Hur håller marknadsföringsbyråer jämna steg med det nya tempot inom digital annonsering? För Favoured, en fullservicebyrå för performance marketing baserad i Storbritannien, handlar svaret om att vara modigt strategisk och använda nya verktyg för att skapa resultat. Med en portfölj av kunder från start-ups till etablerade varumärken som teapigs, Avon och Kodak erbjuder Favoured experttjänster inom digital marknadsföring med sitt högspecialiserade, fullt integrerade team.
De vände sig till HeyGen för att skala upp sitt innehållsskapande, vilket ledde till mer rigorös kreativ testning och minskad kreativ trötthet hos tittarna. Med HeyGen har Favoured hittat ett sätt att öka volymen som hittar rätt balans mellan AI-teknik och mänsklig kreativitet för att leverera marknadsföringskampanjer av högsta klass till sina kunder.
Motverka kreativ utmattning och begränsade resurser
Innan HeyGen stod Favoured inför två huvudsakliga flaskhalsar: resurskrävande innehållsskapande och växande kreativ utmattning. Deras högintensiva arbetsflöde, anpassat för varje enskild kund, gav resultat men krävde omfattande personella resurser. Den traditionella UGC-produktionsprocessen, som innebar förproduktion och utskick av produkter, var tidskrävande och dessutom begränsande när det gällde hur många skådespelare de kunde filma.
För att behålla ett konkurrensförsprång förstår Favoured det strategiska värdet av att producera innehåll i stor skala, eftersom även vinnande kreativa koncept till slut möter publiktrötthet. Andy Willers, medgrundare av Favoured, förklarar: ”Om vi har skalat upp vår spend på en plattform finns det vissa plattformar, som TikTok, där kreativa helt enkelt blir uttjatade snabbare. Det betyder att ju fler gånger en användare har sett ett kreativt material, desto sämre presterar kampanjen.” Att förnya UGC-innehåll blev avgörande för att upprätthålla kampanjresultaten och skapade ett ständigt ökande behov som deras manuella process inte kunde möta på ett effektivt sätt.
”Innan HeyGen var den här processen mycket mer manuell och krävde fler personella resurser för att uppnå samma resultat”, sa Andy. ”Du var tvungen att skriva ett manus, skicka det till en kreatör, skicka produkten och vänta 5 till 10 dagar på en UGC-video.”
De hade vänt sig till Runway för dess videogenerering, men när George Gossland, UGC Director på Favoured, hörde talas om HeyGen förstod han att det skulle förändra deras arbetsflöden i grunden. Andy fortsätter: ”Vi hade använt andra verktyg för att försöka göra liknande saker inom avatarskapande, men HeyGen verkade göra det bäst.”
Ju fler, desto bättre med HeyGens avatarlösning
Favoured använder nu HeyGens AI-avatargenerering som en hörnsten i sin rigorösa strategi för kreativ testning. ”Det HeyGen har gjort möjligt för oss är att skapa avatarer för UGC-annonser väldigt snabbt, vilket i sin tur gör att vi kan testa många fler manusvarianter”, förklarar Andy. Med HeyGen har byrån kraftigt utökat sina testmöjligheter och gått från att skapa 10–15 olika UGC-varianter per månad till 50–100, vilket gör att de snabbare kan hitta det vinnande kreativa materialet och i slutändan förbättra kampanjernas resultat genom mer omfattande testning och optimering.
”För åtta månader sedan kunde jag göra runt 20 videor på en dag”, sa George. ”I dag gjorde jag 100 i morse.”
Andy tillade: ”Nu kan vi låta en AI-avatar läsa upp 20 manus realistiskt åt gången och lämna dem direkt till en redigerare. Vi kan skapa så många fler varianter, mycket snabbare.”
Teamet värdesätter HeyGens realistiska avatarer högt. ”Med HeyGen har vi spelat in samma person i flera olika sammanhang. Att kunna ändra bildutsnitt eller perspektiv för variation hjälper till att skapa mer realism för konsumenten”, tillägger Andy. För att maximera effekten integrerar Favoured HeyGen med andra AI-verktyg – förbättrar voiceovers med ElevenLabs, skapar produktbilder med Ideogram och tar fram b-roll-material med Kling.
Siffrorna talar för sig själva
HeyGen gör det möjligt för Favoured att satsa ännu mer på det de är bäst på: att leverera resultatdrivna marknadsföringskampanjer.
”HeyGen frigör i grunden prestanda på den mest grundläggande nivån”, förklarar Andy. ”Ju mer vi kan testa, desto bättre kan vi se vad som går hem hos målgrupper, vad som ger en högre klickfrekvens, vad som sänker kostnad per klick – allt detta påverkar i sin tur alla andra nedströmsmätetal i varje kampanj.”
Effektivitetsvinsterna kunde inte vara tydligare. Tidigare tog det 20 minuter för någon att läsa tio olika hooks. Nu kan Favoured ta fram 50 olika hooks nästan direkt. För Favoured är resultat grunden i deras affärsmodell. Kundnöjdheten hänger på viktiga nyckeltal som return on ad spend (ROAS) och kostnad per förvärvad kund. Med HeyGens AI-avatarer kan de nå sina KPI:er snabbare, skala upp kampanjutgifter mer effektivt och öka kundnöjdheten jämfört med traditionella metoder. I ett digitalt landskap där det krävs mer för att sticka ut har HeyGen blivit ett oumbärligt verktyg i Favoureds marknadsföringsstrategi.
Andy sammanfattade det enkelt: ”HeyGen har förändrat allt. Vi kan ta fram en produktionsklar kreativ på ett par timmar, och tidigare tog det veckor.”
Det är faktiskt mindre stressigt än att filma riktig video. Du kan använda 50 olika kreatörer och producera 100 videor på en vecka utan att anställa någon”, säger George.