BI Studio of Emotional Intelligence är skapad av Lisa Anugwom Narh, en berättare, författare och YouTube‑skapare bakom The 2 a.m. Code. Genom sin studio och kanal utforskar Lisa emotionell intelligens, personlighet och självinsikt för att hjälpa människor att komma i kontakt med sitt autentiska jag. Hennes berättande fokuserar på INFJ‑gemenskapen, en av de ovanligaste personlighetstyperna i Myers‑Briggs‑ramverket, som bara representerar en till två procent av befolkningen.

Lisas uppdrag är att använda berättelser för att öppna sinnen och hjärtan och hjälpa människor att se sina upplevelser i ett nytt ljus. ”Jag tycker att det finns så mycket kunskap och visdom att hitta i en berättelse”, sa hon. Men även om hennes kreativa vision var tydlig, var processen att producera professionellt videoinnehåll långsam, kostsam och i sig själv utmattande.

Allt förändrades när Lisa upptäckte HeyGen. Plattformen för AI-video gav henne möjlighet att förvandla idéer till professionella, känslomässigt engagerande videor när som helst och var som helst. Den blev bron mellan hennes kreativitet och hennes publik och gjorde det möjligt för henne att dela meningsfullt innehåll snabbare och mer konsekvent än någonsin tidigare.

Övervinna produktionsbegränsningar för att skapa konsekvens

Innan HeyGen gjorde Lisa allting själv. Hon var skribent, berättare, redaktör och kreativ chef och jonglerade ofta innehållsskapandet med sitt heltidsjobb som compliance officer för Los Angeles County. Varje video krävde timmar av förberedelser, uppsättning och nedmontering innan den kreativa processen ens kunde börja.

”Det krävde olika personligheter inom mig själv vid olika tider på dygnet för att få ihop det”, sa hon. ”Jag var IT-personen, ljus­teamet och redigeraren i en och samma person.” Att skapa innehåll innebar att möblera om hemma, ställa i ordning utrustning och se till att det var tyst. ”Jag var tvungen att flytta möbler, se till att barnen inte var hemma, ladda mina mikrofoner och kameror och se till att allting såg perfekt ut”, sa Lisa.

Den här ständiga ansträngningen ledde till förseningar och frustration. ”Om jag inte var tillräckligt utvilad eller inte kände mig trygg framför kameran brukade jag skjuta upp inspelningen”, sa hon. ”Det fanns så många ursäkter som saktade ner processen.” Även när hon väl spelade in tog redigeringen och efterbearbetningen ännu mer tid och energi.

Resultatet blev brist på konsekvens. Hennes möjlighet att växa sin publik begränsades av hur mycket tid hon kunde lägga på att skapa. ”Det var svårt att hitta tiden och rätt miljö för att skapa innehåll på det sätt jag ville”, sa hon. ”Och när du jobbar ensam kan det vara nedslående.”

Ta tillvara på AI för att skala berättandet utan begränsningar

Lisas första upplevelse av HeyGen var en blandning av förvåning och lättnad. ”HeyGen var en total vändning jämfört med allt jag gjorde tidigare”, sa hon. ”Nu behöver jag bara en idé, så blir den verklighet när som helst på dygnet.”

För första gången kunde hon skapa videor utan kameror, lampor eller perfekta förutsättningar. Med HeyGens avatarer och röstfunktioner kunde Lisa skapa och publicera videor var hon än var. ”Jag har till och med gjort videor på min telefon. Det är jag, fast en smartare version av mig, som levererar mitt budskap bättre än jag någonsin skulle kunna”, sa hon.

HeyGen hjälpte henne också att återupptäcka sitt kreativa självförtroende. ”Det finns alltid lite nervositet när du ställer dig framför en kamera”, sa Lisa. ”Men med HeyGen försvann den rädslan. Så länge jag hade en idé som var väl genomarbetad och autentisk kände jag mig trygg och säker när jag presenterade den för världen.”

Hennes ”magiska ögonblick” kom när hon skapade sin första digitala tvilling. ”När jag tryckte på skapa och såg min avatar tala med min röst och ton var det den mest autentiska upplevelse jag någonsin haft”, sa hon. ”Jag slutade nästan andas. Jag tänkte: ’Det här kan inte hända.’ Men det gjorde det.”

Från och med den stunden såg Lisa HeyGen som mer än bara ett verktyg. Det blev en kreativ partner som gjorde att hon kunde väcka berättelser till liv snabbare, smartare och med starkare känslomässig koppling. ”För första gången kände jag att jag hade ett varumärke som verkligen var mitt”, sa hon. ”HeyGen hjälpte mig att hitta min röst och dela den med världen.”

Förändra relationer och gemenskap med avatarer

Den mest oväntade effekten av att använda HeyGen kom från hur Lisas publik reagerade. ”Det mest chockerande var feedbacken”, sa hon. ”Folk känner mig genom min avatar. De får en känslomässig koppling till den och delar den med andra. De ifrågasätter aldrig om den är verklig.”

Hennes digitala tvilling blev en brygga mellan hennes budskap och hennes tittare. ”Det är jag. Det är min röst. Det är mitt budskap. Och det gör skillnad”, sa hon. Genom avatarer kunde hon introducera karaktärer i sitt berättande, vilket gav hennes publik mer djup och variation. ”Folk ser fram emot att träffa de här karaktärerna varje vecka. De känns levande.”

Den här förändringen gav också Lisa frihet från perfektionism och rädsla. ”Jag skjuter inte längre upp videor på grund av hur jag ser ut eller hur trött jag känner mig”, sa hon. ”Jag kan fokusera på det som är viktigast: berättelsen och budskapet.”

Uppnå mätbar tillväxt och kreativ frihet med HeyGen

Resultatet av att Lisa började använda HeyGen har varit omvälvande. Hennes YouTube-kanal har fått en ökning på 43,8 % i visningar och en tillväxt på 70 % i engagemang för längre videor. Hon får nu över 10 000 nya prenumeranter per månad, samtidigt som hon sköter sitt heltidsjobb och producerar innehåll på egen hand.

”Jag kan skapa videor på under två timmar, komplett med övergångar och musik”, sa Lisa. ”Jag har gått från att kämpa för att hänga med till att konsekvent publicera innehåll som verkligen når fram.”

HeyGen har gett Lisa möjlighet att skala upp sitt budskap och skapa en djupare kontakt med sin publik. ”Innan HeyGen kämpade jag hela tiden mot tid, utrymme och ork”, sa hon. ”Efter HeyGen hittade jag mitt tempo, min publik och min röst.”

Hennes råd till andra kreatörer är enkelt: ”Klicka. Var inte rädd för att utforska alla funktioner. Du kommer att bli förvånad över vad du kan göra. Börja med gratisversionen. Du är bara några klick från frihet.”

För Lisa gjorde HeyGen mer än att förenkla produktionen. Det tände hennes kreativitet på nytt och hjälpte henne att bygga en växande, engagerad community. ”Det är inte bara en plattform”, sa hon. ”Det är min kreativa partner. Det hjälpte mig att väcka mina berättelser till liv och att finnas där för min publik på det mest autentiska sättet möjligt.”