneproffs hade Michael gott om expertis att dela med sig av. Det han saknade var tid att spela in, redigera och publicera videor samtidigt som han tog hand om kunder och utvecklade verksamheten.
”En sak jag tidigt förstod, oavsett om det handlade om AI eller AI-avatar, var att tekniken kommer att nå en punkt där den är oundviklig”, sa Michael.
I stället för att vänta på att AI-video skulle bli mainstream ville Michael ligga steget före.
”Anledningen till att jag hittade HeyGen var egentligen bara att jag letade efter ett sätt att automatisera det jag behöver göra”, sa han.
Han började använda HeyGen för mer än två år sedan och gjorde AI-video till en del av sitt dagliga arbetsflöde långt innan den senaste generationen av avatarer kom.
I dag gör den tidiga satsningen att Michael konsekvent kan skapa videor som tidigare skulle ha krävt timmar av filmning och redigering.
Gör videoproduktion till en återkommande rutin
För Michael är den största fördelen med HeyGen inte att ersätta människor. Det är att ersätta produktionstid.
En nyligen gjord reklamvideo såg ut som om den krävde ett helt produktionsteam, flera tagningar och omfattande redigering. I själva verket lade Michael bara några minuter på att granska det färdiga resultatet.
”Mitt team gjorde den. De skickade ett manus till mig, jag sa vad syftet var, de lade in det i HeyGen och så blir resultatet så där”, sa han.
Utan AI hade det varit ett helt annat projekt att producera samma innehåll.
”Tänk på hur lång tid det skulle ta för någon att göra. Det är ett heldagsprojekt att förbereda sig, åka ut, ha någon som filmar, alla olika klipp och tagningar och sedan efterbearbetning”, sa Michael.
I stället för att se video som ett särskilt projekt har Michael byggt in det i den dagliga rytmen i sin verksamhet. En virtuell assistent sköter en stor del av produktionen, medan Michael ger riktning och granskar det slutliga resultatet.
Resultatet är ett arbetsflöde som skapar konsekvent innehåll utan att kräva timmar bakom kameran.
Skala innehåll i varje kundkontaktpunkt
I stället för att bara skapa videor för sociala medier har Michael vävt in AI-video i hela sin marknadsföringsstrategi.
Hans veckorutiner innehåller nu videobaserade marknadsuppdateringar, videonyhetsbrev, personliga kundkontakter och skräddarsydda uppföljningsmeddelanden.
Han utökar också hur han samarbetar med fastighetsmäklare.
Varje gång en ny bostad kommer ut på marknaden planerar Michael att skapa videor tillsammans med ansvarig mäklare som förklarar både bostaden och dess finansieringsalternativ.
”Varje gång vi får ett objekt, låt oss göra en video tillsammans”, sa han. ”Jag skulle kunna vara med i objektvideon och säga: ’Det här är ett vackert hus på 4 000 kvadratfot. Så här ser bolånet ut.’”
Han experimenterar också med automatiserade tackvideor.
Efter att du har pratat med en potentiell kund kan AI skapa en personlig uppföljning som sammanfattar samtalet och tydliggör nästa steg, vilket hjälper dig att bygga en starkare relation utan att behöva spela in ännu en video.
För Michael förvandlar de här arbetsflödena video från en sporadisk marknadsföringstaktik till en integrerad del av kundupplevelsen.
Fokus på innehåll i stället för produktion
I takt med att AI-video fortsätter att bli bättre menar Michael att själva tekniken blir mindre viktig än värdet i innehållet.
”Jag tycker att kvaliteten egentligen är själva kärnan i det vi tar fram, inte nödvändigtvis ljudet eller videon”, sa han. ”HeyGen levererar hög kvalitet, men det gör framför allt att vi kan fokusera på det som är viktigast, och det är innehållet.”
Den filosofin präglar också hans råd till yrkesverksamma som precis har kommit igång. I stället för att vänta på perfekta arbetsflöden eller perfekta videor uppmuntrar han människor att börja enkelt.
”Det som har fungerat i århundraden är att bara göra det”, sa han. ”Lägg in det i ditt arbetsflöde.”
Med tiden har Michael fortsatt att finslipa sitt arbetssätt genom att spela in ljud med sin egen röst, fånga avatarer i olika miljöer när han reser och experimentera med nya funktioner allteftersom de släpps.
Men han anser att konsekvens är mycket viktigare än perfektion. För yrkespersoner som oroar sig för om AI-genererat innehåll känns äkta, erbjuder Michael ett enkelt perspektiv.
”Det är du”, sa han. ”Det är bara den digitala versionen av dig själv. Du lägger ut en annan version av dig själv för att kunna ge mer innehåll till dina kunder och din publik på ett mer konsekvent sätt.”
För Michael handlar HeyGen inte om att ersätta den mänskliga sidan av verksamheten. Det handlar om att göra det möjligt att dela hans expertis mer konsekvent, nå fler människor och lägga mindre tid på att producera innehåll och mer tid på att hjälpa kunder