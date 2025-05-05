Från början visste getitAI att förtroende och timing var helt avgörande. Om digitala agenter skulle övertyga behövde de kännas verkliga – inte bara visuellt övertygande utan också beteendemässigt naturliga. Inga klumpiga pauser, ihopklippta voiceovers eller obehagliga uncanny-känslor.

Tidiga avatarplattformar prioriterade antingen kvalitet på bekostnad av hastighet – eller erbjöd snabba svar som inte var fotorealistiska. Inget av det fungerade. Mediet fick inte förstöra berättelsen.

”Vi letade inte bara efter ett ansikte – vi behövde något uttrycksfullt, snabbt och känslomässigt tydligt. Berättelsen var tvungen att gå fram, varje gång”, sa Alain.

HeyGen var den första plattformen som erbjöd den kombination getitAI behövde: fotorealistiska avatarer, respons i realtid och ett utvecklarvänligt gränssnitt som kunde hänga med i ett dynamiskt berättande.

Varför HeyGen var den saknade länken

Det som särskilde HeyGen var den unika kombinationen av fotorealistisk AI-videogenerering och avatarer som strömmas i realtid. Det handlade inte bara om att rendera avatarer – utan om att behålla en trovärdig, flytande interaktion där användaren aldrig känner att hen väntar på mjukvaran.

Som en av HeyGens första partners för interaktiva avatarer arbetade getitAI nära produktteamet för att finjustera systemet för mer krävande användningsfall: förgrenad logik, flexibla användarinmatningar och känslomässigt intelligent leverans.

”Det var skakigt i början, men till slut tog vi oss över den kusliga dalen – och byggde något som kändes som ett riktigt samtal”, sa Alain.

Efter 18 månaders samarbete blev getitAI inbjudet att dela sitt arbete på ett HeyGen-communityevent. På scenen uttryckte HeyGens medgrundare Wayne Liang det rakt på sak: ”getitAI använder vår teknik bättre än vi gör.”

Övertalning som plattform

Även om det första genomslaget kom från konsumentvarumärken är getitAIs bredare ambition horisontell: att göra förtroende och konversation till infrastruktur – något som kan fungera överallt där beslut fattas.

Från SaaS-onboarding till utbildning, finans och vård – varhelst ett beslut behöver vägledning kan en vältränad agent kliva in. Vertikalen är valfri. Den mänskliga kontakten är det inte.

HeyGens avatarer gör dessa agenter synliga. getitAI gör dem övertygande.

Tillsammans lägger de grunden för ett nytt slags gränssnitt – där berättelsen inte stannar vid CTA:n, utan fortsätter genom varje klick, svep och fråga.

Effekten: Interaktion som berör människor

Sessioner med getitAI + HeyGen-agenter ligger nu i snitt på över 2,5 minuter – flera gånger längre än typiska engagemangsfönster. Resultatet är inte bara längre engagemang, utan djupare interaktion: användare ställer frågor, får anpassade svar och behåller sitt fokus.

Konverteringsgraden för de interaktionerna ligger mellan 13–21 %. Men den mer intressanta förändringen? Användaren slutar bara bläddra – och börjar bli en del av berättelsen.

”Internet gick från sidor till flöden. Nu går det från flöden till karaktärer. Vi bygger systemet bakom den förändringen”, sa Alain.

Vad händer härnäst

När getitAI förbereder lanseringen av sin Creator Agent Marketplace är HeyGen fortsatt en viktig del av lösningen. Företag kommer snart att kunna sätta in tränade agenter – med röst, ton och berättarstil – lika enkelt som att lägga till en Stripe-checkout.

För HeyGen är det ett bevis på vad som händer när avatarer slutar läsa manus och i stället börjar vägleda beslut. För getitAI är det nästa steg mot en webb som inte drivs av klick – utan av konversation.