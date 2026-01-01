För Jim McDonner innebar det att sticka ut som ny fastighetsmäklare att göra något annorlunda.
Efter att ha gått i pension från USA:s flotta och påbörjat en andra karriär inom fastighetsbranschen klev Jim in på en av landets mest konkurrensutsatta bostadsmarknader. Northwest Arkansas är hem för Walmart, Tyson Foods och J.B. Hunt, och ungefär 40 nya invånare flyttar till regionen varje dag. Samtidigt konkurrerar över 4 000 licensierade mäklare om deras affärer.
”Jag började leta efter sätt att bygga ett nätverk med hjälp av AI”, sa Jim.
I stället för att göra samma objektsvideor och marknadsuppdateringar som alla andra fokuserade Jim på utbildning. Varje vecka svarar han på de frågor köpare och säljare oftast ställer och skapar videor som förklarar marknaden i stället för att bara annonsera bostäder.
Efter att ha upptäckt HeyGen byggde Jim ett arbetsflöde som gör att han konsekvent kan publicera utbildande videor, nå köpare som ska flytta innan de anländer till Arkansas och konkurrera med mäklare som har lagt decennier på att bygga upp sina verksamheter.
Ersätt timmar av redigering med ett upprepningsbart arbetsflöde
Innan HeyGen kunde det ta nästan en hel dag att skapa en enda video. Jim gjorde research på ämnen, skrev manus, samlade B-roll, spelade in berättarröst och satte sedan ihop allt manuellt i Canva.
”Jag brukade lägga timmar på att redigera varje video”, sa han. ”Jag har inte den tiden.”
För att höja kvaliteten anlitade han en professionell videograf för att producera en serie på 12 videor. Även om resultaten var bra var processen fortfarande dyr och tidskrävande. Trots det lyckades han bara publicera en eller två videor i veckan och hoppade ofta över veckor helt och hållet.
”Det var inte särskilt konsekvent”, sa han. ”Inte konstigt att min kanal inte fick någon fart.”
Jim visste att konsekvens skulle avgöra om video blev en verklig drivkraft för affären, men han behövde ett arbetsflöde som passade in i ett hektiskt schema inom fastighetsbranschen.
Bygga ett AI-drivet innehållssystem
Efter att ha slutfört en AI-certifieringskurs började Jim testa dussintals AI-verktyg för att bygga rätt teknikstack för sitt företag. I dag är hans process nästan helt automatiserad.
Han använder Manus för att undersöka de senaste marknadstrenderna, ChatGPT för att skriva manus, Gamma för att skapa köp- och flyttguider och HeyGens Video Agent för att producera polerade videor med hjälp av sina varumärkesresurser.
Varje måndagsmorgon planerar han veckans innehåll, skriver sina manus, skapar fem videor, schemalägger var och en och går vidare med sin vecka.
”Jag kan lägga tre, fyra timmar som mest på en måndagsmorgon och skapa videor för en hel vecka och schemalägga dem i förväg”, sa Jim.
I stället för att redigera varje övergång manuellt skapar Video Agent automatiskt engagerande visuellt innehåll, bildtexter och lokala B-roll-klipp.
”Video Agent är det jag använder nästan uteslutande nu”, sa han.
Realismen överraskade honom också. ”Jag blev väldigt förvånad över att du i princip kan ta en stillbild och få fram manéren”, sa Jim. ”De flesta märker inget om jag inte berättar det.”
Nå fler köpare med utbildande video
Sedan han började använda HeyGen har Jim gått bort från generella marknadsuppdateringar och i stället fokuserat på utbildande innehåll utformat efter verkliga frågor från köpare.
”Om någon ställer en fråga som på något sätt känns relevant för mig, gör jag en liten anteckning”, sa han. ”Sedan skriver jag ett manus och skapar en video om det.”
Strategin har stadigt ökat hans publik. Hans YouTube channel har nu fler än 1 000 prenumeranter, samtidigt som hans publik på TikTok och LinkedIn fortsätter att växa. Ännu viktigare är att han ser en tydlig förändring i vilka som tittar på hans innehåll.
När han först lanserade sin kanal var de flesta tittarna andra fastighetsmäklare.
”Jag skulle säga att nu är nog 70 % av min publik i den där nyckeldemografin”, sa han och syftade på köpare mellan 25 och 45 år.
Hans videor har också börjat generera affärer. En utbildande kampanj för en bostadsannons hjälpte till att sälja en fastighet för 650 000 dollar efter bara sju dagar på marknaden. En annan video lockade köpare som skulle flytta från Memphis.
Han har också fått förfrågningar från Kalifornien efter att ha kört riktade utbildningskampanjer med video i områden där människor ofta flyttar till nordvästra Arkansas.
En av hans mest framgångsrika videor förklarade varför Zillows Zestimate ofta skiljer sig från det faktiska marknadsvärdet. Videon blev så populär att en kund kände igen Jim på rösten när han gick runt på Sam's Club.
”Hon kom fram till mig och sa: ’Hej, jag såg just din video på Zillow’,” sa Jim.
För Jim bekräftade det ögonblicket att hans pedagogiska arbetssätt fungerade.
Bygg en modern fastighetsverksamhet med AI
Jim anser att AI har blivit en av de största konkurrensfördelarna för nya fastighetsmäklare.
Utan det säger han att han fortfarande skulle sitta och redigera videor manuellt, publicera oregelbundet och ha svårt att nå köpare som vill flytta till områden utanför Arkansas.
”Jag hade aldrig nått i närheten av den publik jag har nått”, sa han.
I dag förlitar han sig inte bara på HeyGen för sin egen marknadsföring utan rekommenderar det också till andra mäklare. Han förbereder en utbildning för de 24 mäklarna på sitt kontor där han visar hur de kan bygga upp konsekventa videoarbetsflöden med hjälp av AI.
”Det är nog det enklaste sättet att skapa en professionell video som jag har hittat”, sa Jim.
När han fortsätter att växa sitt företag ser Jim video som grunden i modern marknadsföring av fastigheter.
”För att nå människor, särskilt den yngre gruppen köpare, måste du göra det genom video”, sa han.
Och för honom har HeyGen gjort det möjligt.