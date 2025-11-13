Favoured använder nu HeyGens AI-avatar­generering som en hörnsten i sin rigorösa strategi för kreativ testning. ”Det HeyGen har gjort möjligt för oss är att skapa avatarer för UGC-annonser väldigt snabbt, vilket i sin tur gör att vi kan testa många fler manusvarianter”, förklarar Andy. Med HeyGen har byrån kraftigt utökat sina testmöjligheter och gått från att skapa 10–15 olika UGC-varianter per månad till 50–100, vilket gör att de snabbare kan hitta det vinnande kreativa materialet och i slutändan förbättra kampanjernas resultat genom mer omfattande testning och optimering.

”För åtta månader sedan kunde jag göra runt 20 videor på en dag”, sa George. ”I dag gjorde jag 100 i morse.”

Andy tillade: ”Nu kan vi låta en AI-avatar läsa upp 20 manus realistiskt åt gången och lämna dem direkt till en redigerare. Vi kan skapa så många fler varianter, mycket snabbare.”

Teamet värdesätter HeyGens realistiska avatarer högt. ”Med HeyGen har vi spelat in samma person i flera olika sammanhang. Att kunna ändra bildutsnitt eller perspektiv för variation hjälper till att skapa mer realism för konsumenten”, tillägger Andy. För att maximera effekten integrerar Favoured HeyGen med andra AI-verktyg – förbättrar voiceovers med ElevenLabs, skapar produktbilder med Ideogram och tar fram b-roll-material med Kling.

Siffrorna talar för sig själva

HeyGen gör det möjligt för Favoured att satsa ännu mer på det de är bäst på: att leverera resultatdrivna marknadsföringskampanjer.

”HeyGen frigör i grunden prestanda på den mest grundläggande nivån”, förklarar Andy. ”Ju mer vi kan testa, desto bättre kan vi se vad som går hem hos målgrupper, vad som ger en högre klickfrekvens, vad som sänker kostnad per klick – allt detta påverkar i sin tur alla andra nedströmsmätetal i varje kampanj.”

Effektivitetsvinsterna kunde inte vara tydligare. Tidigare tog det 20 minuter för någon att läsa tio olika hooks. Nu kan Favoured ta fram 50 olika hooks nästan direkt. För Favoured är resultat grunden i deras affärsmodell. Kundnöjdheten hänger på viktiga nyckeltal som return on ad spend (ROAS) och kostnad per förvärvad kund. Med HeyGens AI-avatarer kan de nå sina KPI:er snabbare, skala upp kampanjutgifter mer effektivt och öka kundnöjdheten jämfört med traditionella metoder. I ett digitalt landskap där det krävs mer för att sticka ut har HeyGen blivit ett oumbärligt verktyg i Favoureds marknadsföringsstrategi.

Andy sammanfattade det enkelt: ”HeyGen har förändrat allt. Vi kan ta fram en produktionsklar kreativ på ett par timmar, och tidigare tog det veckor.”

Det är faktiskt mindre stressigt än att filma riktig video. Du kan använda 50 olika kreatörer och producera 100 videor på en vecka utan att anställa någon”, säger George.