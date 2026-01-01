För Jim McDonner innebar det att sticka ut som ny fastighetsmäklare att göra något annorlunda.

Efter att ha gått i pension från USA:s flotta och påbörjat en andra karriär inom fastighetsbranschen klev Jim in på en av landets mest konkurrensutsatta bostadsmarknader. Northwest Arkansas är hem för Walmart, Tyson Foods och J.B. Hunt, och ungefär 40 nya invånare flyttar till regionen varje dag. Samtidigt konkurrerar över 4 000 licensierade mäklare om deras affärer.

”Jag började leta efter sätt att bygga ett nätverk med hjälp av AI”, sa Jim.

I stället för att göra samma objektsvideor och marknadsuppdateringar som alla andra fokuserade Jim på utbildning. Varje vecka svarar han på de frågor köpare och säljare oftast ställer och skapar videor som förklarar marknaden i stället för att bara annonsera bostäder.

Efter att ha upptäckt HeyGen byggde Jim ett arbetsflöde som gör att han konsekvent kan publicera utbildande videor, nå köpare som ska flytta innan de anländer till Arkansas och konkurrera med mäklare som har lagt decennier på att bygga upp sina verksamheter.

Ersätt timmar av redigering med ett upprepningsbart arbetsflöde

Innan HeyGen kunde det ta nästan en hel dag att skapa en enda video. Jim gjorde research på ämnen, skrev manus, samlade B-roll, spelade in berättarröst och satte sedan ihop allt manuellt i Canva.

”Jag brukade lägga timmar på att redigera varje video”, sa han. ”Jag har inte den tiden.”

För att höja kvaliteten anlitade han en professionell videograf för att producera en serie på 12 videor. Även om resultaten var bra var processen fortfarande dyr och tidskrävande. Trots det lyckades han bara publicera en eller två videor i veckan och hoppade ofta över veckor helt och hållet.

”Det var inte särskilt konsekvent”, sa han. ”Inte konstigt att min kanal inte fick någon fart.”

Jim visste att konsekvens skulle avgöra om video blev en verklig drivkraft för affären, men han behövde ett arbetsflöde som passade in i ett hektiskt schema inom fastighetsbranschen.

Bygga ett AI-drivet innehållssystem

Efter att ha slutfört en AI-certifieringskurs började Jim testa dussintals AI-verktyg för att bygga rätt teknikstack för sitt företag. I dag är hans process nästan helt automatiserad.

Han använder Manus för att undersöka de senaste marknadstrenderna, ChatGPT för att skriva manus, Gamma för att skapa köp- och flyttguider och HeyGens Video Agent för att producera polerade videor med hjälp av sina varumärkesresurser.

Varje måndagsmorgon planerar han veckans innehåll, skriver sina manus, skapar fem videor, schemalägger var och en och går vidare med sin vecka.

”Jag kan lägga tre, fyra timmar som mest på en måndagsmorgon och skapa videor för en hel vecka och schemalägga dem i förväg”, sa Jim.