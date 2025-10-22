I Love Happy Cats är en Belgienbaserad utbildningsplattform grundad av Anneleen Bru, en certifierad kattbeteendeexpert med ett uppdrag: att göra katter lyckligare. Genom onlinekurser, böcker och videoinnehåll ger Anneleen kattägare och yrkesverksamma verktyg att bättre förstå kattbeteende med hjälp av vetenskapsbaserad, praktisk vägledning.

Men att skala upp hennes kunskap över olika regioner och plattformar visade sig vara svårt. Att skapa professionellt, flerspråkigt videoinnehåll var tidskrävande, dyrt och känslomässigt utmattande. ”Jag är en entreprenör med stora idéer”, sa Anneleen. ”Men jag fastnade hela tiden i det praktiska arbetet och kunde inte få upp farten.”

Allt förändrades när hon upptäckte HeyGen. Plattformen gav Anneleen verktygen för att förändra hur hon skapade, översatte och levererade sitt innehåll, och gjorde det möjligt att skala upp hennes verksamhet på ett helt nytt sätt.

Att hantera den omöjliga balansen mellan tid och kvalitet

Som ensam entreprenör drevs Anneleen av sitt uppdrag men begränsades av tid, budget och produktionskrav. ”Vi brukade spela in allt i en studio”, sa Anneleen. ”Jag använde teleprompter, sminkade mig och läste manuset om och om igen. Om jag gjorde ett enda misstag betydde det att vi fick börja om från början.”

Även med hjälp från sin partner, som redigerade videorna, var processen väldigt krävande. En enda 10-minutersvideo kunde ta timmar att spela in och dagar att redigera. ”Folk ser en kort video och tror att det är enkelt, men bakom kulisserna är det veckor av arbete och när du är ett litet företag betyder det att allt annat stannar upp”, sa Anneleen.

Produktionskostnaden var inte bara ekonomisk, den var känslomässig också. ”Jag minns en gång när jag filmade i timmar och upptäckte att kameran inte spelade in”, sa Anneleen. ”En annan gång hade jag smink under ögonen hela dagen. Vi var tvungna att kasta allt och börja om från början.”

Framför allt gjorde traditionell videoproduktion det i princip omöjligt att skala globalt. Att översätta hennes innehåll till andra språk innebar att anlita översättare, spela in nytt material och redigera från början för varje marknad. ”Jag ville gå bortom flamländska eller nederländska. Jag ville nå Japan, Brasilien och Tyskland. Men jag kunde inte göra det ensam.”

Låsa upp nya möjligheter med avatarer och automatisering

Anneleens resa med HeyGen började av nyfikenhet. ”Jag började med enkel videöversättning. Jag laddade bara upp mina befintliga engelska videor och skapade franska och tyska versioner”, sa Anneleen. ”Jag var orolig att de skulle kännas robotaktiga, men det gjorde de inte. Rösten, tonen och till och med uttalet kändes som jag.”

Den tidiga framgången fick henne att utforska mer. Hon började experimentera med avatarer. ”Jag insåg att jag kunde ladda upp ett manus, skapa en avatarvideo och översätta den om och om igen utan att börja från början. Då föll bitarna på plats: det här var inte bara ett verktyg. Det här förändrade spelplanen.”

En natt slog insikten henne. ”Jag sov inte. Jag insåg att jag kunde göra om mina böcker till kurser, mina idéer till videor. Jag kunde återanvända år av arbete och ge dem nytt liv. Det var då jag sa: ’Jag kan erövra världen med Happy Cats.’”

Med HeyGen gjorde Anneleen om sin kurs med 56 videor till en flerspråkig tillgång, översatt till franska, tyska, italienska, ryska, ungerska, japanska och fler språk. ”Jag skickade testvideor till modersmålstalare”, sa Anneleen. ”De kom tillbaka och sa: ’Det här är perfekt.’ De förstod allt, till och med den vetenskapliga vokabulären.”

HeyGens intuitiva gränssnitt gjorde det ännu enklare. ”Det är så enkelt. Jag skriver ett manus, laddar upp det och så är det klart. Jag kan texta, översätta och revidera allt på ett och samma ställe. När det väl ligger i kön kan jag gå vidare och göra något annat.”

Snabbare produktion med smidiga arbetsflöden

Sedan de började använda HeyGen har I Love Happy Cats sett tydliga förbättringar i hastighet, räckvidd och engagemang.

Kortare produktionstid : Att skapa videor från början till slut går 5x snabbare än före HeyGen.

: Att skapa videor från början till slut går 5x snabbare än före HeyGen. Global räckvidd öppnad : Kurserna finns nu tillgängliga på franska, tyska, italienska, ryska, japanska, ungerska och kinesiska.

: Kurserna finns nu tillgängliga på franska, tyska, italienska, ryska, japanska, ungerska och kinesiska. Kostnadseffektivitet: Utan behov av studios, översättare eller redigerare kan Anneleen nu skapa professionellt innehåll helt och hållet internt.

”Jag brukar alltid säga att det finns en era före HeyGen och en era efter”, sa hon. ”Att se min avatar säga något jag hade skrivit. Det var som att upptäcka min tvilling. Det var overkligt. Det gjorde att min mission gick att skala upp.”

Hennes råd till andra? ”Missa inte chansen. Om du har något du vill säga till världen hjälper HeyGen dig att säga det.”